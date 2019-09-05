Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Fitsout, компания по производству мебели и дизайну интерьера, контролируемая владельцем Avia Solutions Group Гедиминасом Жемялисом и двумя другими лицами, планирует построить ещё одну мебельную фабрику, пишет деловое издание Verslo zinios.



Fitsout еще не запланировал, где в Литве может появиться новый завод, но собирается воспользоваться потенциалом не только Каунасского, но и других регионов.



В этом году компания запланировала получить доход в размере 10 млн евро, а в следующем году - удвоить оборот.



Ранее сообщалось, что компания планирует довести годовой оборот к 2023 году до 50-60 млн евро. Компания располагает несколькими фирменными магазинами и другими объектами в США, Италии, Франции.



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Jones Lang LaSalle (JLL), базирующаяся в США глобальная компания, предоставляющая услуги в сфере недвижимости, обосновывается в Литве. Fitsout, компания по производству мебели и дизайну интерьера, контролируемая владельцем Avia Solutions Group Гедиминасом Жемялисом и двумя другими лицами, планирует построить ещё одну мебельную фабрику, пишет деловое издание Verslo zinios.Fitsout еще не запланировал, где в Литве может появиться новый завод, но собирается воспользоваться потенциалом не только Каунасского, но и других регионов.В этом году компания запланировала получить доход в размере 10 млн евро, а в следующем году - удвоить оборот.Ранее сообщалось, что компания планирует довести годовой оборот к 2023 году до 50-60 млн евро. Компания располагает несколькими фирменными магазинами и другими объектами в США, Италии, Франции.* * *Jones Lang LaSalle (JLL), базирующаяся в США глобальная компания, предоставляющая услуги в сфере недвижимости, обосновывается в Литве. По данным Центра регистров, фирма Jones Lang LaSalle Lithuania была зарегистрирована 4 сентября, её директор - Стивен Лоулор, а уставной капитал составляет 50 тыс. евро.



Jones Lang LaSalle Services Limited является единственным акционером Jones Lang LaSalle Lithuania.



Головной офис JLL находится в Чикаго, штат Иллинойс.



История JLL восходит к 1783 году, а нынешняя компания была создана в 1999 году в результате слияния Jones Lang Wootton и LaSalle Partners.



В прошлом году JLL получила 16,318 млрд долларов чистого дохода, а чистая прибыль составила 491 млн долларов США. Активы компании оцениваются более чем в 10 млрд долларов.



JLL занимает 189-е место в списке крупнейших компаний США по доходам "Fortune 500".



На предприятиях корпорации JLL по всему миру трудится около 90 тыс. сотрудников.



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В понедельник в литовской Клайпеде ждут новую крупную партию сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии.



"Планируется, что газовоз Arctic Voyager прибудет 9 сентября, он доставит 138 тыс. кубометров СПГ", – комментировала BNS Менеджер по коммуникации оператора СПГ-терминала Klaipedos nafta Оринта Баркаускайте.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Arctic Voyager плывет из из норвежского порта Мелкоя, где находится завода СПГ концерна Equinor.



Терминалом в этом газовом году пользуются производитель удобрений Achema, принадлежащее государственному энергетическому холдингу Lietuvos energija предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET), компания Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings и эстонский госэнергоконцерн Eesti Energia.



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В августе в воздушном пространстве Литвы было обслужено 27 тыс. рейсов – на 3,6% больше, чем за тот же период прошлого года.



77,5% обслуженных рейсов составили транзитные – их количество достигло 20,9 тыс., что на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила государственная авиадиспетчерская компания Oro navigacija.



Больше всего рейсов в последний месяц лета обслужил Вильнюсский аэропорт – 4,2 тыс. (на 1,3% меньше, чем в августе прошлого года).



В Каунасе в августе было обслужено 900 рейсов (на 0,7% больше), в Шяуляй – 777 (на 36,1% больше), в Паланге – 524 (на 9,6% больше).



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Государственная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) в первом полугодии этого года года получила 228,9 млн евро выручки – на 2,5% больше, чем за такой же период прошлого года.



Прибыль группы составила 29,5 млн евро, между тем, в январе-июне прошлого года она достигала 18,6 млн евро. По сообщению Lietuvos gelezinkeliai эти цифры нельзя сопоставлять, поскольку в результате прошлого года не отражается дотация на компенсацию убытков от местных перевозок пассажиров, которая была выплачена во второй половине года.



В этом году дотация начислялась ежемесячно и отражена в полугодовой прибыли. Если исключить дотации и влияние прочих одноразовых факторов, то чистая прибыль группы осталась на том же уровне, что и в прошлом году.



Глава Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка утверждает, что каждый вид деятельности группы сталкивается с различными вызовами, однако команда успешно справляется.



"В сфере грузоперевозок мы отмечаем острую борьбу во всем регионе. Однако диверсифицируя свою деятельность, находя новые возможности на рынке мы способны конкурировать и предлагать лучшие решения для бизнеса. Команда пассажирских перевозок демонстрирует прекрасные показатели, создает удобные поездки, учитывает потребности путешественников. Дирекция по инфраструктуре реализует стратегически важные проекты, которые обеспечат безопасность и эффективное управление железнодорожными сетями страны", – сказал глава Lietuvos gelezinkeliai.



Доходы от грузовых перевозок составили 207,4 млн евро и, по сравнению с первым полугодием прошлого года не изменились. Загрузка... Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 139 раз Комментарии