Новая эпоха электронной коммерции в Балтийских странах 🔊 Воспроизвести „Pigu.lt“ открывает свой электронный магазин и приглашает через него торговать других продавцов











Крупнейшая Балтийская компания интернет-торговли UAB „Pigu“ объявляет о начале торговли, основанной на принципе „marketplace“. Компания приглашает местные предприятия присоединиться и торговать через все три электронных магазина, принадлежащих компании.



Платформа электронной коммерции, связывающая покупателей и продавцов через электронные магазины „Pigu.lt“, „220.lv“ и „Kaup24.ee“ обеспечит продавцам возможность роста, а покупателям - еще больший выбор качественных товаров по более конкурентным ценам.



„Этим своим шагом мы не только начинаем новый этап развития бизнеса, но и даем возможность роста местным предприятиям. Мы хотим открыть ворота электронной торговли, которые до недавнего времени были в основном полем для крупных игроков, для малого и среднего бизнеса. Наш накопленный более чем за десятилетие опыт и отлично развитая инфраструктура смогут поднять малый и средний бизнес трех стран Балтии на новый уровень. Мы считаем, что именно малый бизнес является основой экономики страны, и мы видим большие перспективы для роста вместе с ним“, - говорит Дайнюс Люлис (Dainius Liulys), генеральный директор UAB „Pigu“. Крупнейшая Балтийская компания интернет-торговли UAB „Pigu“ объявляет о начале торговли, основанной на принципе „marketplace“. Компания приглашает местные предприятия присоединиться и торговать через все три электронных магазина, принадлежащих компании.Платформа электронной коммерции, связывающая покупателей и продавцов через электронные магазины „Pigu.lt“, „220.lv“ и „Kaup24.ee“ обеспечит продавцам возможность роста, а покупателям - еще больший выбор качественных товаров по более конкурентным ценам.„Этим своим шагом мы не только начинаем новый этап развития бизнеса, но и даем возможность роста местным предприятиям. Мы хотим открыть ворота электронной торговли, которые до недавнего времени были в основном полем для крупных игроков, для малого и среднего бизнеса. Наш накопленный более чем за десятилетие опыт и отлично развитая инфраструктура смогут поднять малый и средний бизнес трех стран Балтии на новый уровень. Мы считаем, что именно малый бизнес является основой экономики страны, и мы видим большие перспективы для роста вместе с ним“, - говорит Дайнюс Люлис (Dainius Liulys), генеральный директор UAB „Pigu“.



Теперь „Pigu“ дает возможность не только торговать в своих трех электронных магазинах, получивших доверие клиентов, но вместе с этим предлагает маркетинговую поддержку, хорошо развитую инфраструктуру оплаты и доставки товаров, что гарантирует клиентам хороший опыт покупок.



„Это естественная эволюция. Как лидеры в своей области, мы формируем рынок. Для того, что бы наилучшим образом соответствовать ожиданиям наших клиентов, постоянно работаем над инновациями и внедряем новшества. Торговля, основанная на принципе „Marketplace“, не является новым решением в глобальном масштабе, это хорошо функционирующая и оправдавшая себя практика в зарубежных странах. И мы уверены, что это решение необходимо и имеет перспективу для предприятий и потребителей Литвы, Латвии и Эстонии“, - говорит Д. Люлис.



Для первых - дополнительные преимущества



В настоящее время „Pigu“ приглашает заинтересовавшихся потенциальных партнеров регистрироваться в электронном магазине „Pigu.lt“, где можно заполнить заявку и начать переговоры о возможном сотрудничестве. Первых подключившихся ожидают дополнительные выгоды – полгода торговли без ежемесячной платы.



„Pigu“ предложит своим будущим партнерам доступ к крупнейшему в странах Балтии потоку клиентов, услуги логистики и обслуживания клиентов, а также платежную инфраструктуру, а также будет делиться своим опытом, включать в акции и кампании. Другими словами, поможет и позаботится о товаре на протяжении всего пути, от окна поиска в интернет-магазине до рук покупателя.



Так же, как и на зарубежных платформах, торговцам надо будет платить ежемесячную плату, а также комиссионные с проданных товаров, в зависимости от категории товаров.



Регистрация с возможностью не платить ежемесячную плату за первые полгода торговли проходит до 30 сентября включительно.











Внимательный выбор партнеров



По словам Д. Люлиса, пока сложно сказать, сколько будет желающих присоединится. Тем не менее, ожидается, что интерес будет высоким - ряд предприятий, среди них и известные представители как традиционной, так и электронной торговли - уже ранее обращались с просьбой о возможности торговать в электронных магазинах „Pigu“.



„Мы будем уделять пристальное внимание подбору партнеров - в первую очередь мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественные услуги. Для нас важно, чтобы к платформе присоединилось как можно больше торговцев, поэтому каждую заявку - как от крупных и известных игроков так и от мелких предпринимателей - будем рассматривать очень ответственно. С другой стороны, мы также заинтересованы в том, чтобы присоединившиеся продавцы успешно продавали свои товары через нашу платформу, именно поэтому продавцы, которые успешно завершат процесс регистрации, начнут торговать первыми», - говорит Д. Люлис.



О группе „Pigu“:



Группа „Pigu“, владеющая интернет-магазинами „Pigu.lt“ в Литве, „220.lv“ в Латвии и „Kaup24.ee“ в Эстонии, является крупнейшим участником электронной коммерции в странах Балтии. Это первая и пока единственная компания в Литве, которая в течение четырех лет подряд входит в пятерку самых быстрорастущих технологических компаний в Центральной Европе.



За 2018 финансовый год „Pigu“ зафиксировала оборот в сумме более 100 миллионов евро, подготовила около 2 миллионов заказов для клиентов. В компании работает около 300 человек.



С 2015 года „Pigu“ группой управляет одна из крупнейших компаний инвестиций частного капитала в Центральной и Восточной Европе MCI. В конце 2018 года „Pigu“ объявила о слиянии с компанией „Morele“ - одним из лидеров электронной коммерции в Польше. По его словам, открытие торговой площадки ускорит другим продавцам путь к успеху. Тот факт, что не нужно будет создавать свой электронный магазин, инвестировать и работать над привлечением потока клиентов, а появится возможность мгновенного доступа к крупнейшему потоку клиентов в Балтийских странах, позволит малому и среднему бизнесу стремится к более амбициозным целям.Теперь „Pigu“ дает возможность не только торговать в своих трех электронных магазинах, получивших доверие клиентов, но вместе с этим предлагает маркетинговую поддержку, хорошо развитую инфраструктуру оплаты и доставки товаров, что гарантирует клиентам хороший опыт покупок.„Это естественная эволюция. Как лидеры в своей области, мы формируем рынок. Для того, что бы наилучшим образом соответствовать ожиданиям наших клиентов, постоянно работаем над инновациями и внедряем новшества. Торговля, основанная на принципе „Marketplace“, не является новым решением в глобальном масштабе, это хорошо функционирующая и оправдавшая себя практика в зарубежных странах. И мы уверены, что это решение необходимо и имеет перспективу для предприятий и потребителей Литвы, Латвии и Эстонии“, - говорит Д. Люлис.В настоящее время „Pigu“ приглашает заинтересовавшихся потенциальных партнеров регистрироваться в электронном магазине „Pigu.lt“, где можно заполнить заявку и начать переговоры о возможном сотрудничестве. Первых подключившихся ожидают дополнительные выгоды – полгода торговли без ежемесячной платы.„Pigu“ предложит своим будущим партнерам доступ к крупнейшему в странах Балтии потоку клиентов, услуги логистики и обслуживания клиентов, а также платежную инфраструктуру, а также будет делиться своим опытом, включать в акции и кампании. Другими словами, поможет и позаботится о товаре на протяжении всего пути, от окна поиска в интернет-магазине до рук покупателя.Так же, как и на зарубежных платформах, торговцам надо будет платить ежемесячную плату, а также комиссионные с проданных товаров, в зависимости от категории товаров.Регистрация с возможностью не платить ежемесячную плату за первые полгода торговли проходит до 30 сентября включительно.По словам Д. Люлиса, пока сложно сказать, сколько будет желающих присоединится. Тем не менее, ожидается, что интерес будет высоким - ряд предприятий, среди них и известные представители как традиционной, так и электронной торговли - уже ранее обращались с просьбой о возможности торговать в электронных магазинах „Pigu“.„Мы будем уделять пристальное внимание подбору партнеров - в первую очередь мы стремимся предоставлять нашим клиентам качественные услуги. Для нас важно, чтобы к платформе присоединилось как можно больше торговцев, поэтому каждую заявку - как от крупных и известных игроков так и от мелких предпринимателей - будем рассматривать очень ответственно. С другой стороны, мы также заинтересованы в том, чтобы присоединившиеся продавцы успешно продавали свои товары через нашу платформу, именно поэтому продавцы, которые успешно завершат процесс регистрации, начнут торговать первыми», - говорит Д. Люлис.Группа „Pigu“, владеющая интернет-магазинами „Pigu.lt“ в Литве, „220.lv“ в Латвии и „Kaup24.ee“ в Эстонии, является крупнейшим участником электронной коммерции в странах Балтии. Это первая и пока единственная компания в Литве, которая в течение четырех лет подряд входит в пятерку самых быстрорастущих технологических компаний в Центральной Европе.За 2018 финансовый год „Pigu“ зафиксировала оборот в сумме более 100 миллионов евро, подготовила около 2 миллионов заказов для клиентов. В компании работает около 300 человек.С 2015 года „Pigu“ группой управляет одна из крупнейших компаний инвестиций частного капитала в Центральной и Восточной Европе MCI. В конце 2018 года „Pigu“ объявила о слиянии с компанией „Morele“ - одним из лидеров электронной коммерции в Польше. Категории: экономика Ключевые слова: электронная коммерция, „Pigu.lt“ — статья прочитана 115 раз Комментарии