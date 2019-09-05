Ликвидация Киевского патриархата приостановлена — решение окружного админсуда Киева 🔊 Воспроизвести



В Киеве на время приостановлена ликвидация Киевского патриархата. Такое решение принял судья столичного Окружного административного суда, сообщает



В суде корреспонденту НБН рассказали, что ликвидация Киевского патриархата приостановлена до тех пор, пока суд не начнет рассматривать иск УПЦ КП к Минкультуры. Окружной суд решил удовлетворить ходатайство адвокатов церковной структуры Филарета. В Киеве на время приостановлена ликвидация Киевского патриархата. Такое решение принял судья столичного Окружного административного суда, сообщает НБН . Таким образом УПЦ КП временно продолжает существовать, несмотря на решение Министерства культуры ликвидировать структуру почетного патриарха Филарета (Денисенко).В суде корреспонденту НБН рассказали, что ликвидация Киевского патриархата приостановлена до тех пор, пока суд не начнет рассматривать иск УПЦ КП к Минкультуры. Окружной суд решил удовлетворить ходатайство адвокатов церковной структуры Филарета. В распоряжении НБН оказались скан-копии судебного решения. В них говорится о том, что Яременко Олег Васильевич (митрополит Черкасский Иоанн от ПЦУ) не может распоряжаться или управлять имуществом УПЦ КП. Ему также запретили ликвидировать Киевский патриархат пока суд не вынесет окончательное решение по делу и оно не вступит в силу.



Отметим, что Яременко назначили главой комиссии, которая должна ликвидировать эту церковную структуру.



Напомним, в июле в столичном Окружном административном суде было открыто производство по исковому заявлению от УПЦ КП к Минкультуры. Заявитель требует отменить приказ министерства об отмене регистрации устава Киевского патриархата.



Подчеркнем, что в последнее время Филарет активно борется за восстановление своей церкви.



-На пути к этому он уже неоднократно заявлял, что глава ПЦУ митрополит Епифаний вступит в сговор с пятым президентом Петром Порошенко с целью его обмана.



-Он также раскритиковал томос об автокефалии для Украины и заявил, что его церковь не будет выполнять прописанные в нем условия.



-Чуть позже Епифаний нанес Филарету ответный удар и заблокировал счета УПЦ КП в Ощадбанке. nbn.ua Категории: общество, политика Ключевые слова: церковь, православие, суд, Украина, Филарет, патриархи География: Украина — статья прочитана 139 раз Комментарии