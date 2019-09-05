DW отвергает угрозы со стороны Госдумы 🔊 Воспроизвести Здание Deutsche Welle в Бонне



(Немецкая волна) отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, в ответ DW пригрозили лишить аккредитации. Гендиректор Лимбург отверг обвинения в адрес компании.



Генеральный директор немецкой общественной телерадиокомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) отверг обвинения в адрес DW во вмешательстве во внутренние дела России. Соответствующее заявление он сделал в среду, 4 сентября. Deutsche Welle (Немецкая волна) отказалась участвовать в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства, в ответ DW пригрозили лишить аккредитации. Гендиректор Лимбург отверг обвинения в адрес компании.Генеральный директор немецкой общественной телерадиокомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) отверг обвинения в адрес DW во вмешательстве во внутренние дела России. Соответствующее заявление он сделал в среду, 4 сентября. Компанию Deutsche Welle упрекают в том, что в публикации в Twitter она якобы призывала к участию в несанкционированной акции в Москве 27 июля. В своем твите DW рассказывала о демонстрации в российской столице и цитировала, в частности, лозунг митингующих.



DW направила послание российской Госдуме, в котором говорится: "Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств".



Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg), в свою очередь, отреагировал на заявления председателя комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василия Пискарева:



"Мы всегда готовы к обсуждению и приглашали господина Пискарева, однако все же необходимо договориться о рамочных условиях диалога. Эта "повестка с требованием явиться" определенно не является правильным путем для обмена мнениями. Угроза лишить аккредитации показывает характер этого приглашения. Мы являемся независимой общественно-правовой медиакомпанией и не позволим себя шантажировать. Кроме того, мы всегда ясно давали понять, что не вмешивались во внутренние дела России и не будем этого делать и в дальнейшем. Мы также не призывали в твите к демонстрации, а только лишь цитировали ее участников. Это настолько очевидно, что мы не можем понять, из-за чего возник переполох. Обвинение в том, что мы нарушили российские законы, абсолютно абсурдно".



Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ в настоящее время изучает, в какой степени недавние протесты оппозиции в Москве могли быть поддержаны из-за границы.



В проблему вовлечены Мас и Лавров



Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) уже решительно отверг это на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в августе. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев 4 сентября призвал Deutsche Welle предстать перед парламентской комиссией. Он сообщил агентству "Интерфакс", что может отозвать аккредитацию телерадиокомпании или ее отдельных сотрудников для работы в России, если повторное приглашение не будет принято.



В Москве в течение нескольких недель продолжались протесты против недопуска оппозиционных независимых кандидатов для выборов в Мосгордуму 8 сентября. Тысячи митингующих были заключены под стражу, в том числе был на время задержан корреспондент Deutsche Welle. Впоследствии DW обвинила Россию в использовании "методов полицейского государства".



Кроме того, посол США в Москве Джон Хантсман должен дать показания перед комиссией Госдумы. Посольство разместило на своем сайте оповещение о мерах безопасности, в том числе карту с указанием маршрута оппозиции. Российские политики расценили это как призыв к участию в демонстрации. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: акции, вмешательство, обвинения, DW, митинги География: Россия — статья прочитана 137 раз Комментарии