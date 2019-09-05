Суд рассмотрит дело клайпедчанина В.Титова в кассационном порядке /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Суд рассмотрит дело В.Титова в кассационном порядке



Клайпедский окружной суд в четверг приступает к рассмотрению апелляции клайпедского политика Вячеслава Титова на его штраф за неуважение к партизанскому лидеру Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.



В.Титов Клайпедским районным судом в мае был признан виновным в разжигании ненависти, отрицании советских преступлений и неуважении к памяти покойного, за что оштрафовал его на сумму 12 тыс. евро.



Суд установил, что В.Титов действовал преднамеренно, поскольку у него были данные об А.Раманаускасе-Ванагасе и искал информацию о нём в интернете.



Титов убеждён, что приговор является политическим преследованием за высказанное мнение.



Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей. Суд рассмотрит дело В.Титова в кассационном порядкеКлайпедский окружной суд в четверг приступает к рассмотрению апелляции клайпедского политика Вячеслава Титова на его штраф за неуважение к партизанскому лидеру Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.В.Титов Клайпедским районным судом в мае был признан виновным в разжигании ненависти, отрицании советских преступлений и неуважении к памяти покойного, за что оштрафовал его на сумму 12 тыс. евро.Суд установил, что В.Титов действовал преднамеренно, поскольку у него были данные об А.Раманаускасе-Ванагасе и искал информацию о нём в интернете.Титов убеждён, что приговор является политическим преследованием за высказанное мнение.Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей. * * *



Клайпедский окружной суд в четверг рассмотрел жалобу местного политика Вячеслава Титова о штрафе за неуважение к командиру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, сообщила пресс-секретарь суда Гинтаре Даугелайте.



В мае этого года Клайпедский районный суд присудил В.Титову штраф в размере 12 тыс. евро за проявленное им неуважение к имени командира партизан.



Апелляции на решение суда низшей инстанции были поданы как прокурором, так и В.Титовым.



Прокурор просил назначить более суровое наказание осужденному - условное лишение свободы.



В.Титов просил оправдать его и дать новую оценку историческим фактам и доказательствам, собранным по делу. Он утверждает, что подвергается преследованиям за высказанное мнение.



Решение суда будет объявлено 17 октября. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: партизаны, суд, скандал, депутат, Титов География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 204 раза Комментарии