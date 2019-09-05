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Суд рассмотрит дело клайпедчанина В.Титова в кассационном порядке /дополнено/



Суд рассмотрит дело В.Титова в кассационном порядке

Клайпедский окружной суд в четверг приступает к рассмотрению апелляции клайпедского политика Вячеслава Титова на его штраф за неуважение к партизанскому лидеру Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

В.Титов Клайпедским районным судом в мае был признан виновным в разжигании ненависти, отрицании советских преступлений и неуважении к памяти покойного, за что оштрафовал его на сумму 12 тыс. евро.

Суд установил, что В.Титов действовал преднамеренно, поскольку у него были данные об А.Раманаускасе-Ванагасе и искал информацию о нём в интернете.

Титов убеждён, что приговор является политическим преследованием за высказанное мнение.

Расследование действий политика началось в июле прошлого года, когда Титов в дискуссии об увековечении памяти А.Раманаускаса-Ванагаса ложно заявил, будто по инициативе партизанского лидера было убито 8000 граждан и детей.
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Клайпедский окружной суд в четверг рассмотрел жалобу местного политика Вячеслава Титова о штрафе за неуважение к командиру партизан Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, сообщила пресс-секретарь суда Гинтаре Даугелайте.

В мае этого года Клайпедский районный суд присудил В.Титову штраф в размере 12 тыс. евро за проявленное им неуважение к имени командира партизан.

Апелляции на решение суда низшей инстанции были поданы как прокурором, так и В.Титовым.

Прокурор просил назначить более суровое наказание осужденному - условное лишение свободы.

В.Титов просил оправдать его и дать новую оценку историческим фактам и доказательствам, собранным по делу. Он утверждает, что подвергается преследованиям за высказанное мнение.

Решение суда будет объявлено 17 октября.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: партизаны, суд, скандал, депутат, Титов
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 5 сентября, 12:01

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