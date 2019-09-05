Законопроект о запрете жесткого Брексита прошел третье чтение 🔊 Воспроизвести



Законопроект о запрете жесткого "Брексита" прошел третье чтение. Он уходит в Палату лордов, сообщает Законопроект о запрете жесткого "Брексита" прошел третье чтение. Он уходит в Палату лордов, сообщает ВВС Палата общин приняла в последнем, третьем чтении закон, предписывающий премьер-министру просить Евросоюз о новой отсрочке "Брексита".



За закон проголосовали 327 депутатов, против - 299.



"Палата сказала свое слово, - заявил депутат Хилари Бенн. - Теперь палата ожидает, что премьер-министр выполнит закон и предотвратит выход из Евросоюза без соглашения".



Что предписывает законопроект о запрете "жесткого брексита"



-Согласно этому законопроекту, премьер-министр должен до 19 октября получить в парламенте одобрение сделки с ЕС о "брекстите" – или выхода Британии из ЕС без договора.



-Если этого не происходит, премьер должен запросить у Брюсселя отсрочить "брексит" до 31 января 2020 года. Причем – что очень необычно – законопроект включает текст письма, которое премьер должен отправить в Брюссель.



-Если Евросоюз в ответ предлагает другую дату, у премьер-министра есть два дня на то, чтобы принять это предложение. В течение этого времени депутаты – но не правительство – имеют возможность отвергнуть предложение ЕС.



-Но эти пункты могут претерпеть изменения в течение ближайших дней, поскольку члены Палаты общин и Палаты лордов будут вносить поправки в этот законопрект.



Премьер-министр Борис Джонсон тут же официально предложил принять решение о досрочных выборах. Он предлагает провести их 15 октября.



"Палата несколько раз голосовала за выход из ЕС, но также и за то чтоб отсрочить действия по, собственно, выходу. Сегодня, я боюсь, она проголосовала за отмену всяких серьезных переговоров", - говорит он.



Выход Британии из Европейского союза назначен на 31 октября. Чтобы парламент одобрил предложенную Джонсоном дату, ему необходимы голоса двух третей депутатов.



На помощь британскому премьеру Борису Джонсону пришел президент США Дональд Трамп.



"Борис – мой друг, - заявил он. – Ему непросто, конечно, но он сражается. Он умеет побеждать. У него все будет ок". bbc.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Джонсон, ЕС, выход, Британия, Брекзит — статья прочитана 45 раз Комментарии