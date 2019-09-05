Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана 🔊 Воспроизвести



Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.



Об этом сообщает



«Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки) предпримем послезавтра», — заявил он.



По его словам, новое сокращение обязательств по СВПД предполагает ведение исследовательской деятельности, выходящей за рамки иранской ядерной сделки.



Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вернуться к полному соблюдению СВПД при условии получения кредита в размере $15 млрд.



1 сентября Иран предупредил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке в случае непринятия соответствующих мер со стороны европейских стран. Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.«Поскольку мы не достигли желаемых результатов, третий шаг (по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки) предпримем послезавтра», — заявил он.По его словам, новое сокращение обязательств по СВПД предполагает ведение исследовательской деятельности, выходящей за рамки иранской ядерной сделки.Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов вернуться к полному соблюдению СВПД при условии получения кредита в размере $15 млрд.1 сентября Иран предупредил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке в случае непринятия соответствующих мер со стороны европейских стран. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, ЕС, Иран, производство, сделка, уран — статья прочитана 51 раз Комментарии