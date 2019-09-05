В Украину передали доказательства того, что Порошенко убил своего брата 🔊 Воспроизвести



Экс-президент Украины Петр Порошенко причастен к загадочному исчезновению и убийству собственного брата, а также зверскому убийству семьи Шупальских, сообщает



После смерти Михаила Порошенко, Петр Порошенко стал единоличным владельцем всех семейных активов, в том числе и «Рошен». До этого Петра Порошенко и близко не подпускали к активам, поскольку даже собственный отец считал Петра очень опасным клептократом.



После расправы над Михаилом, Петр Порошенко отправил отца «на пенсию» и завладел всем семейным имуществом. Отцу начали поступать угрозы расправой, после чего Алексей Порошенко долгое время не общался с сыном. Экс-президент Украины Петр Порошенко причастен к загадочному исчезновению и убийству собственного брата, а также зверскому убийству семьи Шупальских, сообщает ВРЕМЯ После смерти Михаила Порошенко, Петр Порошенко стал единоличным владельцем всех семейных активов, в том числе и «Рошен». До этого Петра Порошенко и близко не подпускали к активам, поскольку даже собственный отец считал Петра очень опасным клептократом.После расправы над Михаилом, Петр Порошенко отправил отца «на пенсию» и завладел всем семейным имуществом. Отцу начали поступать угрозы расправой, после чего Алексей Порошенко долгое время не общался с сыном. Такая же история произошла и с молдавским бизнесменом Шупальским. Несчастного и всю его семью, включая малолетнюю дочь, забили топорами до смерти. Сразу через несколько дней Петр Порошенко завладел всем имуществом Шупальских.



Таких совпадений не бывает и поэтому еще в 2002 году на Петра Порошенко завели 2 уголовных дела. Спустя полгода исчез прокурор, потом его нашли мертвым в лесопосадке. Еще спустя пол года бизнес-партнер и друг Порошенко Плахотнюк закрыл и запретил прокурорам поднимать это дело. Сейчас Плахотнюк скрывается в Лондоне. Ему грозит пожизненное заключение.



Все кто знал Порошенко в 2000-ых говорят, что он был невероятно кровавым и все кто имел с ним дело, либо были кинуты на деньги, либо зверски убиты.



Об этом под присягой заявил молдавский политик Ренато Усатый. Отметим, что впервые он заявил это под присягой и публично пообещал передать все доказательства новому Генеральному прокурору Украины.



Еще в сентябре 2017 года он рассказал на видео, что в его распоряжении оказалась масса документов, которые содержат факты по преступлениям, совершенным Порошенко в Молдове.



Оппозиционный политик продемонстрировал копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, которую подписал прокурор Лилиан Рудей, где «четко написано, что группа физических лиц, руководимая Петром Порошенко, а именно Петру Мадан и другие, создали ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество в особо крупных размерах, хищения, написано о том, что есть подозрения [в адрес Порошенко] и в организации убийства своего родного брата, Михаила Порошенко».



В документе указано, что по упомянутым эпизодам было возбуждено порядка 40 уголовных дел. «Здесь масса фактуры. Копии платежек, подписанных Петром Порошенко, его покойным братом, их молдавскими бизнес-партнерами, личная переписка Порошенко», — сказал тогда Усатый.



Он также заявил, что в новом свете начинают выглядеть обстоятельства, связанные с давним преступлением, жестоким и шокирующим убийством целой семьи в Кишиневе. Речь идет о семье бизнесмена Константина Шупарского, который был зверски убит топором вместе со своей женой и дочерью, вероятной наследницей акций «Gemini», в которых был заинтересован Петр Порошенко и которые затем перешли к нему.



Напомнив об интересах Петра Порошенко в бизнесе, связанном с кишиневским «Детским миром», шоколадной фабрикой «Букурия», стекольным заводом, Усатый также рассказал о подозрениях в адрес президента Украины Петра Порошенко в убийстве его брата и бизнес-партнера, Михаила Порошенко.+



В марте нынешнего года на телеканале «1+1» вышла сенсационная передача, включающая данное заявление Усатого.







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Отдельные сотрудники прокуратуры начали рассылать предупреждения представителям предыдущего режима о грядущих коррупционных расследованиях и задержаниях.



Об этом говорится в канале «Шаурма Зеленского» в Telegram, передает сегодня авторитетное издание «Апостроф».



По словам источника, прокуроры, симпатизирующие экс-президенту Петру Порошенко и членам его режима, просят тех покинуть Украину и выехать в страны, которые не выдают украинских граждан по процедуре экстрадиции.+



«Появились первые «расстрельные списки»



По нашим данным, «добрые люди» в прокуратуре уже обзванивают друзей Порошенко с предложением срочно уехать на несколько месяцев из страны, иначе те сядут.



Рекомендуют ехать в страны, откуда не выдают — Великобританию и Израиль», — пишут на канале.



Также были упомянуты ближайшие «цели» расследований правоохранителей, по данным источника, будут преследовать тех представителей власти, которые получали аграрные дотации от государства и сидели на армейских потоках.



«Сверху дана команда работать по определенным людям с «оптическим прицелом».



В зоне риска получавшие дотации из бюджета в сфере АПК (агропромышленный комплекс) или поставлявшие дорогое оборудование государственным компаниям», — добавили на канале.



Первыми будут задержаны Косюк, Бирюков, Кононенко, Грановские, Луценко, Парубий, Пашинский и ко.



Порошенко и верхушку режима хотят запаковать последними под пристальным вниманием международных правозащитных организаций и международных телеканалов.



По словам осведомителей, кто-то слил тысячи страниц страшнейшего компромата на членов режима Порошенко. Есть доказательства причастности отдельных лиц режима к расстрелу Майдана и другим эпизодам кровавых преступлений в Украине.



Сегодня же Порошенко не явился на допрос в ГБР. Он куда-то пропал и после заседания ВРУ не выходит на связь.



Пашинский и Парубий также перестали выходить на связь. Кононенко уже покинул страну, Грановский сидит на вилле в Испании и думает экстренно бежать в Лондон.



Гонтарева в больнице в Лондоне, Грановский сбежал в Израиль и также не выходит на связь.



Луценко не появляется по адресу постоянного проживания. Турчинов также исчез.



К слову, сегодня Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность и теперь каждый член режима Порошенко попавший в ВРУ полностью открыт для прокуроров и следственных органов.+



Зеленский публично пообещал украинскому народу, что никто не избежит наказания за разграбление страны во время войны с Россией. vremya.com.ua Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: мошенничество, суд, убийства, Порошенко География: Украина — статья прочитана 218 раз Комментарии