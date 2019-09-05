Президент Швейцарии «похоронил» рамочное соглашение с ЕС? 🔊 Воспроизвести Что делать, если отдельные министры начинают играть свою игру и перестают соблюдать принцип коллегиальности руководства? На фото: слева глава МИД Иньяцио Кассис, глава Минфина Ули Маурер, на втором плане К. Келлер-Суттер, министр юстиции. (Keystone / Peter Schneider)



На очередной Конференции послов Швейцарии президент Конфедерации Ули Маурер (ШНП / SVP) фактически похоронил рамочное соглашение Швейцарии с ЕС, дезавуировав своего коллегу по кабинету, главу МИД Иньяцио Кассиса, сообщает На очередной Конференции послов Швейцарии президент Конфедерации Ули Маурер (ШНП / SVP) фактически похоронил рамочное соглашение Швейцарии с ЕС, дезавуировав своего коллегу по кабинету, главу МИД Иньяцио Кассиса, сообщает SWI . Недовольны и парламентарии: они упрекают президента в сознательном провоцировании срыва переговоров Берна с Брюсселем. Или это уже предвыборное заявление? В то время как швейцарские дипломаты изо-всех готовят подписание с Брюсселем многострадального Рамочного соглашения, президент Конфедерации Ули Маурер (ШНП / SVP) на очередной ежегодной конференции послов фактически похоронил этот документ, дезавуировав своего коллегу по кабинету, главу МИД Иньяцио Кассиса. Об этом сообщали газеты SonntagsBlick и NZZ am Sonntag. Как утверждал в ответ на запрос газеты Tages Anzeiger депутат парламента от партии либералов (FDP) Ханс-Петер Портманн (Hans-Peter Portmann), «слова президента Маурера были на приёме после его выступления доминирующей темой. Многие были поэтому в недоумении».



Как пишут швейцарские газеты, слова президента Швейцарии не останутся без внутриполитических последствий. Ханс-Петер Портманн требует от кабинета в целом дать оценку словам У. Маурера, уже направив на прошлой неделе на адрес Внешнеполитического комитета Национального совета, большой палаты парламента, соответствующий запрос. Сам Х.-П. Портманн тоже является его членом.



К тому моменту он, правда, не мог предвидеть, что в министр экономики страны Ги Пармелен (Guy Parmelin, от партии ШНП / SVP) скажет в интервью газете SonntagsZeitung, что он лично уже не считает реалистичным план подписать этот документ, как и планировалось, уже до конца текущего года. «Мы (весь кабинет) пока не имеем на сей счет единой позиции)», — уточнил в интервью министр экономики.



«Политика партии»



В понедельник 2-го сентября министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) выступил на Внешнеполитическом комитете Национального совета. Информацию об этом подтвердила прессе председатель комитета Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter). По словам главы МИД, кабинет продолжает придерживаться единой линии, сформулированной 7 июня 2019 года.



Как раз этой датой отмечено письмо главы швейцарской дипломатии на адрес Еврокомиссии, в котором указано, что нынешний проект Рамочного соглашения по большей своей части рассматривается им в качестве документа, соответствующего интересам Конфедерации. Под этим письмом стоит также и подпись У. Маурера.



По мнению Х.-П. Портманна, слова У. Маурера на конференции послов граничат с катастрофой: «Сможет ли после этого ЕС рассматривать нашу позицию и нас серьёзно»? Кроме того, обычно выступая на таких конференциях, президенты Швейцарии, как считается по традиции, говорят от имени всего правительства. Значит ли это, что и на этот раз за словами о фактической смерти Рамочного соглашения стоял весь Федеральный совет.



Озабоченности Х.-П. Портманна разделяют и другие политики, например, депутат-социалист Эрик Нуссбаумер (Eric Nussbaumer), а депутат от демохристиан (CVP) Кати Риклин (Kathy Riklin) указала в соцсетях, что «как известно, самое большое желание Ули Маурера похоронить рамочное соглашение с ЕС» и что он действовал, мол, не как президент, а как «представитель своей Швейцарской народной партии (SVP)», известной своей антиевропейской позицией.



Принцип коллегиальности руководства



Х.-П. Портманн также хочет узнать, не намерены ли представленные в правительстве министры от Швейцарской народной партии (SVP) незаметно сделать всё, чтобы подписание рамочного соглашения стало невозможным? Ведь если ЕС тоже придет к выводу о невозможности подписания этого документа, то тогда, захлопнув дверь перед Берном, Брюссель бы сыграл в пользу партии «народников», и это как раз накануне очередных федеральных парламентских выборов!



В этом случае, по мнению депутата-либерала, министры У. Маурер и Г. Пармелен, по меньшей мере, нарушили бы принцип коллегиальности руководства, особенно если окажется, что за их словами не стоит никаких решений правительства. В худшем случае следовало бы даже поставить вопрос о злоупотреблении служебным положением. Ведомство У. Маурера (Минфин) не желает комментировать слова депутатов, подтверждая только, что «федеральный президент в своём выступлении отразил позицию всего правительства в том смысле, что текст рамочного соглашения в его нынешней форме не имеет шансов получить политического большинства в обществе и парламенте, и что его содержание должно оставаться предметом дискуссий».



С точки зрения Элизабет Шнайдер-Шнайтер позиция руководства Швейцарии существует только в форме, закрепленной в уже упомянутом письме от 7 июня. Высказывания отдельных членов кабинета имеют в данном контексте подчиненное и не определяющее значение. Другой вопрос (очень старый, кстати), по ее словам, состоит в том, что делать, если отдельные министры начинают играть свою игру и перестают соблюдать принцип коллегиальности руководства. swissinfo.ch Категории: политика, в Европе Ключевые слова: соглашение, ЕС, Швейцария — статья прочитана 120 раз Комментарии