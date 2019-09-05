Советник президента Латвии по нацменьшинствам: Тема негражданства не важна 🔊 Воспроизвести Член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Елена Матьякубова. Иллюстрация: gorod.lv



Тема неграждан Латвии, хоть она всё ещё и используется в политических дискуссиях, уже никому не интересна: ни обществу в целом, ни отдельным людям в частности. Такое мнение высказала председатель Латвийского общества русской культуры, член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте страны Елена Матьякубова, пишет



«Активность сошла практически на ноль. Сейчас только те, кто приезжают и сознательно выбирают эту страну для житья или для дальнейшего транзита в новую страну проживания, готовы к процессу натурализации. Сократилось количество управлений по делам натурализации и число людей, работающих там, потому что потребность в получении гражданства минимальная. Когда-то это была острейшая политическая дискуссия: кому, как, на каких условиях давать гражданство. Теперь все унифицировано, но это тема не актуальна ни для человека, ни для общества в целом», — заявила Матьякубова в эфире радио Baltkom. Тема неграждан Латвии, хоть она всё ещё и используется в политических дискуссиях, уже никому не интересна: ни обществу в целом, ни отдельным людям в частности. Такое мнение высказала председатель Латвийского общества русской культуры, член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте страны Елена Матьякубова, пишет EDAIly со ссылкой на mixnews.lv.«Активность сошла практически на ноль. Сейчас только те, кто приезжают и сознательно выбирают эту страну для житья или для дальнейшего транзита в новую страну проживания, готовы к процессу натурализации. Сократилось количество управлений по делам натурализации и число людей, работающих там, потому что потребность в получении гражданства минимальная. Когда-то это была острейшая политическая дискуссия: кому, как, на каких условиях давать гражданство. Теперь все унифицировано, но это тема не актуальна ни для человека, ни для общества в целом», — заявила Матьякубова в эфире радио Baltkom. По ее мнению, главное в гражданстве — это не предоставляемые им дополнительные возможности, а внутреннее самоощущение человека.



«Это все-таки аномальная ситуация — такое количество людей, которые не определили свой статус лично для себя. Юридически все оформлено, есть паспорта неграждан, что, конечно, само по себе — нонсенс. Но для меня важнее общественная идентичность. Личностная, гражданская позиция. И тут я должна признаться, что мой оптимизм, мое желание лет 10−15 назад мотивировать людей, убеждать, что необходимо брать гражданство и активно включаться в общественную деятельность, они не сработали», — признала Матьякубова.



По ее словам, латвийские апатриды не чувствуют того, что государству важна их гражданская позиция.



«Очень многие не определялись. Я вспоминаю, как среди русских людей лет 10 назад началась волна принятия гражданства другого государства, не латвийского. И это тоже был определенный шаг и демонстрация своего настроения. А кто-то комфортно существовал без гражданства. Для меня эта тема достаточно больная. Люди не определились, люди ушли из активной гражданской позиции. Это их право, это их демонстрация. Они не чувствуют потребности в их гражданской позиции со стороны государства», — заявила Елена Матьякубова.



Напомним, что статус «неграждане» объединяет лиц, проживающих в двух государствах Прибалтики и некогда состоявших в гражданстве СССР. После его распада они не получили никакого гражданства, равно как и их дети. На сегодняшний день в Эстонии насчитывается около 72 тысяч неграждан, а в Латвии — 220 тысяч. Всем негражданам выдается специальный документ. eadaily.com Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: языки, Европа, неграждане, конвенция, нацменьшинства География: Латвия — статья прочитана 144 раза Комментарии