Джонсон ещё никогда не был так близок к провалу: Брексит разрушает Британию 🔊 Воспроизвести



Британская пресса обсуждает произошедшую 3 сентября «битву» премьер-министра Бориса Джонсона в парламенте страны, в эпицентре которой оказалась группа фактических перебежчиков из правящей Консервативной партии. Если раньше считалось, что Соединённое Королевство после отставки в июне экс-премьера Терезы Мэй очутилось в серьёзном внутриполитическом кризисе, то после того, что произошло вчера, в Лондоне заговорили о нахождении конституционной монархии «на краю геополитической пропасти». Материал



Уже сегодня Палата общин готовится рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода Британии из ЕС (Брексит) на более поздний срок, чему изначально противился нынешний лидер консерваторов и глава правительства Джонсон. Это стало возможным после того, как во вторник большинство парламентариев проголосовало за то, чтобы передать нижней палате законодательного органа контроль за повесткой дня в среду. Вчерашнее голосование стало серьезным поражением для правительства Бориса Джонсона, который обещал, что Британия покинет ЕС 31 октября. Как отмечает 4 сентября Би-би-си, в истории страны было много политических кризисов, но столько разных факторов сошлось впервые. Британская пресса обсуждает произошедшую 3 сентября «битву» премьер-министра Бориса Джонсона в парламенте страны, в эпицентре которой оказалась группа фактических перебежчиков из правящей Консервативной партии. Если раньше считалось, что Соединённое Королевство после отставки в июне экс-премьера Терезы Мэй очутилось в серьёзном внутриполитическом кризисе, то после того, что произошло вчера, в Лондоне заговорили о нахождении конституционной монархии «на краю геополитической пропасти». Материал EDAily Уже сегодня Палата общин готовится рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода Британии из ЕС (Брексит) на более поздний срок, чему изначально противился нынешний лидер консерваторов и глава правительства Джонсон. Это стало возможным после того, как во вторник большинство парламентариев проголосовало за то, чтобы передать нижней палате законодательного органа контроль за повесткой дня в среду. Вчерашнее голосование стало серьезным поражением для правительства Бориса Джонсона, который обещал, что Британия покинет ЕС 31 октября. Как отмечает 4 сентября Би-би-си, в истории страны было много политических кризисов, но столько разных факторов сошлось впервые. Итак, накануне парламент Британии вернулся с каникул — и в британской политике развернулась битва, какой не было в новейшей истории страны. Парламент сделал первый важный шаг к тому, чтобы запретить премьеру «жёсткий Брексит» (выход из ЕС без соглашения с Брюсселем). Поздно вечером во вторник Палата общин большинством голосов — 328 против 301 — приняла решение отобрать у правительства право определять повестку парламента. Это открывает путь для принятия закона, исключающего резкий разрыв связей с ЕС. Рассматривать его парламентарии будут в среду.



Борис Джонсон сразу после голосования заявил, что, если депутаты проголосуют за отсрочку Брексита, он внесёт предложение о внеочередных парламентских выборах. В результате кульминации политического кризиса и в качестве свидетельства нахождения «на краю геополитической пропасти» Британия столкнулась с рядом системных вызовов. Страна должна, но не может принять судьбоносное решение, а парламент собирается отобрать у правительства право на это решение. В дополнение к этому правящая партия оказалась перед угрозой внутреннего раскола и Соединённое Королевство в целом — перед перспективой досрочных выборов.



Премьер Джонсон уже фактически не имеет большинства в парламенте, правящая партия расколота на воюющие фракции, три суда рассматривают иски о законности приостановки работы парламента и вдобавок на заднем плане замаячила перспектива референдума о независимости Шотландии и новых столкновений в Северной Ирландии.



Пока в силе остаётся предыдущая отсрочка Брюсселя, предоставленная Лондону после того, как он не уложился в изначальный график развода с ЕС (до 29 марта). Выход Британии из Евросоюза назначен на 31 октября. Если в развернувшейся в Палате общин «битве» победит парламентское большинство, тогда Брексит, скорее всего, будет вновь отложен и Британия проведет внеочередные выборы. А может, — и новый референдум о членстве в ЕС.



Если же победит Борис Джонсон, тогда Британия 31 октября покинет ЕС в неурегулированном режиме, то есть без какого-либо соглашения об условиях развода. Премьер-евроскептик намерен до начала ноября при любых обстоятельствах вывести Британию из ЕС, даже если для этого придется резко разорвать связи с союзом. При этом он заверяет, что хотел бы всё же договориться о «мягком разводе» с ЕС, но его позиция и подходы лидеров союза заставляют оппонентов Джонсона считать, что он ведёт страну именно к «жёсткому Брекситу».



Парламент намерен в течение этой недели принять закон, прямо запрещающий премьеру жёсткий разрыв с ЕС. Именно для этого для начала Палата общин отобрала у правительства право определять повестку, что само по себе довольно редкое событие. В проекте закона, внесенном ранее группой депутатов от разных фракций, говорится, что премьер будет обязан попросить ЕС об отсрочке Брексита на три месяца, до 31 января 2020 года, если до саммита ЕС в середине октября сторонам не удастся договориться об условиях развода. Если же ЕС предложит другую дату, то, согласно проекту, премьер обязан будет с ней согласиться, если парламент не решит иначе.



При этом, поскольку Борис Джонсон решил приостановить работу парламента со следующей недели до середины октября, времени у Палаты общин критически мало. Впрочем, оппоненты Джонсона в нижней палате говорят, что готовы заседать и ночью, и в выходные, лишь бы выиграть навязанную им главой правительства «битву». Понятное дело, в авангарде сторонников круглосуточных заседаний законодательного органа оппозиционная Лейбористская партия, которой выпал во многом уникальный шанс свести дело к внеочередным выборам и попытаться сместить консерваторов с позиции правящей партии.



В последние 80 лет парламент Британии заседал в выходные три раза, напоминают лондонские газеты. Это имело место в связи с началом Второй мировой войны, из-за Суэцкого кризиса 1950-х и войны с Аргентиной из-за Фолклендских островов.



Ключевым фактором в нынешней «битве» Джонсона со «спесивым» парламентом может стать потеря главой правительства большинства в нижней палате, поскольку довольно большая группа во фракции тори — от 20 до 40 человек — намерена голосовать против него и «жёсткого Брексита». Премьер уже пригрозил исключить «мятежников» из фракции и лишить их возможности в следующий раз баллотироваться в депутаты. Но лидеров «бунта против Джонсона» это не напугало.



Депутат-тори Филип Ли переметнулся 3 сентября к либеральным демократам, — по его словам, в знак протеста против того, каким «разрушительным образом» правительство добивается выхода из ЕС, «ставя под угрозу человеческие жизни». Поскольку у консерваторов был перевес всего в один голос, выход Ли из фракции Джонсона означает, что его кабинет перестал быть правительством большинства. eadaily.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит, Джонсон — статья прочитана 153 раза Комментарии