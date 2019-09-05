Deutsche Welle обвинили во вмешательстве в дела России 🔊 Воспроизвести



Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал заявление главы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василия Пискарёва, сообщает



Депутат Госдумы ранее заявил, что в российский МИД будет направлена просьба лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.



«Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарёва, но следует придерживаться рамочных условий диалога. Такая «повестка» совершенно точно не является правильным способом для обмена мнениями. Угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения», — цитирует слова Лимбурга Интерфакс. Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал заявление главы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василия Пискарёва, сообщает RT Депутат Госдумы ранее заявил, что в российский МИД будет направлена просьба лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.«Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарёва, но следует придерживаться рамочных условий диалога. Такая «повестка» совершенно точно не является правильным способом для обмена мнениями. Угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения», — цитирует слова Лимбурга Интерфакс. Он также заявил, что DW не вмешивался во внутренние дела России.



«Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов. Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрёк в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден», — приводит пресс-служба телерадиокомпании слова Лимбурга.



Ранее руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.



8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.



Как сообщили в ведомстве, об этом немецкой стороне было заявлено в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески.



«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили в МИД.



Там подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».



Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции. russian.rt.com Категории: чп и криминал, политика, общество Ключевые слова: акции, вмешательство, обвинения, DW, митинги География: Россия — статья прочитана 152 раза Комментарии