Deutsche Welle обвинили во вмешательстве в дела России

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург прокомментировал заявление главы комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василия Пискарёва, сообщает RT.
Депутат Госдумы ранее заявил, что в российский МИД будет направлена просьба лишить Deutsche Welle аккредитации, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах.
«Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарёва, но следует придерживаться рамочных условий диалога. Такая «повестка» совершенно точно не является правильным способом для обмена мнениями. Угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения», — цитирует слова Лимбурга Интерфакс.
Он также заявил, что DW не вмешивался во внутренние дела России.
«Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов. Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрёк в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден», — приводит пресс-служба телерадиокомпании слова Лимбурга.
Ранее руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.
8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.
Как сообщили в ведомстве, об этом немецкой стороне было заявлено в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески.
«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили в МИД.
Там подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
«Точно так же мы не призывали к демонстрации посредством сообщения в Twitter, а только цитировали организаторов. Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрёк в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден», — приводит пресс-служба телерадиокомпании слова Лимбурга.
Ранее руководство DW отказалось участвовать в заседании комиссии ГД по расследованию иностранного вмешательства.
8 августа МИД России указал на недопустимость действий данного СМИ, которое, по мнению ведомства, напрямую призывало в соцсетях жителей Москвы участвовать в несанкционированных акциях.
Как сообщили в ведомстве, об этом немецкой стороне было заявлено в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески.
«Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России», — заявили в МИД.
Там подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона «оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства».
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.