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Посла США пригласили в Госдуму на заседание по вмешательству в дела России



Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана, сообщает РИА Новости.

Американское посольство ранее опубликовало в твиттере подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сообщит руководству США о том, что дипломаты информируют о несогласованных митингах в Москве и вмешиваются во внутренние дела России.

"Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения", — сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
Депутат выразил надежду, что дата заседания станет известна в ближайшее время.

"Господин Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно", — добавил Пискарев.

Он отметил, что комиссия попросила управление международного сотрудничества Госдумы обсудить с американским посольством возможную дату участия посла Хантсмана в заседании.

Посол США Хантсман намерен завершить свою миссию в Москве 3 октября. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, Трамп собирается выдвинуть на пост посла в России первого замгоссекретаря Джона Салливана.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, посол, вмешательство, дума
География: Россия
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добавлена вчера, 4 сентября, 20:00

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