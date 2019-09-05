Посла США пригласили в Госдуму на заседание по вмешательству в дела России 🔊 Воспроизвести



Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана, сообщает



Американское посольство ранее опубликовало в твиттере подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сообщит руководству США о том, что дипломаты информируют о несогласованных митингах в Москве и вмешиваются во внутренние дела России.



"Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения", — сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана, сообщает РИА Новости Американское посольство ранее опубликовало в твиттере подробный маршрут несанкционированного митинга 3 августа и при этом призвало избегать шествия. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва сообщит руководству США о том, что дипломаты информируют о несогласованных митингах в Москве и вмешиваются во внутренние дела России."Мы направили господину Хантсману письмо, но учитывая, что у него поменялся адрес офиса, видимо, поэтому он его не получил. Хорошо, что он заявил о желании встретиться и дать пояснения", — сказал журналистам глава комиссии Василий Пискарев. Депутат выразил надежду, что дата заседания станет известна в ближайшее время.



"Господин Хантсман высказал свою версию появления на официальном аккаунте посольства США точного маршрута движения участников несанкционированного митинга. Прозвучало неубедительно", — добавил Пискарев.



Он отметил, что комиссия попросила управление международного сотрудничества Госдумы обсудить с американским посольством возможную дату участия посла Хантсмана в заседании.



Посол США Хантсман намерен завершить свою миссию в Москве 3 октября. Как сообщала газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США, Трамп собирается выдвинуть на пост посла в России первого замгоссекретаря Джона Салливана. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, посол, вмешательство, дума География: Россия — статья прочитана 137 раз Комментарии