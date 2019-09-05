Брюссель распорядился Вильнюсу дотировать Грецию, Испанию и Италию 🔊 Воспроизвести



Изменение правил европейской помощи Литве со стороны ЕС с 2021 года приведёт к парадоксам. После того, как Литва была разделена на два региона — считающейся развитым Вильнюс и отстающую остальную часть Литвы, помощь будет поступать в первую очередь второй части, а Вильнюс, наоборот, должен будет помогать другим отстающим регионам ЕС, пишет



«Можно прямо говорить, что Вильнюс будет поддерживать Грецию, южную Италию и южную Испанию», — сказал порталу литовский экономист Жигимантас Маурицас. Финансовая помощь Литве с 2021 года снизится почти на 2 млрд евро.



Положение для Литвы, считает вице-министр финансов Лорета Маскалёвене, усложняет «хаотичный» выход Великобритании из ЕС.



Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия ранее решила изменить классификацию регионов в вопросе финансовых дотаций 2021−2027 годов, в которой Литву решено разделить на два региона: Вильнюсский и центральный и западный регион. Если бы Литва трактовалась, как один регион, то уровень дотаций ЕС в финансовой перспективе 2021−2027 года был бы значительно ниже, чем при дотациях, разделённых на два региона. Причина — относительная развитость Вильнюса. Изменение правил европейской помощи Литве со стороны ЕС с 2021 года приведёт к парадоксам. После того, как Литва была разделена на два региона — считающейся развитым Вильнюс и отстающую остальную часть Литвы, помощь будет поступать в первую очередь второй части, а Вильнюс, наоборот, должен будет помогать другим отстающим регионам ЕС, пишет ИА REGNUM со ссылкой на литовский новостной портал Alfa. Такими, например, считается почти вся Греция, южная Италия и южная Испания, где ВВП на душу населения не достигает 75% среднего показателя в ЕС.«Можно прямо говорить, что Вильнюс будет поддерживать Грецию, южную Италию и южную Испанию», — сказал порталу литовский экономист Жигимантас Маурицас. Финансовая помощь Литве с 2021 года снизится почти на 2 млрд евро.Положение для Литвы, считает вице-министр финансов Лорета Маскалёвене, усложняет «хаотичный» выход Великобритании из ЕС.Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия ранее решила изменить классификацию регионов в вопросе финансовых дотаций 2021−2027 годов, в которой Литву решено разделить на два региона: Вильнюсский и центральный и западный регион. Если бы Литва трактовалась, как один регион, то уровень дотаций ЕС в финансовой перспективе 2021−2027 года был бы значительно ниже, чем при дотациях, разделённых на два региона. Причина — относительная развитость Вильнюса. ИА “Regnum” Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: дотации, регионы — статья прочитана 154 раза Комментарии