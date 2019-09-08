Один из крупнейших химиков-органиков XX века К 120-летию со дня рождения А.Н.Неcмеянова 🔊 Воспроизвести Александр Николаевич Несмеянов родился 28 августа (9 сентября) 1899 г. в Москве в семье педагога. Его отец, Николай Васильевич, происходил из семьи священнослужителя. После окончания юридического факультета Московского университета он увлекся просветительством: преподавал в сельской школе в Тульской губернии. В 1897 г. перевелся в Москву, став в 1901 г. директором сиротского приюта для мальчиков, построенного на пожертвования братьев А.А. и В.А. Бахрушиных в Сокольниках. В Москве Николай Васильевич женился на Людмиле Даниловне Рудницкой, с которой знаком был с давних пор. Людмила Даниловна – также учительствовала, была художественно одаренным человеком, имела способности к живописи и прикладному искусству. В семье Несмеяновых было четверо детей: Александр – президент АН СССР, Василий – крупный специалист в области геодезии, Андрей – радиохимик, член-корреспондент АН СССР и Татьяна – доктор биологических наук.



В 1917 г., окончив гимназию с серебряной медалью, он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Учёба в революционную эпоху требовала большого самопожертвования и фанатичной увлеченности: занимались в неотапливаемых помещениях, не хватало лабораторного оборудования.







После окончания университетского курса в 1922 г. по специальности «физикохимия» А. Несмеянов был оставлен для подготовки к научной деятельности в аспирантуре на кафедре органической и аналитической химии профессора Н.Д. Зелинского, возглавлявшего тогда одну из ведущих химических школ.



После Февральской революции примкнул к эсерам, после Октябрьской – к её левой фракции, к окончанию Гражданской войны – перешёл на сторону большевиков. Огромным нравственным потрясением для него стал Большой Голод 1920-22 годов. Несмеянов ездил с продотрядом изымать хлеб у крестьян. Голодные смерти, людоедство, потеря человеческого облика крестьянами потрясли его. Он поклялся самому себе положить жизнь на решение продовольственной проблемы не только в России, но и во всём мире.







В 1929 г. были опубликованы две первые самостоятельные работы будущего академика, которые положили начало разработке новых методов синтеза ртутноорганических соединений («диазометод Несмеянова») и солей диарилиодония и открыли первую страницу в исследованиях учёного как элементоорганика. В 1930 г. Несмеянов был утвержден доцентом Химического факультета по кафедре органической химии.



Одновременно с работой в университете, в 1930 г. А.Н. Несмеянов занялся проблемой химии защиты растений и был назначен заведующим лабораторией органической химии Института удобрений и инсектофунгицидов. Здесь его интересы в области металлоорганических соединений нашли практическое приложение: под руководством А.Н. Несмеянова были созданы препараты для борьбы с вредителями сельского хозяйства.



В 1934 г. А.Н. Несмеянову без защиты диссертации, минуя степень кандидата, была присвоена учёная степень доктора химических наук и одновременно учёное звание профессора. С 1935 по 1938 гг. он состоял профессором по кафедре органической химии, являясь одновременно сотрудником Института химии МГУ и руководителем лаборатории металлоорганических соединений (созданной в 1934 г. совместно с К.А. Кочешковым) этого института. В том же 1935 г. Несмеянову было поручено организовать и возглавить лабораторию металлоорганических соединений в Институте органической химии АН СССР.







Говорил очень внятно, спокойно и не очень громко, как бы размышляя вслух, никогда не пользовался какими-либо записями или конспектами, чётко и ровно рисовал на доске сложные формулы и уравнения реакций. У студентов создавалось при этом впечатление, будто бы излагаемые лектором знания и мысли рождались у него в голове на их глазах. Они и сами как бы становились соучастниками этого творческого процесса. Безупречная логика, интереснейшие примеры, красивые опыты. На этих лекциях была воспитана целая плеяда блестящих профессоров. В беседе со своим лекционным ассистентом Александр Николаевич как-то объяснял: «Конечно, я детально знаю свой предмет, и память у меня не плохая. Но при этом я все равно волнуюсь перед каждой лекцией. Да, волнуюсь, как артист, выходящий на сцену. Нет ничего почётнее, прекраснее и сложнее, чем эта встреча с аудиторией, заполненной теми, кто придёт нам на смену в науке. Сколько сияющих глаз! Я не должен их обмануть. Вот Вы говорите, что самое большое удовлетворение дает Вам хорошо проведенное исследование. Да, я Вас хорошо понимаю. Но подумайте, пусть Вы получили важный результат и опубликовали статью в престижном журнале. Её в лучшем случае прочтут четыре десятка коллег, но лишь десяток сошлется на неё в своих публикациях. Но пройдет два-три года, и о ней просто забудут. Если же Вы прочтете хороший курс лекций, то сотни ваших студентов запомнят эти лекции на всю оставшуюся жизнь, да еще и детям своим о них расскажут. Как же тут не волноваться!?»







Как профессор химфака МГУ, А.Н. Несмеянов работал до 1938 г., затем перешел в Институт тонкой химической технологии, заняв кафедру органической химии и проработал там в 1938–1941 гг. (до эвакуации) и 1943–1944 гг.



29 января 1939 г. А.Н. Несмеянова избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению математических и естественных наук. 27 сентября 1943 г. Несмеянова избирают действительным членом (академиком) АН СССР по Отделению химических наук по специальности «органическая химия».







На этапе послевоенного возрождения народного хозяйства университет должен был обеспечить подготовку кадров для ведущих отраслей и развития науки на главных направлениях. Перед государством стояла задача качественного кардинального переоснащения головного вуза страны и крупнейшего центра мировой науки.



Став ректором МГУ, Несмеянов сразу же поставил перед ЦК КПСС и Советом Министров СССР вопрос о строительстве новых зданий университета. Решение о строительстве было принято в марте 1948 года: одно из высотных зданий Москвы, запланированных для возведения на Ленинских горах, предназначили для университета. Несмеянов тесно сотрудничал с авторами архитектурных проектов и руководителями строительства. В строительстве принимали участие и ударные комсомольские бригады, и заключённые ГУЛАГа, и немецкие военнопленные.







С полным основанием можно утверждать, что период, когда Несмеянов возглавлял Московский университет, был во многих отношениях знаменателен: именно тогда закладывались на долгие годы основы мощного развития МГУ.



Однако ректору не удалось доработать свой пятилетний срок. После безвременной смерти президента Академии наук СССР академика С.И. Вавилова (последовавшей 25 января 1951 г.) Несмеянову предложили возглавить академию. Это предложение не было случайным. Всей предыдущей своей деятельностью Несмеянов зарекомендовал себя прекрасным организатором академической и вузовской науки.



В 1946–1948 гг. А.Н. Несмеянов занимал пост академика-секретаря Отделения химических наук АН СССР, одновременно являясь (с 1939 г.) директором Института органической химии; с 1946 г. был членом Президиума АН СССР.



16 февраля 1951 г. Александра Николаевича Несмеянова единогласно избирают президентом Академии наук СССР. Десятилетнее президентство А.Н. Несмеянова вместило много событий исторического значения: достаточно вспомнить запуск первого искусственного спутника и космический полёт Ю.А. Гагарина. Всё это стало возможным прежде всего благодаря достижениям отечественной науки.







В 1953–1954 гг. Академия наук по указанию Совета Министров СССР провела большую по трудоемкости и важную по значению работу, связанную с составлением перспективного плана научных исследований на предстоящие 15 лет. По инициативе президента были созданы «бригады» из ведущих ученых различных специальностей, которые в короткий срок составили записки, прогнозирующие развитие своих областей науки.



С 1954 г. и до конца жизни А.Н. Несмеянов занимал пост директора и одновременно был заведующим отделом и заведующим лабораторией металлоорганических соединений Института элементоорганических соединений АН СССР. С 1980 г. ИНЭОС носит имя А.Н. Несмеянова.







13 октября 1956 г. состоялось Общее собрание АН СССР, на котором академик А. Н. Несмеянов был переизбран президентом АН СССР. Выборы прошли не столь единодушно, как в 1951 г. В адрес А. Н. Несмеянова высказывались и критические замечания. Академики И. Е. Тамм, М. А. Леонтович и Л. А. Арцимович на общем собрании Отделения физико-математических наук критиковали А. Н. Несмеянова за то, что Президиум не принял решение о создании Института генетики для члена-корреспондента Н. П. Дубинина, что А. Н. Несмеянов не добился коренного изменения положения в биологической науке.



Президент Несмеянов боролся против скрытого государственного антисемитизма. Он не раз ездил в ЦК, чтобы добиться разрешения назначить на руководящую должность того или другого учёного еврейской национальность.







В мае 1959 г. Н.С. Хрущёв выдвинул предложение о реорганизации АН СССР путём её раздробления на несколько академий. Хрущёв неоднократно давал Несмеянову поручение продумать перестройку структуры Академии. Несмеянову некоторое время удавалось отводить от академии эту угрозу. Но события развивались уже необратимо. В начале 1961 г. Хрущёв вновь разразился критикой по адресу ученых. Недовольный Академией наук и её президентом, Н.С. Хрущев заявил, что намерен её распустить. На что Несмеянов ответил: «Ну что же, Петр Великий открыл Академию, а Вы её закроете». И добавил, что, если Никита Сергеевич недоволен Академией, можно сменить её президента. «Я тоже так думаю», — бросил Хрущев.



В апреле 1961 г. партийное руководство СССР и правительство СССР принимают постановление, в соответствии с которым из Академии наук СССР были переданы в различные отраслевые министерства и ведомства значительная часть учреждений и занятых в них научных работников. В результате реорганизации из состава академии было выведено 7 её филиалов и более 50 институтов, принадлежавших, главным образом, Отделению технических наук. Общее число сотрудников этих подразделений составляло более 20 тысяч человек. И все-таки А.Н. Несмеянов Академию наук от жесткой реорганизации спас.







4 мая 1961 г. А.Н. Несмеянов направил в Президиум АН СССР заявление об отставке, в котором рекомендовал для избрания на пост президента Академии вице-президента АН СССР академика М.В. Келдыша. 19 мая 1961 г. заявление А.Н. Несмеянова обсуждалось на заседании Президиума АН СССР. Многие академики были не согласны с тем, что он уходит потому, как он сказал, что «пила затупилась». Они, как сказал академик А.И.Берг, этого затупления не чувствуют.



Академик Несмеянов (справа) дегустирует искусственную чёрную икру.



Общее собрание Академии наук СССР постановило удовлетворить просьбу академика Несмеянова об освобождении его от обязанностей президента Академии, оставить его членом Президиума АН СССР и выразить благодарность.



После ухода с поста президента Академии наук деятельность А.Н. Несмеянова продолжилась в Институте элементоорганических соединений, где он занялся проблемой создания искусственной пищи. Александр Николаевич еще в детстве стал убежденным вегетарианцем. Но искусственной пищей он заинтересовался не только из любви ко всему живому, сколько озабоченностью и пониманием современного состояния науки и физиологии питания, а также успехами химической промышленности.



Задача, которую он хотел решить, – получать пищевой белок, не убивая животных. Татьяна Николаевна, его сестра, вспоминает: «В девять лет Шура отказался есть мясо, а в двенадцать лет стал полным вегетарианцем, отказавшись и от рыбы. В основу легло твёрдое убеждение, что нельзя убивать животных. Это не было никем внушено, и всю свою жизнь он не изменял данному себе однажды в детстве слову».







В 1964 г. в лаборатории А.Н. Несмеянова сделали первые образцы искусственной зернистой икры. А затем силами института была разработана технология её производства. Так возникла новая отрасль промышленности – микробиологическая. Разработка первых искусственных форм пищи привела к развитию новых направлений в физикохимии полимеров, а также к созданию ряда новых методов их исследования.



В 1963 г. А.Н. Несмеянова назначают академиком-секретарем Отделения общей и технической химии АН СССР. На этом посту он находился до 1975 г.



А.Н. Несмеянов был председателем Редакционно-издательского совета АН СССР (1951–1961). Он возглавлял и состоял членом редколлегий многих академических изданий и ряда иностранных.











Блестящий лектор и педагог А.Н. Несмеянов воспитал большую плеяду крупных учёных, многие из которых со студенческой скамьи начали свой научный путь в руководимых им лабораториях.







А.Н. Несмеянову принадлежит целый ряд замечательных трудов, в которых ярко освещены научные достижения отечественной химии, сжато и ясно охарактеризованы направления исследований элементоорганических соединений и даны широкие и оригинальные теоретические обобщения в этой области. Особо следует отметить первый в истории химической литературы фундаментальный труд, обобщающий все достижения в области методов синтеза элементоорганических соединений, – серию монографий «Методы элементоорганической химии», издаваемую под редакцией А.Н. Несмеянова и К.А. Кочешкова. В этой серии вышла также монография «Хлор. Алифатические соединения». Некоторые из опубликованных монографий переведены на английский язык.



С Нильсом Бором



Основные работы Александра Николаевича в 1959 г. изданы в четырех томах «Избранных трудов», значительную часть которых издательство Pergamon Press опубликовало на английском языке. Статья Несмеянова «Мой путь в химии» даёт самое глубокое представление о возникновении и взаимосвязи идей, которые А.Н. Несмеянов развивал на протяжении своей научно-исследовательской деятельности.







Кроме научной деятельности, А.Н. Несмеянов вёл большую общественную работу. Можно вспомнить о деятельности Несмеянова в качестве председателя Комитета по Государственным премиям СССР и председателя Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники. Он неоднократно избирался депутатом Московского городского совета, Верховных Советов РСФСР и СССР (1950–1962). Был членом Всемирного Совета Мира и Советского Комитета защиты мира.



Многогранная деятельность академика А.Н. Несмеянова отмечена многими высшими отечественными и зарубежными наградами и званиями. Ему было дважды присвоено звание Героя Социалистического Труда, он был награжден Государственной и Ленинской премиями, золотыми медалями М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева, семью орденами Ленина и орденом Кирилла и Мефодия. Академия наук учредила золотую медаль и премию имени А.Н. Несмеянова.



Научная деятельность А.Н. Несмеянова принесла ему мировую известность. Он член Лондонского королевского общества, Национальной Академии наук США, Польской, Болгарской, Румынской, Германской Академий наук, почетный доктор многих университетов различных стран, почетный член ряда зарубежных химических обществ.







Жизнь и деятельность знаменитого ученого-химика, президента АН СССР, академика А.Н. Несмеянова поражает своей разносторонностью. Среди насыщенной научной, научно-организационной и общественно-политической деятельности, ученый находил место для творчества – поэзии, музыки и живописи.



Семья А.Н. Несмеянова: жена (первый брак) – Нина Владимировна (урожд. Коперина) – химик, работала в МГУ; дети (от первого брака) – дочь Ольга – кандидат химических наук, сын – Николай – доктор химических наук, профессор; жена (второй брак) – Марина Анатольевна Несмеянова – филолог, писательница.



Александр Николаевич Несмеянов скончался 17 января 1980 года от болезни сердца. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.



Однажды он сказал:







- С детства я хотел стать учёным... Много позднее, критически рассматривая себя, я убеждался, что был наделен интеллектом скорее художника (в широком смысле слова), чем учёного. Мое мышление было образно. Мне нужна была наглядность. А глубины абстракции, которыми живет современная наука, – в них я плохо себя чувствовал.



- Питаясь мясом, мы вынуждены убивать миллионы быков, баранов, свиней, гусей, уток, кур, приучая тысячи и тысячи людей к хладнокровному кровопролитию, к работе кровавой и грязной. И это не очень вяжется с воспитанием любви к природе, доброты, сердечности.



- Какое же главное качество должен иметь молодой человек, вступающий в область науки? Я думаю, что самое главное качество - влюбленность, ненасытный интерес к тайнам природы и к путям овладения этими тайнами. Все остальное приложится. От ученого требуется и огромный повседневный труд, труд через всю жизнь, и огромная работа мозга, и терпение, и постепенность восхождения на вершину науки, открывающего все более широкий горизонт, но все это легко для влюбленного. Без острого, влюбленного интереса нет ученого.











- Если мозг думает, память придёт сама.



Рассказывают, что …







* Несмеянов был одним из академиков АН СССР, подписавших в 1973 году письмо учёных в газету "Правда" с осуждением "поведения академика А. Д. Сахарова". В письме Сахаров обвинялся в том, что он "выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза", а его правозащитную деятельность академики оценивали как "порочащую честь и достоинство советского ученого".



* Известным учёным был также брат А.Н.Несмеянова — Андрей Николаевич (1911—1982), заведующий кафедрой радиохимии МГУ, профессор, член-корреспондент АН СССР. Другой брат, Василий Николаевич (род. 1904, г. Москва), работал заместителем начальника Управления топогеодезической службы Главного управления геодезии и картографии при СНК СССР. Был расстрелян 28 июля 1941 года по обвинению в шпионаже. Реабилитирован 17 сентября 1955 года, определением Военной коллегии Верховного суда СССР.







* Академик Несмеянов в конце 1960-х подсчитывал, что дрожжевое «мясо», выращенное в прямом смысле слова на нефти, по себестоимости можно довести до 40-60 копеек за килограмм, «сливочное масло» и «сыр» из нефти – около 80 копеек. Эти цены были в 3-4 раза ниже, чем в розничной продаже. Он же перефразировал знаменитую фразу своего коллеги химика Менделеева



« Топить печь нефтью – всё равно что топить ассигнациями» - «Продавать нефть за границу – лишать страну продовольствия».



Но идея академика имела обратную сторону, точнее несколько. В случае начала масштабного производства белков из нефти в советской сельском хозяйстве ненужными оказывались бы 70-80% колхозников. Куда их девать? Снова в неподготовленные для этого города несколько десятков миллионов человек?



* Проекты академика Несмеянова так и остались на уровне лабораторных разработок. Хотя в конце 1970-х, при обострении продовольственной проблемы, он предложил новую идею – получать белок из водорослей (хлореллы и пр.) Но в январе 1980 года Несмеянов умер, а кроме него не нашлось быольше научных авторитетов, чей административный вес мог бы продавить даже опытное производство эрзацев.



* Об отношении Н. С. Хрущева к Т.Д. Лысенко А. Н. Несмеянов вспоминал: «Разговорились однажды мы с И. В. Курчатовым, который был тогда членом Президиума Академии наук, о невыносимом положении в биологии, задавленной лженаукой. Решили напроситься на прием к Н. С. Хрущеву, чтобы поговорить на эту тему… Как ни пытались мы развить и варьировать тему о задавленности современной биологии, об ошибках Лысенко, наш собеседник… явно скучал… На обратном пути я зашел к управляющему делами Совета Министров, там меня застал звонок Хрущева: «Тов. Несмеянов, только вот что — Лысенко у меня не трогайте, головы рубить будем».



* На вопрос «Как вы отдыхаете?» Несмеянов ответил: «Отдыху теперь придают гораздо больше значения и отдают ему больше времени. Это – минус, и большой. Например, в летнее время молодая публика не отрывается от отдыха для работы, а делает только то, что “полагается” делать во время отдыха. Люди почему-то перестали понимать, что отдых даётся научным работникам совсем для другой цели: для того, чтобы полнее овладевать всем, чем надо овладеть. В пору отдыха необходимо читать, думать, строить планы на свободе. Этим надо заниматься постоянно, и летом, и в каникулы.



У меня в молодости, например, случалось, что ни одного воскресенья не пропускал: работал сплошь годы. Иногда большую часть отпуска проводил в лаборатории, гулять не хотелось. Такое было желание работать, такой был интерес.



Как отдыхаю? Вечером читаю или пишу. Летом – пишу и читаю, пытаюсь писать этюды. Весной – пишу стихи. Иногда слушаю пение, в частности на мои слова, положенные на музыку. Осенью – собираю грибы.



Ещё не так давно летом много ездил на велосипеде и совершал лодочные путешествия. Но большую часть и вечернего, и воскресного, и летнего отдыха всегда отдавал химической книге и химической мечте.» В 1909 г. Александр Несмеянов поступил в частную Московскую гимназию П.Н. Страхова, параллельно занимался с отцом латынью и греческим. В 1911 году Александр стал вегетарианцем. Однажды двенадцатилетний гимназист нашёл в сарае бабушкина дома старый запылённый учебник химии Рихтера. Ему открылся волшебный мир превращений. Этот учебник стал для него «лампой Аладдина, на всю жизнь ярко осветившей его путь в химии».В 1917 г., окончив гимназию с серебряной медалью, он поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Учёба в революционную эпоху требовала большого самопожертвования и фанатичной увлеченности: занимались в неотапливаемых помещениях, не хватало лабораторного оборудования.Все годы учебы Несмеянов работал. Работая ночным сторожем на факультете, он жил в лаборатории Н. Д. Зелинского, отдавая всё время научным экспериментам; заведовал газовой камерой Высшей военно-химической школы. С тех пор Несмеянова стали причислять к ученикам выдающегося химика Зелинского. Но по признанию самого Несмеянова, он решал не те задачи, которые ставил перед ним учитель, а свои. Как только Зелинский входил в лабораторию, Несмеянов быстро прятал свою работу в ящик стола и вынимал другую, данную Зелинским. Поэтому нет ни одной совместной их работыПосле окончания университетского курса в 1922 г. по специальности «физикохимия» А. Несмеянов был оставлен для подготовки к научной деятельности в аспирантуре на кафедре органической и аналитической химии профессора Н.Д. Зелинского, возглавлявшего тогда одну из ведущих химических школ.После Февральской революции примкнул к эсерам, после Октябрьской – к её левой фракции, к окончанию Гражданской войны – перешёл на сторону большевиков. Огромным нравственным потрясением для него стал Большой Голод 1920-22 годов. Несмеянов ездил с продотрядом изымать хлеб у крестьян. Голодные смерти, людоедство, потеря человеческого облика крестьянами потрясли его. Он поклялся самому себе положить жизнь на решение продовольственной проблемы не только в России, но и во всём мире.В 1924 г., после окончания срока аспирантуры, Несмеянова зачисляют ассистентом по кафедре органической и аналитической химии, где началась его полноценная научная работа под руководством Н.Д. Зелинского. С 1927–1928 гг. А.Н. Несмеянов начинает заниматься областью химии металлоорганических соединений, параллельно ведя преподавательскую работу – читал лекции по качественному анализу и вёл органический практикум со студентами.В 1929 г. были опубликованы две первые самостоятельные работы будущего академика, которые положили начало разработке новых методов синтеза ртутноорганических соединений («диазометод Несмеянова») и солей диарилиодония и открыли первую страницу в исследованиях учёного как элементоорганика. В 1930 г. Несмеянов был утвержден доцентом Химического факультета по кафедре органической химии.Одновременно с работой в университете, в 1930 г. А.Н. Несмеянов занялся проблемой химии защиты растений и был назначен заведующим лабораторией органической химии Института удобрений и инсектофунгицидов. Здесь его интересы в области металлоорганических соединений нашли практическое приложение: под руководством А.Н. Несмеянова были созданы препараты для борьбы с вредителями сельского хозяйства.В 1934 г. А.Н. Несмеянову без защиты диссертации, минуя степень кандидата, была присвоена учёная степень доктора химических наук и одновременно учёное звание профессора. С 1935 по 1938 гг. он состоял профессором по кафедре органической химии, являясь одновременно сотрудником Института химии МГУ и руководителем лаборатории металлоорганических соединений (созданной в 1934 г. совместно с К.А. Кочешковым) этого института. В том же 1935 г. Несмеянову было поручено организовать и возглавить лабораторию металлоорганических соединений в Институте органической химии АН СССР.Александр Николаевич более всего ценил звание профессора Московского университета. В течение многих лет он читал на химическом факультете курс лекций по органической химии, на которые съезжалась «вся научная Москва». В Южной химической аудитории первые ряды обычно были заполнены маститыми учеными, которые приходили на лекцию задолго до ее начала. Аудитория всегда была переполнена. Манера чтения А.Н.Несмеянова покоряла и завораживала слушателей сразу. Он никогда не прибегал к эффектным позам и приёмам.Говорил очень внятно, спокойно и не очень громко, как бы размышляя вслух, никогда не пользовался какими-либо записями или конспектами, чётко и ровно рисовал на доске сложные формулы и уравнения реакций. У студентов создавалось при этом впечатление, будто бы излагаемые лектором знания и мысли рождались у него в голове на их глазах. Они и сами как бы становились соучастниками этого творческого процесса. Безупречная логика, интереснейшие примеры, красивые опыты. На этих лекциях была воспитана целая плеяда блестящих профессоров. В беседе со своим лекционным ассистентом Александр Николаевич как-то объяснял: «Конечно, я детально знаю свой предмет, и память у меня не плохая. Но при этом я все равно волнуюсь перед каждой лекцией. Да, волнуюсь, как артист, выходящий на сцену. Нет ничего почётнее, прекраснее и сложнее, чем эта встреча с аудиторией, заполненной теми, кто придёт нам на смену в науке. Сколько сияющих глаз! Я не должен их обмануть. Вот Вы говорите, что самое большое удовлетворение дает Вам хорошо проведенное исследование. Да, я Вас хорошо понимаю. Но подумайте, пусть Вы получили важный результат и опубликовали статью в престижном журнале. Её в лучшем случае прочтут четыре десятка коллег, но лишь десяток сошлется на неё в своих публикациях. Но пройдет два-три года, и о ней просто забудут. Если же Вы прочтете хороший курс лекций, то сотни ваших студентов запомнят эти лекции на всю оставшуюся жизнь, да еще и детям своим о них расскажут. Как же тут не волноваться!?»В 1937 г. (из-за большой нагрузки в работе) Несмеянов уходит из Института инсектофунгицидов, сосредоточив основную научную работу в Академии наук. В 1939 г. А.Н. Несмеянова назначают директором Института органической химии АН СССР. В этой должности он оставался до 1954 г.Как профессор химфака МГУ, А.Н. Несмеянов работал до 1938 г., затем перешел в Институт тонкой химической технологии, заняв кафедру органической химии и проработал там в 1938–1941 гг. (до эвакуации) и 1943–1944 гг.29 января 1939 г. А.Н. Несмеянова избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению математических и естественных наук. 27 сентября 1943 г. Несмеянова избирают действительным членом (академиком) АН СССР по Отделению химических наук по специальности «органическая химия».В конце Великой Отечественной войны Александр Николаевич возвращается в Московский университет: с июля 1944 г. он возглавляет кафедру органической химии, в 1945–1948 гг. является деканом Химического факультета, а в 1948–1951 гг. Несмеянов – ректор МГУ.На этапе послевоенного возрождения народного хозяйства университет должен был обеспечить подготовку кадров для ведущих отраслей и развития науки на главных направлениях. Перед государством стояла задача качественного кардинального переоснащения головного вуза страны и крупнейшего центра мировой науки.Став ректором МГУ, Несмеянов сразу же поставил перед ЦК КПСС и Советом Министров СССР вопрос о строительстве новых зданий университета. Решение о строительстве было принято в марте 1948 года: одно из высотных зданий Москвы, запланированных для возведения на Ленинских горах, предназначили для университета. Несмеянов тесно сотрудничал с авторами архитектурных проектов и руководителями строительства. В строительстве принимали участие и ударные комсомольские бригады, и заключённые ГУЛАГа, и немецкие военнопленные.Под патронажем Несмеянова в МГУ проводится реорганизация: преобразуются старые и создаются новые кафедры и факультеты, вводятся курсы современных дисциплин, обновляется преподавательский состав.С полным основанием можно утверждать, что период, когда Несмеянов возглавлял Московский университет, был во многих отношениях знаменателен: именно тогда закладывались на долгие годы основы мощного развития МГУ.Однако ректору не удалось доработать свой пятилетний срок. После безвременной смерти президента Академии наук СССР академика С.И. Вавилова (последовавшей 25 января 1951 г.) Несмеянову предложили возглавить академию. Это предложение не было случайным. Всей предыдущей своей деятельностью Несмеянов зарекомендовал себя прекрасным организатором академической и вузовской науки.В 1946–1948 гг. А.Н. Несмеянов занимал пост академика-секретаря Отделения химических наук АН СССР, одновременно являясь (с 1939 г.) директором Института органической химии; с 1946 г. был членом Президиума АН СССР.16 февраля 1951 г. Александра Николаевича Несмеянова единогласно избирают президентом Академии наук СССР. Десятилетнее президентство А.Н. Несмеянова вместило много событий исторического значения: достаточно вспомнить запуск первого искусственного спутника и космический полёт Ю.А. Гагарина. Всё это стало возможным прежде всего благодаря достижениям отечественной науки.Ознакомившись со структурой и тематикой работ многочисленных академических институтов, Несмеянов пришёл к выводу, что научную работу нужно стимулировать новыми идеями и организационными мероприятиями. В 1952–1954 гг. в системе АН СССР были организованы Институт биологической физики, Институт радиотехники и электроники, Институт научной информации, который стал выпускать «Реферативный журнал» по всем основным отраслям науки. В 1956 г. Институт был реорганизован во Всесоюзный институт научной и технической информации (ВИНИТИ) Академии наук и Государственного комитета по делам науки и техники при Совете Министров СССР.В 1953–1954 гг. Академия наук по указанию Совета Министров СССР провела большую по трудоемкости и важную по значению работу, связанную с составлением перспективного плана научных исследований на предстоящие 15 лет. По инициативе президента были созданы «бригады» из ведущих ученых различных специальностей, которые в короткий срок составили записки, прогнозирующие развитие своих областей науки.С 1954 г. и до конца жизни А.Н. Несмеянов занимал пост директора и одновременно был заведующим отделом и заведующим лабораторией металлоорганических соединений Института элементоорганических соединений АН СССР. С 1980 г. ИНЭОС носит имя А.Н. Несмеянова.Для обеспечения необходимых условий развития гуманитарных наук руководство Академии организовало ряд институтов гуманитарного профиля. Так, в 1956 г. был создан Институт мировой экономики и международных отношений, реорганизован и получил дополнительную материальную базу Институт востоковедения – один из самых крупных институтов гуманитарного профиля. Из состава этого Института был выделен Институт китаеведения. В 1958 г. Президиум Академии наук принял решение о создании Института русского языка. Несмеянову принадлежала также инициатива создания большого научного городка на Оке под Серпуховом – Пущино.13 октября 1956 г. состоялось Общее собрание АН СССР, на котором академик А. Н. Несмеянов был переизбран президентом АН СССР. Выборы прошли не столь единодушно, как в 1951 г. В адрес А. Н. Несмеянова высказывались и критические замечания. Академики И. Е. Тамм, М. А. Леонтович и Л. А. Арцимович на общем собрании Отделения физико-математических наук критиковали А. Н. Несмеянова за то, что Президиум не принял решение о создании Института генетики для члена-корреспондента Н. П. Дубинина, что А. Н. Несмеянов не добился коренного изменения положения в биологической науке.Президент Несмеянов боролся против скрытого государственного антисемитизма. Он не раз ездил в ЦК, чтобы добиться разрешения назначить на руководящую должность того или другого учёного еврейской национальность.Новый срок президентства А.Н. Несмеянова ознаменовался крупными событиями в жизни Академии наук. По инициативе академиков М.А. Лаврентьева и С.А. Христиановича было создано Сибирское отделение АН СССР, началось строительство научного городка на берегу Оби близ Новосибирска. 28 марта 1958 г. Сибирское отделение было открыто, состоялись первые выборы академиков и членов-корреспондентов по этому отделению.В мае 1959 г. Н.С. Хрущёв выдвинул предложение о реорганизации АН СССР путём её раздробления на несколько академий. Хрущёв неоднократно давал Несмеянову поручение продумать перестройку структуры Академии. Несмеянову некоторое время удавалось отводить от академии эту угрозу. Но события развивались уже необратимо. В начале 1961 г. Хрущёв вновь разразился критикой по адресу ученых. Недовольный Академией наук и её президентом, Н.С. Хрущев заявил, что намерен её распустить. На что Несмеянов ответил: «Ну что же, Петр Великий открыл Академию, а Вы её закроете». И добавил, что, если Никита Сергеевич недоволен Академией, можно сменить её президента. «Я тоже так думаю», — бросил Хрущев.В апреле 1961 г. партийное руководство СССР и правительство СССР принимают постановление, в соответствии с которым из Академии наук СССР были переданы в различные отраслевые министерства и ведомства значительная часть учреждений и занятых в них научных работников. В результате реорганизации из состава академии было выведено 7 её филиалов и более 50 институтов, принадлежавших, главным образом, Отделению технических наук. Общее число сотрудников этих подразделений составляло более 20 тысяч человек. И все-таки А.Н. Несмеянов Академию наук от жесткой реорганизации спас.Одним из главных разногласий с Хрущёвым стало оригинальное видение Несмеяновым методов решения продовольственной проблемы в стране. Если глава советского государства считал, что накормить советских людей может распашка целинных земель, мелиорация, выведение новых сортов растений и пород скота, то учёный – интенсификация химического производства. Химик считал, что ещё бедной, разорённой войной стране потребуются десятки лет на развитие сельского хозяйства, тогда как советский человек хотел много и дёшево есть уже сейчас.4 мая 1961 г. А.Н. Несмеянов направил в Президиум АН СССР заявление об отставке, в котором рекомендовал для избрания на пост президента Академии вице-президента АН СССР академика М.В. Келдыша. 19 мая 1961 г. заявление А.Н. Несмеянова обсуждалось на заседании Президиума АН СССР. Многие академики были не согласны с тем, что он уходит потому, как он сказал, что «пила затупилась». Они, как сказал академик А.И.Берг, этого затупления не чувствуют.Общее собрание Академии наук СССР постановило удовлетворить просьбу академика Несмеянова об освобождении его от обязанностей президента Академии, оставить его членом Президиума АН СССР и выразить благодарность.После ухода с поста президента Академии наук деятельность А.Н. Несмеянова продолжилась в Институте элементоорганических соединений, где он занялся проблемой создания искусственной пищи. Александр Николаевич еще в детстве стал убежденным вегетарианцем. Но искусственной пищей он заинтересовался не только из любви ко всему живому, сколько озабоченностью и пониманием современного состояния науки и физиологии питания, а также успехами химической промышленности.Задача, которую он хотел решить, – получать пищевой белок, не убивая животных. Татьяна Николаевна, его сестра, вспоминает: «В девять лет Шура отказался есть мясо, а в двенадцать лет стал полным вегетарианцем, отказавшись и от рыбы. В основу легло твёрдое убеждение, что нельзя убивать животных. Это не было никем внушено, и всю свою жизнь он не изменял данному себе однажды в детстве слову».Под руководством А.Н. Несмеянова были развернуты лабораторные исследования по получению пищевых аминокислот, белков и других пищевых веществ, по изучению и воспроизведению естественных запахов приготовленной пищи, по исследованию процессов структурообразования. В ходе этих работ возникла необходимость в разработке ряда теоретических и прикладных вопросов биохимии, органической, физической и аналитической химии и фактически был заложен фундамент новой отрасли науки – науки о синтетической пище.В 1964 г. в лаборатории А.Н. Несмеянова сделали первые образцы искусственной зернистой икры. А затем силами института была разработана технология её производства. Так возникла новая отрасль промышленности – микробиологическая. Разработка первых искусственных форм пищи привела к развитию новых направлений в физикохимии полимеров, а также к созданию ряда новых методов их исследования.В 1963 г. А.Н. Несмеянова назначают академиком-секретарем Отделения общей и технической химии АН СССР. На этом посту он находился до 1975 г.А.Н. Несмеянов был председателем Редакционно-издательского совета АН СССР (1951–1961). Он возглавлял и состоял членом редколлегий многих академических изданий и ряда иностранных.А.Н. Несмеянов был одним из крупнейших химиков-органиков XX века. Ему принадлежат основополагающие исследования в области элементоорганической химии, а также важные и оригинальные серии работ по органической и теоретической химии. В значительной степени благодаря научно-исследовательской деятельности А.Н. Несмеянова область элементоорганической химии развилась и оформилась как самостоятельная дисциплина, связывающая воедино органическую и неорганическую химии. Само понятие «элементоорганическая химия» было введено в науку А.Н. Несмеяновым.Блестящий лектор и педагог А.Н. Несмеянов воспитал большую плеяду крупных учёных, многие из которых со студенческой скамьи начали свой научный путь в руководимых им лабораториях.А.Н.Несмеянов - основатель одной из самых крупных химических школ в мире. В числе его прямых учеников более десятка академиков и членов-корреспондентов РАН, более сотни докторов наук и бесчисленное количество кандидатов. Он уделял огромное внимание работе со студентами и аспирантами. Невзирая на занятость, он два дня в неделю обязательно приезжал на химический факультет для чтения лекций, и при этом стремился выделить еще два - три часа для беседы с сотрудниками и аспирантами. Кроме этого по субботам всегда устраивался лабораторный коллоквиум, после которого Александр Николаевич лично беседовал с каждым студентом, работавшим в его лаборатории, и теми своими аспирантами, с которыми ему не удалось встретиться на неделе.А.Н. Несмеянову принадлежит целый ряд замечательных трудов, в которых ярко освещены научные достижения отечественной химии, сжато и ясно охарактеризованы направления исследований элементоорганических соединений и даны широкие и оригинальные теоретические обобщения в этой области. Особо следует отметить первый в истории химической литературы фундаментальный труд, обобщающий все достижения в области методов синтеза элементоорганических соединений, – серию монографий «Методы элементоорганической химии», издаваемую под редакцией А.Н. Несмеянова и К.А. Кочешкова. В этой серии вышла также монография «Хлор. Алифатические соединения». Некоторые из опубликованных монографий переведены на английский язык.Основные работы Александра Николаевича в 1959 г. изданы в четырех томах «Избранных трудов», значительную часть которых издательство Pergamon Press опубликовало на английском языке. Статья Несмеянова «Мой путь в химии» даёт самое глубокое представление о возникновении и взаимосвязи идей, которые А.Н. Несмеянов развивал на протяжении своей научно-исследовательской деятельности.Большой опыт чтения лекций по органической химии для студентов позволил А.Н. Несмеянову в соавторстве со своим сыном доцентом химического факультета МГУ, доктором химических наук Николаем Александровичем Несмеяновым написать учебник по органической химии «Начала органической химии» в двух томах, изданный в 1969–1970 гг.Кроме научной деятельности, А.Н. Несмеянов вёл большую общественную работу. Можно вспомнить о деятельности Несмеянова в качестве председателя Комитета по Государственным премиям СССР и председателя Комитета по Ленинским премиям в области науки и техники. Он неоднократно избирался депутатом Московского городского совета, Верховных Советов РСФСР и СССР (1950–1962). Был членом Всемирного Совета Мира и Советского Комитета защиты мира.Многогранная деятельность академика А.Н. Несмеянова отмечена многими высшими отечественными и зарубежными наградами и званиями. Ему было дважды присвоено звание Героя Социалистического Труда, он был награжден Государственной и Ленинской премиями, золотыми медалями М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева, семью орденами Ленина и орденом Кирилла и Мефодия. Академия наук учредила золотую медаль и премию имени А.Н. Несмеянова.Научная деятельность А.Н. Несмеянова принесла ему мировую известность. Он член Лондонского королевского общества, Национальной Академии наук США, Польской, Болгарской, Румынской, Германской Академий наук, почетный доктор многих университетов различных стран, почетный член ряда зарубежных химических обществ.Имя А.Н. Несмеянова увековечено в названии одного из крупнейших химических институтов – Института элементоорганических соединений РАН, перед зданием которого установлен памятник Несмеянову. Его именем названа одна из улиц Москвы и научно-исследовательское судно.Жизнь и деятельность знаменитого ученого-химика, президента АН СССР, академика А.Н. Несмеянова поражает своей разносторонностью. Среди насыщенной научной, научно-организационной и общественно-политической деятельности, ученый находил место для творчества – поэзии, музыки и живописи.Семья А.Н. Несмеянова: жена (первый брак) – Нина Владимировна (урожд. Коперина) – химик, работала в МГУ; дети (от первого брака) – дочь Ольга – кандидат химических наук, сын – Николай – доктор химических наук, профессор; жена (второй брак) – Марина Анатольевна Несмеянова – филолог, писательница.Александр Николаевич Несмеянов скончался 17 января 1980 года от болезни сердца. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.- Лет до 10–11 я верил в бога. Откуда это взялось – не знаю, так как никто меня не пропагандировал. Во всяком случае, в минуту опасности (входя в тёмную комнату) я крестился. … В начале жизни я страшно боялся смерти, особенно тогда, когда в 12–13 лет понял, что загробной жизни нет, что бог такая же сказка как баба-яга.- С детства я хотел стать учёным... Много позднее, критически рассматривая себя, я убеждался, что был наделен интеллектом скорее художника (в широком смысле слова), чем учёного. Мое мышление было образно. Мне нужна была наглядность. А глубины абстракции, которыми живет современная наука, – в них я плохо себя чувствовал.- Питаясь мясом, мы вынуждены убивать миллионы быков, баранов, свиней, гусей, уток, кур, приучая тысячи и тысячи людей к хладнокровному кровопролитию, к работе кровавой и грязной. И это не очень вяжется с воспитанием любви к природе, доброты, сердечности.- Какое же главное качество должен иметь молодой человек, вступающий в область науки? Я думаю, что самое главное качество - влюбленность, ненасытный интерес к тайнам природы и к путям овладения этими тайнами. Все остальное приложится. От ученого требуется и огромный повседневный труд, труд через всю жизнь, и огромная работа мозга, и терпение, и постепенность восхождения на вершину науки, открывающего все более широкий горизонт, но все это легко для влюбленного. Без острого, влюбленного интереса нет ученого.- Вы спрашиваете, трудно ли быть учителем? И трудно, и легко. Нужно только найти талантливого студента, разбудить в нём интерес к проблеме, подкинуть идею, как эту проблему можно бы решить, а потом (и это главное!) подбадривать и не мешать. Но помните, нельзя воспитать в ученике те качества, которыми сам не обладаешь.- Если мозг думает, память придёт сама.* В мае 1969 года на заседании Учёного совета Института элементоорганических соединений Несмеянов высказался против избрания старшим научным сотрудником кандидата химических наук Рохлина, заявив «Я человек злопамятный. В прошлом году Рохлин был в числе тех, кто на институтском митинге выступил против введения советских войск в Чехословакию». Любопытно, что это выступление Несмеянова не повлияло на результаты голосования, и Рохлин был избран старшим научным сотрудником.* Несмеянов был одним из академиков АН СССР, подписавших в 1973 году письмо учёных в газету "Правда" с осуждением "поведения академика А. Д. Сахарова". В письме Сахаров обвинялся в том, что он "выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза", а его правозащитную деятельность академики оценивали как "порочащую честь и достоинство советского ученого".* Известным учёным был также брат А.Н.Несмеянова — Андрей Николаевич (1911—1982), заведующий кафедрой радиохимии МГУ, профессор, член-корреспондент АН СССР. Другой брат, Василий Николаевич (род. 1904, г. Москва), работал заместителем начальника Управления топогеодезической службы Главного управления геодезии и картографии при СНК СССР. Был расстрелян 28 июля 1941 года по обвинению в шпионаже. Реабилитирован 17 сентября 1955 года, определением Военной коллегии Верховного суда СССР.* Через несколько дней после похорон С. И. Вавилова, в кабинете А. Н. Несмеянова раздался телефонный звонок. Звонили из аппарата члена Политбюро ЦК Г. М. Маленкова и просили приехать. Несмеянов вспоминал: «Впервые о том, что речь идёт о моей кандидатуре, я услыхал от всезнающих шоферов. И действительно, я был вызван к Г.М.Маленкову и он спросил, как бы я отнёсся к возложению на меня обязанностей президента Академии наук СССР. Я ответил, что от такой чести не отказываются, но счёл необходимым изложить то, что может мне помешать принять столь почётную обязанность: я начал с моих вегетарианских убеждений, сказав, что эти убеждения не имеют ничего общего с толстовством. Далее я сказал, что в 1940 г. был арестован мой брат, и судьба его до сих пор мне неизвестна. Наконец, напомнил, что традиция такова, что президент Академии наук был до сих пор беспартийным, и что вряд ли это случайность, а я член партии. Действительно, все три президента Академии наук “советского времени” – А.П.Карпинский, сохранивший этот пост с дореволюционного времени, В.Л.Комаров, ставший президентом после его смерти, и сменивший его С.И.Вавилов – были беспартийными. Ни один из доводов не произвёл на Маленкова ни малейшего впечатления. Разговор показал мне ясно, что это дело решённое. Конечно, без соответствующего решения Политбюро разговор со мной вряд ли мог состояться.»* Академик Несмеянов в конце 1960-х подсчитывал, что дрожжевое «мясо», выращенное в прямом смысле слова на нефти, по себестоимости можно довести до 40-60 копеек за килограмм, «сливочное масло» и «сыр» из нефти – около 80 копеек. Эти цены были в 3-4 раза ниже, чем в розничной продаже. Он же перефразировал знаменитую фразу своего коллеги химика Менделеева« Топить печь нефтью – всё равно что топить ассигнациями» - «Продавать нефть за границу – лишать страну продовольствия».Но идея академика имела обратную сторону, точнее несколько. В случае начала масштабного производства белков из нефти в советской сельском хозяйстве ненужными оказывались бы 70-80% колхозников. Куда их девать? Снова в неподготовленные для этого города несколько десятков миллионов человек?* Проекты академика Несмеянова так и остались на уровне лабораторных разработок. Хотя в конце 1970-х, при обострении продовольственной проблемы, он предложил новую идею – получать белок из водорослей (хлореллы и пр.) Но в январе 1980 года Несмеянов умер, а кроме него не нашлось быольше научных авторитетов, чей административный вес мог бы продавить даже опытное производство эрзацев.* Об отношении Н. С. Хрущева к Т.Д. Лысенко А. Н. Несмеянов вспоминал: «Разговорились однажды мы с И. В. Курчатовым, который был тогда членом Президиума Академии наук, о невыносимом положении в биологии, задавленной лженаукой. Решили напроситься на прием к Н. С. Хрущеву, чтобы поговорить на эту тему… Как ни пытались мы развить и варьировать тему о задавленности современной биологии, об ошибках Лысенко, наш собеседник… явно скучал… На обратном пути я зашел к управляющему делами Совета Министров, там меня застал звонок Хрущева: «Тов. Несмеянов, только вот что — Лысенко у меня не трогайте, головы рубить будем».* На вопрос «Как вы отдыхаете?» Несмеянов ответил: «Отдыху теперь придают гораздо больше значения и отдают ему больше времени. Это – минус, и большой. Например, в летнее время молодая публика не отрывается от отдыха для работы, а делает только то, что “полагается” делать во время отдыха. Люди почему-то перестали понимать, что отдых даётся научным работникам совсем для другой цели: для того, чтобы полнее овладевать всем, чем надо овладеть. В пору отдыха необходимо читать, думать, строить планы на свободе. Этим надо заниматься постоянно, и летом, и в каникулы.У меня в молодости, например, случалось, что ни одного воскресенья не пропускал: работал сплошь годы. Иногда большую часть отпуска проводил в лаборатории, гулять не хотелось. Такое было желание работать, такой был интерес.Как отдыхаю? Вечером читаю или пишу. Летом – пишу и читаю, пытаюсь писать этюды. Весной – пишу стихи. Иногда слушаю пение, в частности на мои слова, положенные на музыку. Осенью – собираю грибы.Ещё не так давно летом много ездил на велосипеде и совершал лодочные путешествия. Но большую часть и вечернего, и воскресного, и летнего отдыха всегда отдавал химической книге и химической мечте.» Валентин МАТЮХИН , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Александр Несмеянов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 60 раз Комментарии