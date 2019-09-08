Все – на «Выход»! 🔊 Воспроизвести 31 октября в Вильнюсе с концертом, впервые в истории, выступит легенда русского рока Сергей «СиЛя» Селюнин и группа «Выход» в акустическом составе.



Единственное в Литве выступление состоится на сцене уникального арт-театрального пространства «Квартирник» Ильи Ваткина (Вильнюс, ул. Антакальнё, 39).



В уютном зале только на 35 мест (поэтому, друзья, поторопитесь!) состоится выступление, не имеющее аналогов!



Азартный, неповторимый, по-доброму хулиганистый гитарист, вокалист, автор всех песен Сергей «СиЛя» Селюнин в сопровождении одной из лучших виолончелисток Санкт-Петербурга Татьяны Вороненко исполнит многие из своих цепляющих за душу песен.



«Выход» – российская рок-группа, единственным постоянным участником которой является её автор и лидер Сергей «СиЛя» Селюнин. Группа играет русский рок без каких-либо чётких стилистических рамок, а одни и те же песни звучат каждый раз по-разному в зависимости от того, какие инструменты присутствуют в каждый конкретный момент на сцене или в студии. Единственное в Литве выступление состоится на сцене уникального арт-театрального пространства «Квартирник» Ильи Ваткина (Вильнюс, ул. Антакальнё, 39).В уютном зале только на 35 мест (поэтому, друзья, поторопитесь!) состоится выступление, не имеющее аналогов!Азартный, неповторимый, по-доброму хулиганистый гитарист, вокалист, автор всех песен Сергей «СиЛя» Селюнин в сопровождении одной из лучших виолончелисток Санкт-Петербурга Татьяны Вороненко исполнит многие из своих цепляющих за душу песен.«Выход» – российская рок-группа, единственным постоянным участником которой является её автор и лидер Сергей «СиЛя» Селюнин. Группа играет русский рок без каких-либо чётких стилистических рамок, а одни и те же песни звучат каждый раз по-разному в зависимости от того, какие инструменты присутствуют в каждый конкретный момент на сцене или в студии. Критики и поклонники отмечают самобытный авторский стиль лидера, что позволяет говорить о группе как об оригинальном явлении на отечественной сцене; тем не менее, группа не имеет массовой известности, однако располагает устойчивым кругом ценителей и поклонников.



Возможно, самая загадочная и, в полном смысле слова, легендарная группа Ленинградского рок-клуба. Существует уже почти 50 лет и ни теле-, ни радиоэфирами, ни красочными клипами почтенную публику так и не радует. При том, что песенное творчество автора и лидера группы столь широко пустило корни среди поющего и танцующего народа, что нет, наверно, на всём, без преувеличения можно сказать, земном шаре, такого дикого и нетронутого уголка, где бы не звучали «Не могу кончить», «Бедное жЫвотное», «Пионеры», «Танцуй, зомби» или «День Большой Осы». При том, что, как называет её СиЛя, Бессмертной Группой «Выход» в её различных составах (за всё время существования - более сотни различных известных и не очень музыкантов) записано и издано порядка десятка альбомов.



В настоящее время группа активно гастролирует в различных версиях: лайт - со скрипкой, акустика - ещё с флейтой или виолончелью, полуэлектричество - с добавлением контрабаса и всевозможных «электричеств». Но всё это, независимо от конкретного состава, всё тот же «Выход» - сплав прекрасных умных и неожиданных текстов, красивой музыки и нечеловеческого драйва.



В 2019 году издал самую весёлую книгу о так называемом «русском роке» и о себе «Как Я Делал рок-н-ролл», или попросту «ЯД», которую привезёт для всех поклонников в Вильнюс!



Билеты на единственный концерт Сергея Селюнина и группы «Выход» 31 октября (начало в 19.00) на сцене «Квартирника» продаются во всех кассах Bilietai.lt.



Информация о концерте, предложения по сотрудничеству и предварительные (групповые) заявки на билеты - по телефонам: +370 671 76502 и +370 645 36403. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Сергей Селюнин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 104 раза Комментарии