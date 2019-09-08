И книга – в подарок!

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Уважаемые друзья!



В редакции газеты «Обзор» (Вильнюс, пр. Конституцийос, 12) вы уже можете оформить подписку на нашу с вами газету не только до конца нынешнего года, но и на будущий год по существующим сейчас ценам.



Хотя мы сами ещё не знаем, не станут ли дороже в 2020 году услуги почты или службы доставки газеты «Lietuvos rytas», с которыми сотрудничает «Обзор». Но мы готовы взять на себя возможные издержки, поскольку газета всегда исповедовала принцип «Помоги, если можешь!».



Стоимость вашей подписки будет зависеть от того, по какому адресу необходимо доставлять газету, так как услуги службы доставки газеты «Lietuvos rytas» обходятся нашим подписчикам несколько дешевле, чем услуги «Lietuvos paštas». Кроме того, есть скидки для пенсионеров и инвалидов.



Точную стоимость подписки на газету «Обзор», а также на целый ряд изданий, выпускаемых Издательским домом «Обзор», вы можете узнать, позвонив в редакцию по телефону (8 5) 275-31-53.



При оформлении подписки непосредственно в редакции первые 100 подписчиков получат в подарок новый сборник стихов Владимира Люблинского «Школа эмоций». Хотя мы сами ещё не знаем, не станут ли дороже в 2020 году услуги почты или службы доставки газеты «Lietuvos rytas», с которыми сотрудничает «Обзор». Но мы готовы взять на себя возможные издержки, поскольку газета всегда исповедовала принцип «Помоги, если можешь!».Стоимость вашей подписки будет зависеть от того, по какому адресу необходимо доставлять газету, так как услуги службы доставки газеты «Lietuvos rytas» обходятся нашим подписчикам несколько дешевле, чем услуги «Lietuvos paštas». Кроме того, есть скидки для пенсионеров и инвалидов.Точную стоимость подписки на газету «Обзор», а также на целый ряд изданий, выпускаемых Издательским домом «Обзор», вы можете узнать, позвонив в редакцию по телефону (8 5) 275-31-53.При оформлении подписки непосредственно в редакции первые 100 подписчиков получат в подарок новый сборник стихов Владимира Люблинского «Школа эмоций». "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Владимир Люблинский «Школа эмоций» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 142 раза Комментарии