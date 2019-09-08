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Скоро начало оперного сезона

До начала нового сезона в Литовском национальном театре оперы и балета (ЛНТОБ) остались считанные дни. 13 сентября сезон откроется опереттой «Кандид» Леонарда Бернстайна.

Юбилей Леонарда Бернстайна (1918-1990), легендарного американского дирижёра, композитора и музыканта-революционера отмечался по всему миру с необыкновенным размахом: празднование охватывало два года – с 25 августа 2017 г. по 25 августа 2019-го и насчитывало более трёх тысяч событий на шести континентах. «Кандид» стал одним из фаворитов юбилейного календаря.

Сегодня мы хотим представить публике исполнителя партии Кандида в ЛНТОБ – итальянского тенора Энрико Казари (на снимке), чей путь на оперную сцену был весьма нетипичным. Десять лет юноша из Вероны бил в барабаны в разных рок-, джаз- и других музыкальных группах, пока не уступил уговорам окружающих пойти учиться оперному вокалу. И чем это закончилось? Тем, что барабанам из его жизни пришлось удалиться: Э.Казари стал тенором, накопившим обширный репертуар, которого всегда ждут на европейских сценах.
«Я нетипичный итальянский солист, поскольку чаще выступаю не в итальянских, а в операх, написанных композиторами других стран, - признаётся в интервью известный солист. – В операх Л.Яначека пою по-чешски, Р.Штрауса – по-немец­ки, Л.Бернстайна – по-английски,

а в операх Д.Обера и Ж.Бизе – разумеется, по-французски... Так сложилось, поскольку сольную карьеру я начал не в Италии, а в Бельгии. И много лет пел на сценах театров Бельгии, Франции, Голландии. Только в последние годы начал получать приглашения выступить на родине».

Добавим, что партию Кандида солист исполнит в Вильнюсе впервые.

Спектакли состоятся: 13, 14 и 17 сентября (начало в 18.30), 15 сентября – начало в 18 час.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, культура
Ключевые слова: Литовский Национальный театр оперы и балета, Леонард Бернстайн, «Кандид», оперетта
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 8 сентября, 11:00

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