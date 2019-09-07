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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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На Летнем фестивале св. Христофора
8 сентября в 11 час. «Музыкальный завтрак» (MUZIKINIAI PUSRYČIAI).
Студия перкуссии «AFRIKOS BŪGNAI» («Африканские барабаны»). Рукодитель Гядиминас Мачюльскис.
Miesto laboratorijа (ул. Антакальнё, 17, парк Сапеги).
Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/
Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.
Инф. «Обзора»
Категории: культура
Ключевые слова: фестиваль св. Христофора
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182
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