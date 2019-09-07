На Летнем фестивале св. Христофора 🔊 Воспроизвести



8 сентября в 11 час. «Музыкальный завтрак» (MUZIKINIAI PUSRYČIAI).



Студия перкуссии «AFRIKOS BŪGNAI» («Африканские барабаны»). Рукодитель Гядиминас Мачюльскис.



Miesto laboratorijа (ул. Антакальнё, 17, парк Сапеги).



Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/



Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения. (MUZIKINIAI PUSRYČIAI).(«Африканские барабаны»). Рукодитель Гядиминас Мачюльскис.Miesto laboratorijа (ул. Антакальнё, 17, парк Сапеги). Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль св. Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 74 раза Комментарии