Ваш адвокат

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В 1993 году я приватизировала садовый участок с маленьким садовым домиком. У нотариуса был составлен договор купли-продажи, уплачена необходимая сумма инвестиционными чеками и наличными деньгами. С того времени я постоянно пользовалась землёй, обрабатывала её, как член садоводческого товарищества платила взносы, платила за потребляемое электричество.



В настоящее время хочу садовый участок и домик продать, нашла покупателя. Однако оказалось, что после заключения договора купли-продажи в 1993 году я не зарегистрировала его в регистре недвижимости, и теперь нотариус отказывается оформить продажу участка моему покупателю. Есть ли выход из создавшегося положения и какой?



А.К., Вильнюс



В момент заключения договора купли-продажи в 1993 году действовала правовая норма, согласно которой сделка обязательно должна была в течение 3 месяцев пройти правовую регистрацию в регистре недвижимости. В противном случае договор терял юридическую силу, и сделка считалась недействительной. В момент заключения договора купли-продажи в 1993 году действовала правовая норма, согласно которой сделка обязательно должна была в течение 3 месяцев пройти правовую регистрацию в регистре недвижимости. В противном случае договор терял юридическую силу, и сделка считалась недействительной. В настоящее время по принятому в 2000 году Гражданскому кодексу Литовской республики обязательная регистрация сделки в течение определённого срока отменена. Сделка считается действительной для заключивших её сторон с момента её совершения.



В вашем случае нужно обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока для регистрации сделки в регистре недвижимости. При этом необходимо представить суду доказательства, что срок был пропущен по важным причинам. Закон не конкретизирует, какие именно причины могут быть признаны важными, в каждом конкретном случае суд решает исходя из всех обстоятельств дела.



Адрес конторы: ул. Наугардуко, 91-214, Вильнюс, тел. (8 5) 275 28 38, (8 686) 26046.



Вопросы можно присылать на адрес конторы либо редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 80 раз Комментарии