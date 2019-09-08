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Ваш адвокат



В 1993 году я приватизировала садовый участок с маленьким садовым домиком. У нотариуса был составлен договор купли-продажи, уплачена необходимая сумма инвестиционными чеками и наличными деньгами. С того времени я постоянно пользовалась землёй, обрабатывала её, как член садоводческого товарищества платила взносы, платила за потребляемое электричество.

В настоящее время хочу садовый участок и домик продать, нашла покупателя. Однако оказалось, что после заключения договора купли-продажи в 1993 году я не зарегистрировала его в регистре недвижимости, и теперь нотариус отказывается оформить продажу участка моему покупателю. Есть ли выход из создавшегося положения и какой?

А.К., Вильнюс

В момент заключения договора купли-продажи в 1993 году действовала правовая норма, согласно которой сделка обязательно должна была в течение 3 месяцев пройти правовую регистрацию в регистре недвижимости. В противном случае договор терял юридическую силу, и сделка считалась недействительной.
В настоящее время по принятому в 2000 году Гражданскому кодексу Литовской республики обязательная регистрация сделки в течение определённого срока отменена. Сделка считается действительной для заключивших её сторон с момента её совершения.

В вашем случае нужно обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока для регистрации сделки в регистре недвижимости. При этом необходимо представить суду доказательства, что срок был пропущен по важным причинам. Закон не конкретизирует, какие именно причины могут быть признаны важными, в каждом конкретном случае суд решает исходя из всех обстоятельств дела.

Адрес конторы: ул. Наугардуко, 91-214, Вильнюс, тел. (8 5) 275 28 38, (8 686) 26046.

Вопросы можно присылать на адрес конторы либо редакции.
Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ, "Обзор"
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Ваш адвокат
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182
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добавлена сегодня, 8 сентября, 15:00

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