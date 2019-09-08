Такие штрафы – бесполезны 🔊 Воспроизвести



На минувшей неделе появилось видео, на котором запечатлён мужчина, который бьёт собаку поводком. Полиция быстро выявила нарушителя и наказала его: за жестокое обращение с животным ему назначили штраф 25 евро. Защитники прав животных уверяют, что такие незначительные штрафы никаких перемен не принесут.



Во всей Европе штрафы намного больше, например, в Германии штраф - до 25 000 евро, может применяться и наказание в виде лишения свободы. В Италии денежный штраф составляет 30 000 евро, в Голландии – 19 500 евро, в Греции – до 15 000 евро, в Австрии от 2000 до 150 000 евро.



По литовским законам штраф составляет от 50 до 1200 евро. Поэтому назначенный мужчине штраф вызвал возмущение у главы организации «Gyvūnų gerovės iniciatyvа» Беатриче Вайтекунайте-Плюске. Во всей Европе штрафы намного больше, например, в Германии штраф - до 25 000 евро, может применяться и наказание в виде лишения свободы. В Италии денежный штраф составляет 30 000 евро, в Голландии – 19 500 евро, в Греции – до 15 000 евро, в Австрии от 2000 до 150 000 евро.По литовским законам штраф составляет от 50 до 1200 евро. Поэтому назначенный мужчине штраф вызвал возмущение у главы организации «Gyvūnų gerovės iniciatyvа» Беатриче Вайтекунайте-Плюске. «Пока назначают такие штрафы, надеяться на улучшения в этой сфере невозможно. По мнению нашей организации, адекватными были бы штрафы от 150 евро, в случаях, когда животному не нанесены какие-то увечья, за повторное нарушение штраф должен составлять 500 евро, кроме того, должны конфисковать животное и запретить заводить новое. В Польше, например, введён запрет на содержание животных на срок до 10 лет, а наш парламент уже 1,5 года не принимает к рассмотрению просьбу ввести ограничение на содержание животных на 5 лет. Мы уверены, что только адекватное наказание изменит положение», – считает Вайтекунайте-Плюске.



Представитель полиции Андромеда Грауслене сообщила, что вышеупомянутому мужчине за жестокое обращение с животным был назначен штраф 25 евро, а за хулиганство - 15 евро. По её словам, в таких случаях штрафы не суммируют, поэтому в общей сложности мужчина должен заплатить 25 евро. По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 130 раз Комментарии