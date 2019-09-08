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Впервые – «Фестиваль знаний»

По инициативе руководителей учреждений сферы просвещения, впервые в истории города праздник в День знаний в этом году было решено организовать сразу для всех школ 1 сентября, в воскресенье, на центральном городском стадионе.

На торжественной линейке собрались все пять школ города, а также пять детских садов в полном руководящем и педагогическом составе.

Праздник «Фестиваль знаний» состоял из трёх частей.

Вначале был «Первый урок» – торжественное объявление начала нового учебного года. Школьников поздравили мэр города Эрландас Галагуз, член Сейма Литвы Альгимантас Думбрава, заведующая Отделом просвещения, культуры и спорта Висагинского самоуправления Аста Селюнене и другие официальные лица.



Затем – «Ярмарка выбора», в рамках которой состоялась презентация программ и услуг, предлагаемых учреждениями неформального обучения, социальными, культурными и неправительственными организациями, лаборатории, панорамное кино, концерты и многое другое. С этой целью на стадионе был развёрнут целый городок.

Очень интересны были и материалы, посвящённые истории города, - стенды с фотографиями 30-летней давности, на которых видно, как менялся город.

Завершило же праздник «Молодёжное пространство» – это дискуссии, выставки и выступления молодёжных групп, а под занавес публику порадовало огненно-барабанное шоу.

Праздник длился весь день, до глубокого вечера, однако реакции горожан в социальных сетях не были однозначны – например, некоторым родителям первоклассников такая линейка вне школы показалась слишком большой нагрузкой и чрезмерной тратой времени.



Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: в странах Балтии, образование
Ключевые слова: «Фестиваль знаний», Висагинас
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182
География: Литва, Висагинас
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добавлена сегодня, 8 сентября, 12:20

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