Впервые – «Фестиваль знаний»

На торжественной линейке собрались все пять школ города, а также пять детских садов в полном руководящем и педагогическом составе.
Праздник «Фестиваль знаний» состоял из трёх частей.
Вначале был «Первый урок» – торжественное объявление начала нового учебного года. Школьников поздравили мэр города Эрландас Галагуз, член Сейма Литвы Альгимантас Думбрава, заведующая Отделом просвещения, культуры и спорта Висагинского самоуправления Аста Селюнене и другие официальные лица.
Затем – «Ярмарка выбора», в рамках которой состоялась презентация программ и услуг, предлагаемых учреждениями неформального обучения, социальными, культурными и неправительственными организациями, лаборатории, панорамное кино, концерты и многое другое. С этой целью на стадионе был развёрнут целый городок.
Очень интересны были и материалы, посвящённые истории города, - стенды с фотографиями 30-летней давности, на которых видно, как менялся город.
Завершило же праздник «Молодёжное пространство» – это дискуссии, выставки и выступления молодёжных групп, а под занавес публику порадовало огненно-барабанное шоу.
Праздник длился весь день, до глубокого вечера, однако реакции горожан в социальных сетях не были однозначны – например, некоторым родителям первоклассников такая линейка вне школы показалась слишком большой нагрузкой и чрезмерной тратой времени.