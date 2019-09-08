Впервые – «Фестиваль знаний» 🔊 Воспроизвести По инициативе руководителей учреждений сферы просвещения, впервые в истории города праздник в День знаний в этом году было решено организовать сразу для всех школ 1 сентября, в воскресенье, на центральном городском стадионе.



На торжественной линейке собрались все пять школ города, а также пять детских садов в полном руководящем и педагогическом составе.



Праздник «Фестиваль знаний» состоял из трёх частей.



Вначале был «Первый урок» – торжественное объявление начала нового учебного года. Школьников поздравили мэр города Эрландас Галагуз, член Сейма Литвы Альгимантас Думбрава, заведующая Отделом просвещения, культуры и спорта Висагинского самоуправления Аста Селюнене и другие официальные лица.







Затем – «Ярмарка выбора», в рамках которой состоялась презентация программ и услуг, предлагаемых учреждениями неформального обучения, социальными, культурными и неправительственными организациями, лаборатории, панорамное кино, концерты и многое другое. С этой целью на стадионе был развёрнут целый городок.



Очень интересны были и материалы, посвящённые истории города, - стенды с фотографиями 30-летней давности, на которых видно, как менялся город.



Завершило же праздник «Молодёжное пространство» – это дискуссии, выставки и выступления молодёжных групп, а под занавес публику порадовало огненно-барабанное шоу.



Праздник длился весь день, до глубокого вечера, однако реакции горожан в социальных сетях не были однозначны – например, некоторым родителям первоклассников такая линейка вне школы показалась слишком большой нагрузкой и чрезмерной тратой времени.







На торжественной линейке собрались все пять школ города, а также пять детских садов в полном руководящем и педагогическом составе.Праздник «Фестиваль знаний» состоял из трёх частей.Вначале был «Первый урок» – торжественное объявление начала нового учебного года. Школьников поздравили мэр города Эрландас Галагуз, член Сейма Литвы Альгимантас Думбрава, заведующая Отделом просвещения, культуры и спорта Висагинского самоуправления Аста Селюнене и другие официальные лица.Затем – «Ярмарка выбора», в рамках которой состоялась презентация программ и услуг, предлагаемых учреждениями неформального обучения, социальными, культурными и неправительственными организациями, лаборатории, панорамное кино, концерты и многое другое. С этой целью на стадионе был развёрнут целый городок.Очень интересны были и материалы, посвящённые истории города, - стенды с фотографиями 30-летней давности, на которых видно, как менялся город.Завершило же праздник «Молодёжное пространство» – это дискуссии, выставки и выступления молодёжных групп, а под занавес публику порадовало огненно-барабанное шоу.Праздник длился весь день, до глубокого вечера, однако реакции горожан в социальных сетях не были однозначны – например, некоторым родителям первоклассников такая линейка вне школы показалась слишком большой нагрузкой и чрезмерной тратой времени. Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС , "Обзор" Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: «Фестиваль знаний», Висагинас Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 География: Литва, Висагинас — статья прочитана 132 раза Комментарии