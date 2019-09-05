Brexit без соглашения может замедлить экономрост Литвы - президент 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа в среду предупредил, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.



"В данный момент у меня нет такой официальной статистики, или официальной оценки того, каким может быть это влияние, поскольку все очень зависит от сценариев, от конкретных условий, но я считаю, что это может измеряться в десятых долях процента ВВП", – сказал журналистам Г. Науседа, отвечая на вопрос о влиянии Brexit на экономику Литвы.



Британский премьер Борис Джонсон обещает, что выведет страну из ЕС в конце октября, либо обновив соглашение с сообществом по будущим отношениям, либо без всякого соглашения. Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа в среду предупредил, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) без соглашения может замедлить экономический рост Литвы."В данный момент у меня нет такой официальной статистики, или официальной оценки того, каким может быть это влияние, поскольку все очень зависит от сценариев, от конкретных условий, но я считаю, что это может измеряться в десятых долях процента ВВП", – сказал журналистам Г. Науседа, отвечая на вопрос о влиянии Brexit на экономику Литвы.Британский премьер Борис Джонсон обещает, что выведет страну из ЕС в конце октября, либо обновив соглашение с сообществом по будущим отношениям, либо без всякого соглашения. Однако во вторник его ожидал удар в парламенте, когда голосами оппозиции и части правящих консерваторов было решено перенять контроль над Brexit. Таким образом, в среду были открыты возможности для выдвижения проекта, который не позволит Великобритании выйти без соглашения.



Г. Науседа выразил надежду на то, что Великобритания выйдет из ЕС слаженно, хотя Литва еще весной подготовилась к "жесткому" варианту выхода, когда приняла несколько десятков законов.



"Мы подготовились обеспечить права как британцев, проживающих в Литве, так и литовцев, проживающих в Великобритании, в также обеспечить определенные интересы бизнеса в двухсторонних экономических отношениях", – сказал президент.



В среду Еврокомиссия заявила, что вероятность Brexit без соглашения выросла. Должностные лица ЕС продолжают придерживаться позиции о том, что договор, согласованный с экс-премьером Терезой Мэй не будет меняться.



* * *



Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа в среду призвал отказаться от радикальных сокращений в будущем бюджете Евросоюза.



Об этом он заявил после встречи с председателем Европарламента Давидом Сассоли.



По словам руководителя Литвы, крупные сокращения не позволят реализовать целей, поставленных самим ЕС, навредят интересам отдельных стран.



"Радикальное урезание бюджета, как в масштабе ЕС, так и в масштабе отдельных стран ЕС, значительно осложнит реализацию целей нового политического цикла, а эти цели очень амбициозны – это и углубление внутреннего рынка, и смычки, и политика добрососедских отношений, и конечно, инновации, которые в предстоящие пять лет будут одним из важнейших приоритетов ЕС. Я еще не упомянул климатические изменения, которые также обходятся в немалые средства", – сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе.



"Эти радикальные сокращения должны стать не такими радикальными, и обеспечить интересы не только сообщества, но и отдельных стран", – добавил он.



Как говорится в сообщении Европарламента, Д. Сассоли на встрече с литовским президентом отметил, что возглавляемое им ведомство готово бороться за многолетний бюджет ЕС нынешнего объема, который может сократиться в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС.



Мы также надеемся сотрудничать с Литвой в обеспечении достойной, безопасной и лучшей жизни для всех европейцев, включая живущих по соседству с ЕС", – цитируются слова главы ЕП в пресс-релизе.



Литва пытается добиться в бюджете 2021 – 2027 годов увеличения выплат земледельцам и выплаты фондов смычки, предназначенных для сокращения экономической отсталости более слабых регионов, а также намерена обсудить финансирование закрытия Игналинской АЭС.



Еврокомиссия предлагает сократить финансирование в рамках фондов смычки для Литвы на четверть, с учетом экономического прогресса страны, а просьба Литвы об унификации дотаций земледельцем в этой финансовой перспективе, согласно предложениям ЕК, так и не будет удовлетворена.



Лидеры ЕС должны вернуться к бюджетным вопросам в декабре, однако окончательные решения, вероятно, будут перенесены на следующий год.



Г. Науседа выразил удовлетворением тем, что в этом году Европарламент поддержал просьбу Литвы о выделении 780 млн евро на закрытие Игналинской АЭС, вместо 552 млн евро, предложенных ЕК.



Президент Литвы и глава ЕП также обсудили восточное партнерство, политику ЕС в мире, вопросы энергетической безопасности и слаженного развития.



* * *



Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа заявил, что нынешние средства НАТО являются недостаточными для обороны Балтийских стран от России.



После встречи с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент отметил, что дислоцированный в Литве в позапрошлом году международный батальон союзников является хорошим средством сдерживания России, однако этого не достаточно, чтобы защититься от возможного нападения Москвы.



"Мы достигли высокого уровня сдерживания, но в оборонной сфере нам следует сделать гораздо больше", – сказал журналистам Г. Науседа на совместном брифинге по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.



"Мы очень рады принимать Батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого не достаточно", – добавил он. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, мигранты, литовцы, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 194 раза Комментарии