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Молодые таланты города

В выпускном классе гимназии «Атгимимо» учится талантливая и удивительно скромная девушка - Камилла Миникович.

Родилась она в Висагинасе, её мама работает на швейной фабрике «Висатекс». У Камиллы нет родных братьев и сестёр, зато есть четверо двоюродных, с которыми она очень дружит.

Камилла регулярно участвует в городских олимпиадах по математике, физике, биологии, истории, русскому языку, регулярно занимает призовые места (третьи места по математике и физике, первое место - по биологии). В этом году, заняв 1-е место по городу в олимпиаде по русскому языку, она вышла на республиканский тур олимпиады, который проходил в Каунасе. Там её работа была признана одной из лучших творческих работ.

Вернувшись в город, вместе со своим преподавателем по русскому языку Валентиной Мамзелёвой Камилла отправила заявку для участия в программе, организуемой Посольством России в Литве – «Здравствуй, Россия!». Девушка прошла отбор и попала в число 30 литовских учащихся, которые на целую неделю поехали в Россию.
Камилла была среди тех 15 человек, которые отправились в Санкт-Петербург, остальные 15 школьников знакомились с историей и культурой России в Казани, о чём в одном из недавних номеров рассказывал «Обзор».

«Всего нас было 300 человек из 23 стран. Было очень интересно, но программа такая насыщенная, столько поездок, экскурсий и семинаров, что свободным оставалось только время для сна», - отметила Камилла.

Целых 12 лет Камилла отдала балету, однако решила не связывать с ним свою профессиональную жизнь. Также девушка очень любит рисовать, окончила Открытую академию архитектуры и дизайна в Висагинасе под руководством Андрея Денисенко, но и рисует она, по её словам, в основном для себя.

В будущем же Камилла решила посвятить свою многогранную творческую натуру точным предметам – математике и экономике.
Анна ТУРАНОСОВА-АБРАС, "Обзор"
Категории: образование
Ключевые слова: Висагинас
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182
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добавлена сегодня, 8 сентября, 09:00

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