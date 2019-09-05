Скончался бывший литовский дипломат Р. Юшка 🔊 Воспроизвести Irmanto Gelūno / 15min nuotr. / Ренатас Юшка и Артурас Жураускас



На 48-ом году жизни скончался бывший литовский дипломат Ренатас Юшка.



Эту информацию в среду подтвердил BNS близкий знакомый дипломата, политолог Раймундас Лопата.



Он утверждает, что не знает деталей.



С 1995 по 2014 год Р. Юшка работал в МИД, позднее был помощником европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.



В 2013 году он был отозван с должности посла в Венгрии, когда в интернете были опубликованы сделанные тайно записи его телефонных разговоров.



Соратник покойного, член сейма Жигимантас Павилёнис казал, что Р. Юшка был "одним из самых смелых, творческих и стратегических дипломатов".



"Ренатас делал все, чтобы Белоруссия, Россия, Грузия и другие наши восточные соседи стали свободными и демократичными, за это был внесен в российский и белорусский черные списки", – сказал BNS Ж. Павилёнис.



Депутат отметил, что Р. Юшка был очень разочарован тем, что был вытеснен с дипломатической службы и хотел на нее вернуться, но не мог это сделать, пока руководство не менялось.



"Всегда буду вспоминать Ренатаса как символ самопожертвования, дипломата, готового отдать все за свою Родину", – сказал Р. Павилёнис. На 48-ом году жизни скончался бывший литовский дипломат Ренатас Юшка.Эту информацию в среду подтвердил BNS близкий знакомый дипломата, политолог Раймундас Лопата.Он утверждает, что не знает деталей.С 1995 по 2014 год Р. Юшка работал в МИД, позднее был помощником европарламентария Пятраса Ауштрявичюса.В 2013 году он был отозван с должности посла в Венгрии, когда в интернете были опубликованы сделанные тайно записи его телефонных разговоров.Соратник покойного, член сейма Жигимантас Павилёнис казал, что Р. Юшка был "одним из самых смелых, творческих и стратегических дипломатов"."Ренатас делал все, чтобы Белоруссия, Россия, Грузия и другие наши восточные соседи стали свободными и демократичными, за это был внесен в российский и белорусский черные списки", – сказал BNS Ж. Павилёнис.Депутат отметил, что Р. Юшка был очень разочарован тем, что был вытеснен с дипломатической службы и хотел на нее вернуться, но не мог это сделать, пока руководство не менялось."Всегда буду вспоминать Ренатаса как символ самопожертвования, дипломата, готового отдать все за свою Родину", – сказал Р. Павилёнис. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: смерть, дипломат, кончина, экс-посол, Юшка География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии