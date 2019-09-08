Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести



Сентябрь 1969 года



Дни литовской науки прошли в Москве. Литовская делегация, в составе которой учёные Академии наук, руководители ведущих вузов и научно-исследовательских институтов, демонстрировали москвичам достижения литовской науки. Москвичи организовали многочисленные тематические встречи, выставки и презентации, посвящённые научным достижениям нашей республики. Литовские учёные выступили с лекциями и докладами в академических и отраслевых институтах Москвы.



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Большим праздником двух братских народов стала Декада литовской литературы и искусства в Таджикистане. Десять дней посланцы Литвы гостили в этой высокогорной республике, дали десятки концертов в трудовых коллективах и на сценах больших и малых таджикских городов; провели многочисленные встречи с творческой интеллигенцией. Дни литовской науки прошли в Москве. Литовская делегация, в составе которой учёные Академии наук, руководители ведущих вузов и научно-исследовательских институтов, демонстрировали москвичам достижения литовской науки. Москвичи организовали многочисленные тематические встречи, выставки и презентации, посвящённые научным достижениям нашей республики. Литовские учёные выступили с лекциями и докладами в академических и отраслевых институтах Москвы.● ● ●Большим праздником двух братских народов стала Декада литовской литературы и искусства в Таджикистане. Десять дней посланцы Литвы гостили в этой высокогорной республике, дали десятки концертов в трудовых коллективах и на сценах больших и малых таджикских городов; провели многочисленные встречи с творческой интеллигенцией. ● ● ●



1 сентября – яркий праздник для всей Литвы. В редкой семье с ним не связывают новый этап в жизни детей или близких. И в этом году за школьные парты сядет 533 тысячи юношей и девушек, что на 15 тысяч больше, чем в прошлом учебном периоде. Только первоклассниками стали 54 тысячи мальчиков и девочек. К этим цифрам надо добавить 40 тысяч взрослых учащихся.



Родина щедра на заботу о подрастающем поколении: с детьми работает более 30 тысяч учителей; только в этом году для них выпущено 144 названия учебников, тиражом более трёх миллионов экземпляров. Постоянно улучшаются условия учёбы: к 1 сентября сдано в эксплуатацию 19 средних школ и 28 пристроек к школьным зданиям, около тысячи мест в благоустроенных школьных общежитиях.



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Свой первый учебный год начал Вильнюсский инженерно-строительный институт (ВИСИ) - новое, двенадцатое высшее учебное заведение Литвы! Его создание вызвано быстрым развитием республики, растущими объёмами капитального строительства, что диктует острую потребность в квалифицированных кадрах, как строителей, так и специалистов смежных отраслей. По самым скромным подсчётам, в Литве ежегодно требуется более тысячи инженеров-строителей. В первый учебный год ВИСИ примет 5 тысяч студентов, в том числе около двух тысяч на дневное отделение.



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Каунасскому заводу шлифовальных станков «Нерис» - 100 лет! В сентябре 1869 года у подножья Зелёной горы был открыт маленький заводик, носивший гордое имя – Марс и производивший бороны, печные дверцы, а сегодня это предприятие, чья продукция широко известна в ГДР, Алжире, Индии, Болгарии и многих других странах. Особенно плодотворными для развития предприятия были последние годы – ему поручили изготовлять доводочные и суперфинишные станки, предназначенные для доводки деталей до высокой точности и чистоты.



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Литовские авиаторы отметили свой знаменательный юбилей –



25-летие со дня образования первого подразделения гражданской авиации. За это время объём перевозок пассажиров вырос в 76 раз, грузов – в 40 раз; протяжённость местных воздушных линий увеличилась в три раза. Основные промышленные и культурные центры республики имеют авиационное сообщение, а Вильнюс связан воздушными трассами со столицами шести союзных республик, многими промышленными и культурными центрами страны.



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В Зарасай, где родилась и жила отважная партизанка, Герой Советского Союза Марите Мельникайте, открыт мемориальный музей. В нём собраны различные предметы, рассказывающие о жизни славной дочери литовского народа. Много интересных экспонатов для музея собрали юные следопыты средней школы имени М.Мельникайте.



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С триумфом прошла демонстрация литовской кухни на Всесоюзном конкурсе национальных, фирменных блюд и кондитерских изделий, организованная ВДНХ СССР.



Рестораны «Тульпе», «Гинтарас», «Дайнава», «Балтия» удостоены высших наград конкурса.



Весьма примечательны отзывы посетителей презентаций. Вот что пишет москвичка Е.Голубева:



- Не думала, что искусство кондитера может быть доведено до такого совершенства.



Французы отмечают «тонкий вкус и профессиональное совершенство» кондитеров.



От автора подборки: уместно будет вспомнить, что президент России В.Путин во время неофициальной (и единственной!) встречи с Д.Грибаускайте, тогдашним президентом Литвы, с удовольствием вспоминал, как во время учёбы в Москве захаживал в литовское посольство, чтобы попробовать литовские сосиски… Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesa» и «Кomjaunimo tiesа» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 132 раза Комментарии