Тут пришла тётя Вера… …И помянула границу 🔊 Воспроизвести



- Как тебе нравятся журналистские «бои» из-за посещения Калининградской области жителями Литвы по бесплатным электронным визам? – хитро прищурившись, поинтересовалась у меня тётя Вера.



- Это вы о том, что литовские СМИ, прежде всего - портал Delfi, с самого начала действия такого порядка, публикуют в основном отрицательные отзывы тех, кто туда успел съездить? – уточнил я ради приличия.



- Да, об этом, а также о том, что калининградские СМИ дали недавно отлуп очередному «хубертасу» (настоящему или вымышленному – большой вопрос!), что страшно не понравилось этому самому порталу», - подтвердила соседка.



- Помнится, пару-тройку лет назад в Вильнюс приезжал один российский блогер, который не стал пускать только слюни умиления от увиденного в литовской столице, а взял и честно рассказал и о некоторых неприглядных местах Вильнюса. Как же тогда обиделись и вильнюсские градоначальники, и патриотично настроенные СМИ. Хотя – и это стоило бы подчеркнуть особо – тот блогер вовсе не ставил себе главной целью показать только самое плохое в Вильнюсе, - вспомнилось мне. - Как тебе нравятся журналистские «бои» из-за посещения Калининградской области жителями Литвы по бесплатным электронным визам? – хитро прищурившись, поинтересовалась у меня тётя Вера.- Это вы о том, что литовские СМИ, прежде всего - портал Delfi, с самого начала действия такого порядка, публикуют в основном отрицательные отзывы тех, кто туда успел съездить? – уточнил я ради приличия.- Да, об этом, а также о том, что калининградские СМИ дали недавно отлуп очередному «хубертасу» (настоящему или вымышленному – большой вопрос!), что страшно не понравилось этому самому порталу», - подтвердила соседка.- Помнится, пару-тройку лет назад в Вильнюс приезжал один российский блогер, который не стал пускать только слюни умиления от увиденного в литовской столице, а взял и честно рассказал и о некоторых неприглядных местах Вильнюса. Как же тогда обиделись и вильнюсские градоначальники, и патриотично настроенные СМИ. Хотя – и это стоило бы подчеркнуть особо – тот блогер вовсе не ставил себе главной целью показать только самое плохое в Вильнюсе, - вспомнилось мне. - А вот про поездки в соседнюю Калининградскую область главный новостной портал Литвы и его друзья-конкуренты почему-то пишут почти всё время в негативном ключе. И это при том, что они то и дело не стесняются учить других объективности. Как ты думаешь, почему это происходит? – тётя Вера хитро прищурила уже другой глаз.



- В комментариях к подобным публикациям, в которых положительное, если и встречается, то исключительно в пропорции позитива к негативу 1 к 100, я как-то встретил предположение, что таким образом литовские СМИ хотят отвадить сограждан от поездок к соседям, чтобы народ оставался преимущественно дома и тратил деньги, покупая товары и услуги отечественных производителей. Но в таком объяснении есть слабое звено: почему же тогда не было такого негатива, когда речь заходила о поездках жителей Литвы в польские приграничные магазины? – начал было рассуждать я, но вовремя спохватился. – А вы что думаете о причине такого откровенно избирательного освещения поездок в Калининградскую область: туда уже съездили несколько тысяч туристов и покупателей из Литвы, а слово предоставляется практически только тем, кто готов отрицательно говорить об увиденном?



- Я думаю, что всё объясняется очень просто. Россия и русские, как и Белоруссия и белорусы (пусть и несколько в меньшей степени), во многих литовских СМИ давно уже стали своеобразными картонными жупелами. О них можно писать сколько угодно негативного, не объясняя, почему же там всё так плохо. Сказано ведь – это Россия (или Белоруссия), и ничего объяснять не надо. А тут народ получил возможность узнать реальную ситуацию без помощи непрошеных помощников. И это далеко не всегда соответствует тому, в чём нас так убеждают эти самые помощники. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Калининград Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 51 раз Комментарии