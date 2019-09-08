Загрузка... Испортился телефон? В салонах «Tele2» ищите «Smart Master» 🔊 Воспроизвести



Помимо покупки нового устройства или услуги, в каждом салоне «Tele2» вы также получаете возможность оставить неисправный телефон для ремонта в сервисном пункте «Smart Master». Ремонт займёт всего несколько дней, в течение которых клиенты могут воспользоваться подменным телефоном, а на выполненную работу предоставляется 3-месячная гарантия.



«Smart Master» - это новое название телефонного сервисного центра «Tele2», который на протяжении многих лет предоставляет авторизованные услуги по ремонту интеллектуальных устройств.



«Мы рады представить наше новое название - при его создании мы хотели подчеркнуть то, что для нас наиболее важно: дружелюбие и особое внимание к клиенту, экспертный опыт наших мастеров и качество обслуживания», - сказал Эвалдас ВИСЯЛГА, руководитель «Smart Master». «Smart Master» - это новое название телефонного сервисного центра «Tele2», который на протяжении многих лет предоставляет авторизованные услуги по ремонту интеллектуальных устройств.«Мы рады представить наше новое название - при его создании мы хотели подчеркнуть то, что для нас наиболее важно: дружелюбие и особое внимание к клиенту, экспертный опыт наших мастеров и качество обслуживания», - сказал Эвалдас ВИСЯЛГА, руководитель «Smart Master». «Smart Master» отличается от других сервисов размером своей сети - по всей стране насчитывается 70 точек приёма устройств. Кстати, хотя они базируются только в салонах «Tele2», услугами этого сервиса могут пользоваться клиенты всех операторов.



Как не потерять гарантию на устройство?



Сотрудники сервисного центра «Smart Master» напоминают о том, что современное оборудование требует инновационного профессионального ухода: оригинальных деталей, новейших технологий и экспертов в этой области. На всё это вы можете рассчитывать только в сертифицированном производителями телефонов ремонтном центре.



«Важно помнить, что после ремонта в несертифицированной мастерской гарантия на телефон аннулируется. Кроме того, никто не будет нести ответственность, если устройство на следующий день снова выйдет из строя.



Даже если вам кажется, что ваш телефон уже невозможно починить, всё равно посетите приёмный пункт «Smart Master» в ближайшем салоне «Tele2» – его сотрудники дадут вам совет и предложат лучшее решение», - сказал Э.Висялга.



По его словам, если на устройство до появления неисправности имелась гарантия, она и после выполненного данной службой ремонта останется. Если же гарантии не было, на все выполненные в центре работы будет дана гарантия сроком на 90 дней.



«Мы с ответственностью выдаём гарантию на свою работу. Независимо от того, с какой неисправностью устройство попадает в руки наших мастеров, они всегда дополнительно проверяют подключение, все сенсоры телефона, чувствительность экрана на прикосновение, камеру. Всё это делается для блага клиентов - чтобы телефон работал идеально», - заверяет руководитель «Smart Master».



По его словам, дополнительные проверки не удлиняют срок ремонта. Как правило, устройство возвращается владельцу в течение 2-5 рабочих дней с момента его сдачи в ремонт, причём независимо от того, где клиент проживает.



Самое главное - помочь клиенту



Сбои в работе телефонов или других интеллектуальных устройств всегда доставляют неудобства их владельцам, поэтому обслуживающий персонал «Smart Master» позаботится о том, чтобы процесс ремонта не доставлял клиентам дополнительных хлопот.



«Мы всегда предлагаем клиентам подменный телефон, чтобы на время ремонта они не оставались без связи. А если расходы на ремонт не покрываются гарантией или страховкой, сервисный центр «Tele2» даёт клиентам возможность платить в рассрочку», - сказал Э.Висялга.



Для клиентов создан и чрезвычайно удобный веб-сайт www.smartmaster.lt. В случае поломки устройства на сайте можно узнать предварительную стоимость ремонта, найти адрес ближайшего пункта приёма, а затем отслеживать состояние выполняемых работ. Сайт также предоставляет полезную информацию о том, как следить за своим оборудованием и защитить его от поломок.



В сервис-центре «Smart Master» можно отремонтировать все устройства «Samsung», «Huawei», «LG», «Getnord», «Coolpad», «Meizu», «Sony» и «Xiaomi», а также кнопочные телефоны «Nokia». Загрузка... "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 117 раз Комментарии