Вильнюс озабочен белорусской идентичностью 🔊 Воспроизвести



Во встрече приняли участие также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто.



Поскольку далеко не все читатели «Обзора» так уж серьёзно интересуются политикой, приведённые здесь фамилии, скорее всего, мало что скажут им о направленности встречи. Разве что кое-кто из этих политологов запомнился своими высказываниями или деятельностью, не способствующей, мягко говоря, развитию отношений с соседями. На прошлой неделе стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа пригласил к себе ряд политологов и обсудил с ними возможные изменения в двусторонних отношениях с Республикой Беларусь.Во встрече приняли участие также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и восемь политологов: Гедрюс Чеснаускас, Кястутис Гирнюс, Юлиян Яхович, Томас Янелюнас, Лауринас Йонавичюс, Витис Юрконис, Линас Кояла и Анджей Пукшто.Поскольку далеко не все читатели «Обзора» так уж серьёзно интересуются политикой, приведённые здесь фамилии, скорее всего, мало что скажут им о направленности встречи. Разве что кое-кто из этих политологов запомнился своими высказываниями или деятельностью, не способствующей, мягко говоря, развитию отношений с соседями. А в коротком сообщении агентства BNS об этой, не анонсировавшейся заранее встрече, было сказано лишь о том, что её участники обменялись мнениями по поводу адресованного Минску приглашения прибыть в Вильнюс на церемонию перезахоронения останков участников восстания против царской России XIX века, которая состоится в ноябре.



«Обсуждалась и ситуация вокруг строящейся Белорусской АЭС, вопросы белорусской идентичности, отношения Минска с Москвой», - сообщили источники агентству BNS.



Любопытный, конечно, подбор тем, когда речь идёт о литовско-белорусских отношениях. Если, конечно, не брать в расчёт тот момент, что очень часто в Вильнюсе в последние лет десять Минск воспринимался исключительно через призму возможности оторвать его от Москвы, сделать ещё одним форпостом борьбы с российским влиянием. Собственные же интересы Литвы при таком раскладе почему-то почти всегда оказывались в тени.



Между тем, по словам представителя Г.Науседы по связям с общественностью Антанаса Бубнялиса, президент регулярно приглашает экспертов в различных областях, чтобы услышать их мнение.



Странно, что до этого такие встречи не получали достаточного внимания со стороны общества, в первую очередь – СМИ.



Хотя, если взять одни лишь отношения Литвы с соседями, любая такая встреча была бы литовским избирателям весьма и весьма интересна.



Удивительно, правда, что в подобных встречах не нашлось места представителям бизнеса. И представителям культуры и спорта…



Да, наверное, правильно сделал президент, что пригласил для обсуждения «белорусских» вопросов только министра иностранных дел и политологов. Эти-то лучше всех всё знают в любой из областей. Тот же министр иностранных дел Линас Линкявичюс сколько всего сделал за десть лет свого пребывания на этом посту для развития литовско-белорусских отношений! Кстати, а сколько он действительно сделал?



К слову, в прошлом году Литва блокировала соглашение об основах отношений между Минском и Евросоюзом.



Однако при этом представители литовских властей призывают белорусских соседей делать бизнес вместе с литовцами, а значит, и вместе зарабатывать, как это минувшим летом предлагал министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис. Литва, по его словам, стремясь к активному участию в логистической цепочке между Европой и Азией, готова предоставить транспортно-логистические услуги белорусско-китайскому индустриальному парку «Большой камень».



Но по большей части преобладает уверенность в том, что белорусы в силу одного только своего географического положения обречены на сотрудничество с литовскими соседями, прежде всего относительно железнодорожно-морского транзита белорусских товаров через Клайпеду.



А вот наши соседи с севера – латвийцы – думают, похоже, несколько иначе.



Я не удивлюсь, если они договорятся с Минском о покупке немалого количества белорусской электроэнергии (соблюдая общебалтийскую солидарность – исключительно через Россию, в общем пакете), а в качестве бонуса получат для себя какую-то часть нынешнего литовского транзита.



А вдруг продажа Минском электроэнергии Риге (а также Таллину и Варшаве) с лихвой покроет его потери от предполагаемого сокращения литовско-белорусской кооперации?



Возможно, новый президент Литвы и сам бы рад уже сегодня свести к минимуму агрессивную риторику предшественницы по отношению к Белоруссии, но кто же ему это даст?



Любой шаг влево или даже прыжок на месте – это «попытка к бегству»! А вот вправо – всегда пожалуйста! Но куда уж правее!..



Поэтому можно предположить, что Г.Науседе надо время, чтобы сделать какие-то первые реальные шаги на пути улучшения литовско-белорусских отношений. Примерно – год. Чтобы начала действовать Белорусская АЭС, чтобы воинство, сделавшее борьбу с ней своим главным политическим бизнесом, хотя бы немножко угомонилось (как можно обезопасить себя только тем, что не покупаешь электроэнергию с действующей станции?! Она же всё равно действует!).



И тогда, возможно, в верхах заинтересуются мнением и бизнесменов, желающих зарабатывать вместе с белорусами, и простых жителей Литвы, желающих видеть в соседях только друзей.



Кстати о нынешней главной преграде развитию литовско-белорусских отношений – о Белорусский АЭС, «воевать» с которой начали примерно с 2011 года, хотя о её строительстве было известно и раньше.



29 августа 2019 года газета «Vakaro žinios» опубликовала итоги опроса «Островецкая АЭС – реальная ли опасность?», проведённого на сайте respublika.lt.



51% ответил: «Нет, ведь белорусы строят для себя, поэтому строят безопасно».



25% сказали: «Нет, никакой опасности нет».



22% ответили: «Да, это может представлять угрозу безопасности Литвы».



У 2% нет своего мнения на сей счёт. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Белоруссия Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1182 — статья прочитана 123 раза Комментарии