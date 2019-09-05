Внука Черчилля изгнали из фракции тори за то, что он ослушался Джонсона 🔊 Воспроизвести UK PARLIAMENT Image caption 71-летний внук Черчилля Николас Сомс был членом парламента с 1983 года. В 2014 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари



Депутаты-консерваторы, проголосовавшие за изменение повестки британского парламента вопреки призыву британского премьер-министра Бориса Джонсона, исключены из парламентской фракции тори и не смогут представлять партию на следующих выборах, сообщили



Во вторник вечером Палата общин большинством голосов проголосовала за изменение повестки работы парламента в среду и наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект о переносе срока выхода Британии из ЕС на более поздний. Депутаты-консерваторы, проголосовавшие за изменение повестки британского парламента вопреки призыву британского премьер-министра Бориса Джонсона, исключены из парламентской фракции тори и не смогут представлять партию на следующих выборах, сообщили ВВС в канцелярии премьера.Во вторник вечером Палата общин большинством голосов проголосовала за изменение повестки работы парламента в среду и наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект о переносе срока выхода Британии из ЕС на более поздний. Джонсон призывал парламентариев голосовать против. Консервативная партия предупреждала своих членов, что в том случае, если они ослушаются партийных организаторов и проголосуют за изменение повестки, они лишатся права представлять партию.



Среди изгнанных депутатов - внук бывшего премьер-министра Британии Уинстона Черчилля Николас Сомс, ветеран британского парламента Кен Кларк, а также Филип Хэммонд, который был министром иностранных дел, обороны и транспорта, а в кабинете Терезы Мэй занимал пост министра финансов.



"Я буду голосовать против правительства с очень тяжелым сердцем", - сказал Сомс перед голосованием.



Всего за изменение повестки в среду проголосовал 21 депутат от Консервативной партии.



После голосования Борис Джонсон заявил о решимости провести досрочные выборы, если депутаты проголосуют за отсрочку переговоров о "брексите".



"Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки, это будет единственная возможность разрешить проблему", - заявил он.



Как отмечает корреспондент Би-би-си Юри Вендик, досрочные выборы - единственная надежда Джонсона и лояльного ему окружения, поскольку перевес оппозиции над ними в парламенте теперь составляет 43 голоса.



Ранее сообщалось, что Борис Джонсон намерен предложить провести выборы 14 октября. Выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября. bbc.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, Британия, выход, Брекзит — статья прочитана 161 раз Комментарии