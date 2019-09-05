В Болгарии предложили пересмотреть роль СССР в освобождении Европы 🔊 Воспроизвести



Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы, сообщает



«Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие», — говорится в заявлении на сайте ведомства.



Отмечается, что МИД Болгарии не отрицает вклад СССР в разгром нацизма.



Ранее российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней». Министерство иностранных дел Болгарии призвало Россию не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы, сообщает RT «Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие», — говорится в заявлении на сайте ведомства.Отмечается, что МИД Болгарии не отрицает вклад СССР в разгром нацизма.Ранее российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней». russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память — статья прочитана 187 раз Комментарии