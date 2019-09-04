Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Годовой рост торговли в Литве был самым крупным в Балтийских странах, сообщил Евростат.



За год – в июле, по сравнению с июлем прошлого года, розничная торговля в Литве увеличилась на 4,8%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Статистической службы ЕС.



За год торговля в Латвии выросла на 1,3%, а в Эстонии – на 3,9%.



За месяц – в июле, по сравнению с июнем, объемы торговли в Литве сократились на 0,2%, в Латвии – на 0,4%, а в Эстонии они выросли на 0,6%.



В целом в Евросоюзе розничная торговля за год выросла на 2,6%, а за месяц снизилась на 0,5%.



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Компания эстонского капитала Checkspot учредила в Литве дочернее предприятие. Она занимается созданием приложений для поиска скидок на развлечения и ресторанные услуги. Годовой рост торговли в Литве был самым крупным в Балтийских странах, сообщил Евростат.За год – в июле, по сравнению с июлем прошлого года, розничная торговля в Литве увеличилась на 4,8%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Статистической службы ЕС.За год торговля в Латвии выросла на 1,3%, а в Эстонии – на 3,9%.За месяц – в июле, по сравнению с июнем, объемы торговли в Литве сократились на 0,2%, в Латвии – на 0,4%, а в Эстонии они выросли на 0,6%.В целом в Евросоюзе розничная торговля за год выросла на 2,6%, а за месяц снизилась на 0,5%.* * *Компания эстонского капитала Checkspot учредила в Литве дочернее предприятие. Она занимается созданием приложений для поиска скидок на развлечения и ресторанные услуги. По данным Реестрового центра, компания Checkspot Lithuania, основана 3 сентября, ее руководитель – гражданин Эстонии Кен Мартен Малло.



Компания Checkspot была создана в 2017 году, она действует в Таллине.



С помощью ее приложений люди могут искать скидки на еду и напитки в ресторанах, а также для развлечений и на услуги СПА-центров.



Checkspot указывает, что у нее более 2 тыс. клиентов.



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Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас в Польше обсудит вопросы возобновляемой энергетики, синхронизации электрических сетей и литовско-польского газопровода GIPL.



Ж.Вайчюнас примет участие в традиционном Международном экономическом форуме в Крынице, в котором со вторника уже участвуют министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич и министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс.



Министерство энергетики объявило, что на среду запланирована встреча Ж.Вайчюнаса с министром энергетики Польши Кшиштофом Тхужевским.



"В ходе встречи планируется обсудить прогресс, ход и дальнейшую работу по двум стратегическим энергетическим проектам - синхронизации и GIPL. Оба проекта реализуются в быстром темпе и координируются на самом высоком политическом уровне", - прокомментировала агентству BNS советник Ж.Вайчюнаса Аурелия Верницкайте.



Министр энергетики Литвы, его польский коллега и руководители энергетических компаний PGNiG, Equinor, Lotos примут участие в обсуждении на форуме вопросов трансформации энергетического сектора и перехода от ископаемого топлива к возобновляемой энергетике.



"Министр представит опыт Литвы в по развитию "зелёной" энергетики и стартовавшие на этой неделе аукционы по возобновляемой энергетике", - сказала А.Верницкайте.



Проект синхронизации энергосистем стран Балтики с Европой должен быть завершён к 2025 году. Планируется проложить новую морскую смычку между Литвой и Польшей - Harmony Link. Ожидается, что газопровод GIPL начнет функционировать к концу 2021 года.



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В августе цены на электроэнергию выросли, но были ниже, чем в прошлом году



Средняя августовская цена на электроэнергию в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool составила 49,37 евро за мегаватт-час (МВтч) - на 16,3% меньше, чем в августе прошлого года. По сравнению с июлем, цена выросла на 0,9%, сообщает государственная энергетическая группа Lietuvos energija.



"Хотя спрос на электроэнергию обычно с приближением осени начинает расти, в августе этого года, напротив, мы наблюдаем снижение во всех странах Балтии. Уровень цен в этих странах также остался на том же уровне и рос незначительно", - отметил в сообщении для печати Мартинас Боратинскас, руководитель департамента бизнес-решений Lietuvos energijos gamyba (LEG).



Средняя цена на электроэнергию в Латвии составляла 49,49 евро, а в Эстонии - 49,08 евро. За год цены на электроэнергию в Латвии снизились на 16,2%, за месяц выросли на 1,1%, а в Эстонии - подешевели на 11,4% и подорожали на 0,3% соответственно.



В четвёртой ценовой зоне Швеции цены на электроэнергию выросли на 3,5%. Разница в цене между Литвой и Швецией в августе составила 10,7 евро. Загрузка... Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 33 раза Комментарии