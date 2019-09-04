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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны



Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.

Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox. На записи журналист спрашивает Трампа, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной этого события.



"У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми", - ответил президент США.

Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа - 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу Пенса.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: польша, война, история, память, Трамп
География: Польша
статья прочитана 153 раза
добавлена сегодня, 4 сентября, 14:00

Комментарии

Oleg
4 сентября, 14:06
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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
"Я просто хочу поздравить Польшу."
Ха, ха, ха !
И в этом вся Америка !
"Поздравить" с годовщиной начала войны в которой на тебя напали и захватили...
Это какое то мозговое извращение.
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