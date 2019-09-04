Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox. На записи журналист спрашивает Трампа, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной этого события.
Trump makes mouth noises about gun violence: "Well, we're looking at a lot of different things, we're looking at a lot of different bills, ideas, concepts. It's been going on for a long time."— Aaron Rupar (@atrupar) 2 September 2019
He then admits background checks aren't enough but says "it's a mental problem." pic.twitter.com/LBpvDBHmur
"У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми", - ответил президент США.
Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа - 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу Пенса.
"Я просто хочу поздравить Польшу."
Ха, ха, ха !
И в этом вся Америка !
"Поздравить" с годовщиной начала войны в которой на тебя напали и захватили...
Это какое то мозговое извращение.