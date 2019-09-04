Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны, сообщает



Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox. На записи журналист спрашивает Трампа, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной этого события.



Trump makes mouth noises about gun violence: "Well, we're looking at a lot of different things, we're looking at a lot of different bills, ideas, concepts. It's been going on for a long time."



He then admits background checks aren't enough but says "it's a mental problem." pic.twitter.com/LBpvDBHmur — Aaron Rupar (@atrupar) 2 September 2019 Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны, сообщает РИА Новости Видеозапись с необычным пожеланием американского лидера опубликовал в Twitter журналист издания Vox. На записи журналист спрашивает Трампа, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-й годовщиной этого события.



"У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми", - ответил президент США.



Ранее Трамп отменил намеченный на прошедшие выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан". Планировалось, что Трамп посетит Польшу 31 августа - 2 сентября и примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Вместо себя Трамп направил в Польшу Пенса. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: польша, война, история, память, Трамп География: Польша — статья прочитана 153 раза Комментарии