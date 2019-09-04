Вероятная сфера ответственности В.Синкявичюса в ЕК - изменение климата СМИ 🔊 Воспроизвести



Возможно, что новый делегированный Литвой член Европейской комиссии (ЕК) может стать ответственным за охрану окружающей среды, изменение климата, сокращение загрязнения, пишет деловое издание Verslo zinios. В интервью изданию назначенный комиссар Виргиниюс Синкявичюс этого не отрицал.



"Есть разные возможности, включая эту. Но никаких решений ещё не принято. Мы ожидаем их через одну-две недели. Давайте позволим председателю ЕК определиться и объявить, какие портфели каким еврокомиссарам она вручит", - сказал министр экономики и инноваций В.Синкявичюс.



BNS напоминает, что В.Синкявичюс снова встречался с будущим главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен в прошлую среду и сказал, что его обязанности могут выясниться в сентябре. Политик утверждал, что обсудил будущие дела по изменению климата и оцифровке с У. фон дер Ляйен.



Новая комиссия формируется после майских европейских выборов и начнёт работу в ноябре. Кандидаты в комиссары ещё не утверждены Европейским парламентом. Возможно, что новый делегированный Литвой член Европейской комиссии (ЕК) может стать ответственным за охрану окружающей среды, изменение климата, сокращение загрязнения, пишет деловое издание Verslo zinios. В интервью изданию назначенный комиссар Виргиниюс Синкявичюс этого не отрицал."Есть разные возможности, включая эту. Но никаких решений ещё не принято. Мы ожидаем их через одну-две недели. Давайте позволим председателю ЕК определиться и объявить, какие портфели каким еврокомиссарам она вручит", - сказал министр экономики и инноваций В.Синкявичюс.BNS напоминает, что В.Синкявичюс снова встречался с будущим главой ЕС Урсулой фон дер Ляйен в прошлую среду и сказал, что его обязанности могут выясниться в сентябре. Политик утверждал, что обсудил будущие дела по изменению климата и оцифровке с У. фон дер Ляйен.Новая комиссия формируется после майских европейских выборов и начнёт работу в ноябре. Кандидаты в комиссары ещё не утверждены Европейским парламентом. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Еврокомиссия, еврокомиссар, кандидат, Синкявичюс — статья прочитана 106 раз Комментарии