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Голосование по В.Пранцкетису возможно только после расследования по И. Розовой

Рамунас Карбаускис и Ирина Розова фото:delfi.lt


Приняв решение об отстранении от должности спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса, правящее большинство всё же решило обождать результатов расследования Комитета национальной безопасности и обороны КНБО), если это поможет мобилизовать голоса оппозиции, говорит Рамунас Карбаускис.

Лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ) заявил в среду, что следствию в отношении парламентария Ирины Розовой следует также изучить вопрос ответственности Пранцкетиса, который полтора года назад не проинформировал руководство Сейма и общественность после получения справки из Департамента госбезопасности на Розову.

"Это можно сделать за месяц. Так что, если это так, если оппозиция скажет, что мы готовы очень серьёзно обсудить этот вопрос и не блокировать всеми способами решение о смене спикера Сейма, если заключение этого расследования будет отрицательным, тогда мы можем дождаться этого расследования", - сказал Карбаускис.
КНБО решил начать парламентское расследование скрытых контактов И.Розовой с российскими дипломатами после того, как парламентариям стало известно о том, что справка Департамент государственной безопасности в январе 2018 года была направлена спикеру Сейма В.Пранцкетису. В документе рекомендовалось отказать И.Розовой в разрешении работать с секретной информацией.

Спикер Сейма удивляется, почему парламентское расследование инициируется только сейчас, так как он сам ещё полтора года назад распорядился передать эту информацию в Комитет национальной безопасности и обороны.

Оппозиция говорит, что правящие попытаются парламентское расследование в отношении Розовой перенаправить на спикера Сейма.

Глава СКЗЛ призывает В.Пранцкетиса самому подать в отставку, так как правящие партии договорились передать этот пост представителю Социал-демократической рабочей партии Литвы. Глава парламента сам подавать в отставку отказывается, обвиняя Р.Карбаускиса в стремлении отомстить ему.

Фракция СКЗЛ собрала необходимые для начала осуждения спикера Сейма подписи, но не зарегистрировала проект.

За отстранение спикера Сейма от должности в порядке импичмента требуется не менее 71 голоса "за".

Р.Карбаускис утверждает, что если оппозиция не согласится поддержать расследование, голосование может состояться в сентябре.
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BNS
Категории: чп и криминал, политика
Ключевые слова: отставка, форум, депутат, расследование, Спикер, КНБО, Розова
География: Литва
статья прочитана 131 раз
добавлена сегодня, 4 сентября, 13:30

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