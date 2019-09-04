Свет в конце тоннеля 🔊 Воспроизвести







Уже несколько десятилетий у жителей двух вильнюсских микрорайонов - Верхних и Нижних Понар (Paneriai) - есть весьма сомнительный выбор вариантов, как добраться в соседнюю часть литовской столицы.



Можно на машине или на общественном транспорте сделать крюк в 15 километров или воспользоваться путём, которым пользуются уже многие поколения местных жителей, - по трубе ливневой канализации, уложенной под железнодорожной насыпью.



Диаметр этой трубы – около метра. Казалось бы, не так уж и мало, если учесть, что в основном ею пользуются школьники с окрестных улиц, направляющиеся в школу Вадувос, то есть горожане не самого высокого роста. Вот только протяженность этого «перехода» - 110 метров.



Попробуйте как-нибудь пройти сто десять метров согнувшись! Можно на машине или на общественном транспорте сделать крюк в 15 километров или воспользоваться путём, которым пользуются уже многие поколения местных жителей, - по трубе ливневой канализации, уложенной под железнодорожной насыпью.Диаметр этой трубы – около метра. Казалось бы, не так уж и мало, если учесть, что в основном ею пользуются школьники с окрестных улиц, направляющиеся в школу Вадувос, то есть горожане не самого высокого роста. Вот только протяженность этого «перехода» - 110 метров.Попробуйте как-нибудь пройти сто десять метров согнувшись!



Ю.Зикус говорил, что, поскольку у самоуправления, министерства сообщений и «Lietuvos geležinkeliai» на такой проект денег не находится, то его можно реализовать за частные средства, которые потом могли бы возвратиться инвестору за счёт сбора с проезжающих там автомобилей.



Фотокорреспондент «Обзора» Виктор Грецкас, побывавший 2-го сентября, в день, когда по всей Литве звенел первый звонок нового учебного года, обратил внимание на то, что, если посмотреть в эту трубу-переход с одного конца, то в другом свет виден лишь небольшим светлым диском. Совсем крошечным. Как надежды на то, что ситуация здесь вскоре изменится?



Два года назад «Обзор» писал о том, что председатель правления ассоциации «Metro sąjūdis» Юозас Зикус, практически ежегодно обращающий внимание общественности на ситуацию на улице Зуйкю и других, находящихся рядом,, подчёркивает: «Metro sąjūdis» давно уже предлагает решение проблемы, которой уже лет 50: оборудовать тоннель для пешеходов и автомобилей под железнодорожной насыпью на улице Умеджю.Ю.Зикус говорил, что, поскольку у самоуправления, министерства сообщений и «Lietuvos geležinkeliai» на такой проект денег не находится, то его можно реализовать за частные средства, которые потом могли бы возвратиться инвестору за счёт сбора с проезжающих там автомобилей.Фотокорреспондент «Обзора», побывавший 2-го сентября, в день, когда по всей Литве звенел первый звонок нового учебного года, обратил внимание на то, что, если посмотреть в эту трубу-переход с одного конца, то в другом свет виден лишь небольшим светлым диском. Совсем крошечным. Как надежды на то, что ситуация здесь вскоре изменится? Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Панеряй, переход, труба, «Metro sąjūdis», Юозас Зикус, Вадувос — статья прочитана 153 раза Комментарии