Загрузка... Опрос элиты Литвы: самая влиятельная личность - Д.Грибаускайте 🔊 Воспроизвести



Экс-президент Даля Грибаускайте, журналист Эдмундас Якилайтис и бизнесмен Робертас Даргис в итоговом опросе представителей элиты страны признаны наиболее влиятельными лицами, сообщил новостной портал delfi.lt в среду.



После подведения итогов голосования элиты, эти трое набрали 715, 687 и 659 голосов соответственно. По сравнению с прошлым годом Д.Грибаускайте в окончательном списке сохранила позицию лидера, Р.Якилайтис поднялся с четвёртого на второе место, а Р.Даргис - с шестого на третье место.



Арвидас Сабонис, президент Литовской федерации баскетбола (650 голосов), и Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (579 голосов), вошли в пятёрку самых влиятельных лиц.



Тренер по баскетболу Шарунас Ясикявичюс, премьер-министр Саулюс Сквернялис, журналист Андрюс Тапинас, президент Гитанас Науседа, генеральный директор ЛРТ Моника Гарбачяускайте-Будрене тоже вошли в первую десятку.



Опрос, проведённый по заказу delfi.lt, журналом Reitingai проводился с 20 июня по 20 июля, в общей сложности было опрошено 1013 человек. Экс-президент Даля Грибаускайте, журналист Эдмундас Якилайтис и бизнесмен Робертас Даргис в итоговом опросе представителей элиты страны признаны наиболее влиятельными лицами, сообщил новостной портал delfi.lt в среду.После подведения итогов голосования элиты, эти трое набрали 715, 687 и 659 голосов соответственно. По сравнению с прошлым годом Д.Грибаускайте в окончательном списке сохранила позицию лидера, Р.Якилайтис поднялся с четвёртого на второе место, а Р.Даргис - с шестого на третье место.Арвидас Сабонис, президент Литовской федерации баскетбола (650 голосов), и Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (579 голосов), вошли в пятёрку самых влиятельных лиц.Тренер по баскетболу Шарунас Ясикявичюс, премьер-министр Саулюс Сквернялис, журналист Андрюс Тапинас, президент Гитанас Науседа, генеральный директор ЛРТ Моника Гарбачяускайте-Будрене тоже вошли в первую десятку.Опрос, проведённый по заказу delfi.lt, журналом Reitingai проводился с 20 июня по 20 июля, в общей сложности было опрошено 1013 человек. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: политики, влияние, рейтинги География: Литва — статья прочитана 167 раз Комментарии