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Опрос элиты Литвы: самая влиятельная личность - Д.Грибаускайте
Экс-президент Даля Грибаускайте, журналист Эдмундас Якилайтис и бизнесмен Робертас Даргис в итоговом опросе представителей элиты страны признаны наиболее влиятельными лицами, сообщил новостной портал delfi.lt в среду.
После подведения итогов голосования элиты, эти трое набрали 715, 687 и 659 голосов соответственно. По сравнению с прошлым годом Д.Грибаускайте в окончательном списке сохранила позицию лидера, Р.Якилайтис поднялся с четвёртого на второе место, а Р.Даргис - с шестого на третье место.
Арвидас Сабонис, президент Литовской федерации баскетбола (650 голосов), и Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и "зелёных" Литвы (579 голосов), вошли в пятёрку самых влиятельных лиц.
Тренер по баскетболу Шарунас Ясикявичюс, премьер-министр Саулюс Сквернялис, журналист Андрюс Тапинас, президент Гитанас Науседа, генеральный директор ЛРТ Моника Гарбачяускайте-Будрене тоже вошли в первую десятку.
Опрос, проведённый по заказу delfi.lt, журналом Reitingai проводился с 20 июня по 20 июля, в общей сложности было опрошено 1013 человек.
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инф.Обзор bns.lt
География: Литва
Комментарии
читатель
4 сентября, 12:53
#
—
настолько влиятельная, что в ЕС ей даже подходящей должности не нашлось
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