Г. Науседа о делах насущных 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа отправляется с двухдневным визитом в Брюссель, где обсудит вопросы, связанные с Евросоюзом и НАТО.



Этот визит состоится на фоне смены глав ведомств ЕС и подготовки к декабрьскому саммиту НАТО в Лондоне.



"В ходе этого визита я обсужу с руководителями ЕС и НАТО актуальные для Литвы вопросы безопасности, глобальной политики, экономики, финансов, энергетики", – отметил в пресс-релизе накануне визита Г. Науседа.



В среду президент встретится с новым председателем Европарламента Давидом Сассоли и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



В четверг Г. Науседу примут завершающие сроки полномочий председатель Совета руководителей Европы и глава Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также сменяющие их Шарль Милель и Урсула фон дер Ляйен. Президент Литвы Гитанас Науседа отправляется с двухдневным визитом в Брюссель, где обсудит вопросы, связанные с Евросоюзом и НАТО.Этот визит состоится на фоне смены глав ведомств ЕС и подготовки к декабрьскому саммиту НАТО в Лондоне."В ходе этого визита я обсужу с руководителями ЕС и НАТО актуальные для Литвы вопросы безопасности, глобальной политики, экономики, финансов, энергетики", – отметил в пресс-релизе накануне визита Г. Науседа.В среду президент встретится с новым председателем Европарламента Давидом Сассоли и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.В четверг Г. Науседу примут завершающие сроки полномочий председатель Совета руководителей Европы и глава Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер, а также сменяющие их Шарль Милель и Урсула фон дер Ляйен. На встречах с лидерами ЕС президент уделит основное внимание предстоящему многолетнему бюджету сообщества, энергетике, выходу Соединенного Королевства из ЕС. Также планируется обсудить вопросы Восточного партнерства и отношений с Россией.



С руководителем НАТО глава государства обсудит просьбы стран региона укрепить воздушную оборону, выделить прочие дополнительные мощности, представит планы Литвы по повышению финансирования обороны.



Это будет шестой зарубежный визит Г. Науседы, приступившего к президентским обязанностям почти два месяца назад.



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Президент Гитанас Науседа объявил, что во время осенней сессии он предложит Сейму все виды доходов обложить налогом по одной ставке и применять разные ставки в зависимости от их размера.



"Предложений много, они складываются в экономические вопросы, такие как налогообложение по фиксированной ставке, к примеру, подоходных налогов с населения не по их происхождению, а по величине, чтобы и на трудовые доходы, и на доходы с капитала, похожие по своей природе, не применялись специальные тарифы для одного или другого", - сказал Г.Науседа во вторник в передаче "В Центре внимания DELFI".



"Сегодня говорить, что капитал дороже, чем труд язык не поворачивается из-за нехватки рабочей силы повсюду. Поэтому налогообложение труда должно быть справедливым", - добавил он.



Президент сказал, что он предложит отказаться от некоторых налоговых льгот, выдвинет инициативу, чтобы остановить увеличение не подлежащих налогообложению доходов, а высвободившиеся суммы направить на скорейшее повышение пенсий.



"Мы также намерены уделить внимание вопросу пенсий вспомоществования и надбавок к малым пенсиям, и внесём соответствующие предложения", - сказал Г.Науседа.



Осенняя сессия Сейма начнется 10 сентября.



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Глава государства Гитанас Науседа обещает переехать в Турнишкес только после восстановления того как президентская резиденция будет обновлена, сообщает издание Lietuvos rytas.



Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис заявил газете, что пока только ведутся подготовительные работы по обновлению резиденции, но когда президент должен переехать из своего нынешнего дома в Павильнисе, пока не известно. Администрация президента также пока не раскрывает, сколько средств потребуется для ремонта.



Заместитель директора Департамента охраны руководства Паулюс Немира признаёт, что такая ситуация создает проблемы для охраны президента Г.Науседы.



"Люди от дождя могут прятаться в автомобиле, но в основном работают на открытом воздухе, поэтому сейчас мы интенсивно думаем о том, что делать, когда погода испортится ещё больше или начнётся похолодание", - сказал Немира.



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Президент Литвы Г.Науседа заявил, что он будет стремиться развивать отношения с Беларусью.



Он сказал, что это будет сделано, несмотря на то, что позиция Литвы в отношении Островецкой АЭС остаётся неизменной.



"Отношения с Беларусью, на мой взгляд, могут и впредь поддерживаться, и мы будем продолжать наши усилия по дальнейшему развитию этих отношений, даже принимая во внимание тот факт, что в вопросе Островецкой АЭС всё остаётся как прежде", - сказал в передаче "В Центре внимания DELFI", - Г.Науседа.



"Безусловно, это возможно, и для меня сегодня немного странно видеть, как мы намерены здесь и в дальнейшем занимать такую же позицию, хотя делегации представителей американских властей и руководители ЕС летают в Минск мимо нас и решают там очень конкретные вопросы сотрудничества", - добавил он.



Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на прошлой неделе встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко.



На недавней публично не объявленной встрече с политологами Г.Науседа обсудил возможные изменения в отношениях с Беларусью.



Президент Даля Грибаускайте в течение своего первого срока встречалась с А.Лукашенко несколько раз. Позже она изменила свою позицию и приостановила диалог на высшем уровне с Беларусью, заявив, что он невозможен из-за тесных связей Минска с Россией и Островецкой АЭС. По её решению никакие встречи не проводили не только руководители страны, но и министры иностранных дел.



В последние годы Литва блокировала рамочное соглашение об основах отношений между Беларусью и Европейским союзом.



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Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Сейму в следующем году расходы на социальное обеспечение увеличить на 100 млн евро. Большая часть этих средств должна быть предназначена для ускоренного роста пенсий по старости и пособий по инвалидности.



Президент предлагает собрать дополнительные средства на социальное обеспечение путём замедления уменьшения налогов на трудовые доходы, урезая льготы на дизельное топливо для фермеров и увеличения налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.



Это предусмотрено в предложениях, представленных Г.Науседой в повестку дня осенней сессии Сейма.



"Этот пакет может сгенерировать около 100 млн как как доходов, так и расходов", - сказал в интервью BNS в среду Симонас Крепшта, советник президента по вопросам экономики.



"Мы представили сбалансированное предложение об увеличении затрат, которое сократит социальное отчуждение и неравенство в доходах, одновременно предоставляя инструменты для сборов этого дохода. Наибольшую пользу должны получить пожилые люди и лица с ограниченными возможностями", - отметил советник.



Дополнительные средства - для более быстрого повышения пенсий



Президент предлагает, чтобы львиная доля дополнительных расходов пошла на ускорение повышения пенсий по старости.



Формула индексации пенсий, введённая в 2018 году, увязывает рост пенсий с ростом заработной платы. Г.Науседа предлагает постепенное повышение коэффициента индексации с тем, чтобы рост пенсий в ближайшие пять лет опережал темпы роста заработной платы.



"Пенсии должны расти немного быстрее (на полтора или два процентных пункта), чем средняя зарплата. Мы предлагаем каждый год в течение временного периода, возможно, пяти лет, увеличивать дополнительный коэффициент, чтобы норма изменения по шажочку продвигалась вверх, и увеличивалась, скажем, с 42% до 50% (бывшей зарплаты - BNS), в зависимости от экономической ситуации", - сказал С.Кряпшта.



Президент также предлагает пересмотреть законодательство, чтобы значительно увеличить поддержку инвалидов и лиц, не имеющих необходимого стажа работы.



"Бедность этих людей также велика. Именно поэтому мы предлагаем скорее увеличить размер пенсий вспомоществования, доплат к небольшим пенсиям, размер поддерживаемых государством доходов", - сказал советник.



Доход - от замедления ННД, отмены льгот



Президент большую часть дополнительных средств предлагает собрать за счёт замедления роста необлагаемого налогом дохода (ННД) и уменьшения льгот для фермеров по дизельному топливу.



Согласно действующему законодательству, в следующем году ННД должен вырасти с 300 до 400 евро. Президент предлагает увеличить ННД в следующем году до 30 евро.



"Может быть, он может увеличиваться примерно на 10% в год", - сказал С.Кряпшта.



Вторым источником дохода является снижение льгот фермерам на получение значительно более дешёвого дизельного топлива. По словам советника, эта помощь сейчас обходится государству в 83 млн евро. Предлагается сократить её примерно вдвое.



По его словам, это предложение следует также рассматривать и с точки зрения экологии.



Третий блок предложений - это увеличение налогообложения доходов от нетрудовых отношений - индивидуальной деятельности, прироста капитала и дивидендов.



По словам С.Кряпшты, предлагается, чтобы после достижения определённого предела перестал бы действовать 15-процентный потолок, тариф должен расти так же, как ставки подоходного налога.



"Основная цель состоит в том, чтобы индивидуальный доход, не связанный с трудовыми отношениями, был максимально приближен к трудовому доходу", - подчеркнул советник.



Он сказал, что надеется, что такие изменения не отпугнут инвесторов, так как для крупных инвесторов важнее квалификация работников и инфраструктура, нежели налоговая среда.



По словам С.Кряпшты, эти предложения уже были представлены членам правительства и Сейма. Президент надеется, что эти предложения будут включены в проекты, которые готовит правительство, но если это не будет сделано, то конкретные поправки готова внести сама администрация президента", - добавил С.Крепшта.



По данным Европейской комиссии, Литва является одной из стран ЕС с наименьшими расходами на социальное обеспечение, а неравенство доходов в стране остаётся одним из самых высоких в ЕС.



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Президент Гитанас Науседа предлагает обязать муниципалитеты соблюдать установленные правительством критерии при принятии решения об установке или снятии мемориальных досок.



Глава государства предлагает рассмотреть такое предложение в ходе осенней сессии Сейма.



В представленной президентом поправке к Закону о местном самоуправлении говорится, что "муниципалитеты, устанавливая, снимая или заменяя мемориальные доски должны придерживаться установленных правительством или уполномоченным им органом критерии", - сообщила Администрация президента.



Конкретный законопроект ещё не разработан.



Г.Науседа объявил об этой инициативе в ответ на продолжающиеся дебаты по поводу решения мэра Вильнюса о снятии в центре столицы мемориальной доски офицера Йонаса Норейка - Генерала Ветра. BNS Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: налоги, нато, ЕС, визит, Науседа — статья прочитана 220 раз Комментарии