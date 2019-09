Загрузка... Политический мавзолей: как американские СМИ довели до абсурда идею о «вмешательстве» России 🔊 Воспроизвести



Легенда о «вмешательстве» России в дела иностранных государств обрастает новыми деталями. Так, американское издание The Daily Beast утверждает, что Владимир Ленин стремился «нанести удар по западному капитализму» и вёл «продолжительную кампанию внедрения и подрывной деятельности». Комментируя статью, корреспондент



«В мире не так много крайне загадочных городских легенд: тайное масонское общество, НЛО, лох-несское чудовище, снежный человек и… российское вмешательство. В историю о нём добавляются всё новые замысловатые детали. Ведь никто же не станет выводить рассказчика на чистую воду», — сказал он.



В публикации The Daily Beast утверждается, что «русские уже сотню лет атакуют США», тогда как лидер республиканцев сенатор Митч Макконнелл (в статье его называют «московский Митч») этого «не понимает».



По словам американских журналистов, Ленин в начале XX века стремился «нанести удар по западному капитализму» и, в особенности, по Великобритании. Для этого лидер коммунистической партии якобы намеревался использовать «продолжительную кампанию внедрения и подрывной деятельности».



«Ещё не страшно? А зря. Ведь издание утверждает, что даже Ленин не гнушался вмешиваться в дела других стран. Справедливости ради, Daily Beast много чего утверждает. Но, как я и говорил, с каждым пересказом добавляется что-то новое. В данном случае истории российских вмешательств в выборы накинули лет пятьдесят. Вдобавок к тем пятидесяти годам, которые насчитал госсекретарь США Майк Помпео», — отметил Гадзиев.



Напомним, в конце апреля Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские выборы с 1974 года.



«Разумеется (Россия вмешалась в выборы 2016 года. — RT). А также в предыдущие и в те, которые были до них. Надеюсь, я остановился не на 2008 году. Тут можно вести отсчёт с семидесятых», — сказал он.



Комментируя эти слова американского госсекретаря, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что «голословные обвинения» со стороны дипломатов США «ни разу ничем не были подкреплены». Так, по мнению министра, это только подтверждают результаты доклада спецпрокурора Роберта Мюллера и ситуация с россиянкой Марией Бутиной.



«Но тем не менее как мантру повторяют наши американские партнёры, причём, что печально, официальные представители администрации повторяют небылицы, не удосуживаясь всё-таки предъявить какие-то факты», — подчеркнул Лавров.







«Пропаганда Британской империи»



В публикации The Daily Beast утверждается, что Россия «вмешалась» в американские выборы президента в 2016 году, сделав Дональда Трампа «полезным идиотом Путина». При этом Москва, по мнению журналистов, использует тактику «вмешательства», разработанную ещё при Ленине — выискивая точки раздора в обществе и воздействуя на них.



В России неоднократно отмечали бездоказательность подобных обвинений. Так, Владимир Путин в фильме режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» отметил, что США — это «огромная страна, огромный народ со своими собственными проблемами», которые увидел избирательный штаб Трампа и использовал для победы.



«И какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы не высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья», — подчеркнул глава государства.



Мурад Гадзиев отметил, что стилизованное изображение России как осьминога использовалось для обозначения «вмешательства» как в 2018 году, так и в 1950-х, и даже в 1900 году.



«А сколько российских осьминогов знаете вы? Есть только один. И мы бы никогда о нём не узнали, если бы не пропаганда Британской империи», — подчеркнул корреспондент RT.



Продолжая комментировать публикацию The Daily Beast, Гадзиев в ироническом ключе напомнил о других «подтверждениях» существования «российского вмешательства» в истории.



«Знаете ли вы, что Россия вмешивалась в американскую Гражданскую войну и посылала корабли на помощь Северу и Аврааму Линкольну? Вмешательство оказалось настолько эффективным, что американцы были по-настоящему рады увидеть эти суда. Похоже, из-за русских не только Хиллари Клинтон проиграла выборы, но и конфедераты проиграли Гражданскую войну», — пояснил ведущий.



Более того, Гадзиев напомнил, что ещё в 1789 году один из отцов-основателей США — Бенджамин Франклин — стал членом Российской академии наук за «научные заслуги».



«Другие утверждают, что он передал ранние рукописи Конституции США своим русским вербовщикам. Доказательства можно найти на стодолларовой купюре. Взгляните на лицо Франклина — он не улыбается. И хорошо известно, что русские тоже. Никогда. Не улыбаются», —иронизирует ведущий.