Загрузка... «Не будет Америки»: страшные пророчества Ванги для США и Европы 🔊 Воспроизвести



Cильные мира сего всегда боялись предсказаний слепой провидицы Ванги. Всезнающая бабушка из Болгарии была их последним адвокатом и прокурором перед лицом таинственной бездны. Многое из ее предсказаний долгие годы хранилось в строжайшей тайне, и только сейчас их страшный смысл становится ясен, сообщает



В период холодной войны ЦРУ выделяло на «паранормальный шпионаж» около 2 миллионов долларов в год. И там не могли поверить, что великую болгарскую пророчицу не используют в разведке. Ванге приписывали создание «защитной ауры» вокруг руководителей Болгарии и СССР. А самые впечатлительные американцы в штатском предполагали, что бабушка консультирует русских по вопросам дислокации баз арабских террористов в Афганистане. Cильные мира сего всегда боялись предсказаний слепой провидицы Ванги. Всезнающая бабушка из Болгарии была их последним адвокатом и прокурором перед лицом таинственной бездны. Многое из ее предсказаний долгие годы хранилось в строжайшей тайне, и только сейчас их страшный смысл становится ясен, сообщает НТВ В период холодной войны ЦРУ выделяло на «паранормальный шпионаж» около 2 миллионов долларов в год. И там не могли поверить, что великую болгарскую пророчицу не используют в разведке. Ванге приписывали создание «защитной ауры» вокруг руководителей Болгарии и СССР. А самые впечатлительные американцы в штатском предполагали, что бабушка консультирует русских по вопросам дислокации баз арабских террористов в Афганистане.







В начале 80-х в служебную командировку для исследования дара Ванги в качестве негласного наблюдателя был отправлен лучший сотрудник секретного отдела — Владимир Сафонов. Этот советский экстрасенс в погонах, по мнению руководства КГБ, имел феноменальные способности. Ванга поразила московского коллегу с порога. Она заранее знала: к ней едут из СССР. И встретила его как дорогого гостя.



В своих отчетах для КГБ Владимир Сафонов написал: «Ванга — реальная ясновидящая. Основной объем информации получает во время транса». А дальше начинается самое интересное и парадоксальное. Близкие Ванги осторожно намекают, что прорицательница стала работать на спецслужбы. Чекисты, однако, отрицают этот факт. Они сразу поняли, что завербовать Вангу невозможно. Более того, такая вербовка не имела оперативного смысла: слишком неуправляемым был ее характер.







По подсчетам специалистов, за 55 лет работы Ванга сделала более семи тысяч предсказаний, которые потом сбылись. Эта цифра огромна и выходит за границы случайных совпадений. Процент точных попаданий пророчеств Ванги достигает 80. Это намного больше, чем у других известных ясновидящих и прорицателей. Она предвидела и смерть принцессы Дианы, и теракты 11 сентября в США.



Журналист и кум Ванги Сергей Косторной дружил с ней много лет и даже пробовал снять о прорицательнице документальный фильм. Однако Ванга не разрешала делать видео и аудиозаписи ее пророчеств. А если кто-то пытался, обнаруживал потом пленку пустой. По словам Косторного, воздействие Ванги на технику «губительно абсолютно». Впрочем, несколько предсказаний Ванги он слышал собственными ушами. И поначалу относился к ним скептически.



Сергей Косторной, журналист, кум Ванги: «Не любила она о большой политике. Там иногда удавалось ее обхитрить и что-то такое вставить: „Ванга, а вот Америка, смотри-ка, вот наш друг“ — „Да не будет ее, Америки. Такие землетрясения будут, такие цунами. Будет ее заливать, затапливать, в конце концов они вообще оттуда все сбегут“. Я говорю: „Все?“ — „Ну, постепенно сбегут все“».







Это пророчество сбылось в 2005-м. Ураган «Катрина» нанес такой сокрушительный удар по Новому Орлеану, что бывшую столицу мирового джаза не могут восстановить до сих пор. И это далеко не последнее стихийное бедствие, которое угрожает Штатам.



Не лучшую судьбу Ванга предрекала и Европе, предостерегая: «И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой».



В середине 90-х Ванга уже знала, что к власти на Украине придут Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк. Дословно это пророчество звучало так: «Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!» Это было предсказано, когда Владимир Зеленский только окончил среднюю школу, но Ванга уже знала и о его будущем: «Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь».







Дмитрий Грачёв, бизнесмен, друг Ванги: «Что такое „зеленый господарь“? Это Зеленский, что ли?»



Многие пророчества Ванги до сих пор представляют собой неразрешимый ребус. И это неудивительно. Ее собственная жизнь наполнена тайнами и противоречиями. Кем она была на самом деле: глубоко несчастной малограмотной женщиной или ловкой шарлатанкой — об этом смотрите в программе НТВ В секретном отделе КГБ еще в 70-х шли негласные эксперименты с паранормальными способностями человека. Особое внимание уделялось предвидению. Советские экстрасенсы пытались заглянуть в будущее и предугадать поведение политических противников. Кое-что подсмотрели и у Ванги.В начале 80-х в служебную командировку для исследования дара Ванги в качестве негласного наблюдателя был отправлен лучший сотрудник секретного отдела — Владимир Сафонов. Этот советский экстрасенс в погонах, по мнению руководства КГБ, имел феноменальные способности. Ванга поразила московского коллегу с порога. Она заранее знала: к ней едут из СССР. И встретила его как дорогого гостя.В своих отчетах для КГБ Владимир Сафонов написал: «Ванга — реальная ясновидящая. Основной объем информации получает во время транса». А дальше начинается самое интересное и парадоксальное. Близкие Ванги осторожно намекают, что прорицательница стала работать на спецслужбы. Чекисты, однако, отрицают этот факт. Они сразу поняли, что завербовать Вангу невозможно. Более того, такая вербовка не имела оперативного смысла: слишком неуправляемым был ее характер.По подсчетам специалистов, за 55 лет работы Ванга сделала более семи тысяч предсказаний, которые потом сбылись. Эта цифра огромна и выходит за границы случайных совпадений. Процент точных попаданий пророчеств Ванги достигает 80. Это намного больше, чем у других известных ясновидящих и прорицателей. Она предвидела и смерть принцессы Дианы, и теракты 11 сентября в США.Журналист и кум Ванги Сергей Косторной дружил с ней много лет и даже пробовал снять о прорицательнице документальный фильм. Однако Ванга не разрешала делать видео и аудиозаписи ее пророчеств. А если кто-то пытался, обнаруживал потом пленку пустой. По словам Косторного, воздействие Ванги на технику «губительно абсолютно». Впрочем, несколько предсказаний Ванги он слышал собственными ушами. И поначалу относился к ним скептически.кум Ванги: «Не любила она о большой политике. Там иногда удавалось ее обхитрить и что-то такое вставить: „Ванга, а вот Америка, смотри-ка, вот наш друг“ — „Да не будет ее, Америки. Такие землетрясения будут, такие цунами. Будет ее заливать, затапливать, в конце концов они вообще оттуда все сбегут“. Я говорю: „Все?“ — „Ну, постепенно сбегут все“».Это пророчество сбылось в 2005-м. Ураган «Катрина» нанес такой сокрушительный удар по Новому Орлеану, что бывшую столицу мирового джаза не могут восстановить до сих пор. И это далеко не последнее стихийное бедствие, которое угрожает Штатам.Не лучшую судьбу Ванга предрекала и Европе, предостерегая: «И черная тень накроет Европу, и люди притихнут в страхе, и чужестранцы придут! Они придут управлять Европой».В середине 90-х Ванга уже знала, что к власти на Украине придут Кличко, Порошенко, Тимошенко и Яценюк. Дословно это пророчество звучало так: «Будет клич, будет порох, будет тьма, будет кролик, но все развеется и ветром унесено будет!» Это было предсказано, когда Владимир Зеленский только окончил среднюю школу, но Ванга уже знала и о его будущем: «Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь».друг Ванги: «Что такое „зеленый господарь“? Это Зеленский, что ли?»Многие пророчества Ванги до сих пор представляют собой неразрешимый ребус. И это неудивительно. Ее собственная жизнь наполнена тайнами и противоречиями. Кем она была на самом деле: глубоко несчастной малограмотной женщиной или ловкой шарлатанкой — об этом смотрите в программе НТВ «Основано на реальных событиях». Загрузка... ntv.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Украина, Предсказания, Ванга — статья прочитана 219 раз Комментарии