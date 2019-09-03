Главная >> Новости >> чп и криминал >> В Турции девочка из России утонула в бассейне

В Турции девочка из России утонула в бассейне



Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Она уточнила, что несчастный случай произошел в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

"Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. Генконсульство в Анталье в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента", — сообщила Касимова.

Дипломаты направили властям провинции Анталья официальный запрос с требованием тщательно расследовать случаи гибели российских туристов и привлечь к ответственности виновных.
В турецкой больнице 28 августа умерла 12-летняя девочка, с которой за десять дней до этого произошел несчастный случай в бассейне отеля. Руку ребенка засосало в трубу, на помощь нырнул папа девочки. Даже после того, как насос остановили, вытащить руку удалось только вместе с обшивкой. Девочку госпитализировали, в Турцию также прилетели врачи из Петербурга на помощь коллегам. Спасти ребенка не удалось.

В московском НИИ имени Склифосовского 2 сентября скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в турецком аквапарке. Девушка плавала в бассейне с маской и внезапно стала захлебываться. До того, как оказаться на суше, она успела наглотаться воды. На протяжении восьми дней россиянка находилась в турецкой больнице, а 30 августа ее перевезли в Москву. В этом случае врачи также оказались бессильны.
РИА Новости
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Турция, смерть, бассейн, отель, девушка
География: Россия
статья прочитана 138 раз
добавлена сегодня, 3 сентября, 21:11

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка