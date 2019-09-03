От печали до радости 🔊 Воспроизвести







За несколько дней до нового учебного года Вильнюсский городской совет единогласно принял окончательное решение по преобразованию Вильнюсской школы имени Александра Пушкина в гуманитарную гимназию с 12-летним циклом обучения (с 1 по 12 класс).



Все многочисленные процедуры были выполнены, все необходимые разрешения получены, и 1 сентября школа, наконец-то, встретила в новом статусе. Для этого понадобилось более четырёх лет напряжённой работы, более 5 лет разочарований и надежд, упорства и сплоченности!



Директор «Пушкинской» гимназии Елена Журовска, обращаясь к новоиспечённым гимназистам, подчеркнула, что у школы – давние добрые традиции, которые отныне будут приумножаться теперь под сенью гимназии.



Право открыть вместе с директором броскую надпись «Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija» было предоставлено лучшим ученикам этого учебного заведения. Все многочисленные процедуры были выполнены, все необходимые разрешения получены, и 1 сентября школа, наконец-то, встретила в новом статусе. Для этого понадобилось более четырёх лет напряжённой работы, более 5 лет разочарований и надежд, упорства и сплоченности!Директор «Пушкинской» гимназии Елена Журовска, обращаясь к новоиспечённым гимназистам, подчеркнула, что у школы – давние добрые традиции, которые отныне будут приумножаться теперь под сенью гимназии.Право открыть вместе с директором броскую надпись «Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija» было предоставлено лучшим ученикам этого учебного заведения.











- Ваша гимназия заслужила это имя, - сказала Э.Тамошюнайте. – Уверена, что на карте нашего города она будет настоящим очагом просвещения и образцом для всех остальных школ.



Депутат же Вильнюсского городского совета Ромуальда Пошевецкая обратила внимание на то, что история обретения школой статуса гимназии должна стать прекрасным примером того, что, если во что-то очень сильно верить, то это обязательно произойдёт, обязательно найдутся люди, которые поддержат вас, помогут исполниться вашей мечте.







- Четыре года назад мы очень радовались, когда добились присвоения школе статуса гимназии. И каким же было наше разочарование, когда для кого-то чаяния школьного сообщества оказались совершенно безразличны и уже принятое решение было отменено. И все эти годы мы шли от надежды к разочарованию и от разочарования к радости. Поэтому верьте в то, что вам всё по силам! – сказала Р.Пошевецкая.



Всего в Вильнюсе новый учебный год начался в 125 школах. Школьный порог нынче переступили 65 тысяч школьников, 6500 из них – первоклассники.



Фото «Обзора»







Добрые слова ученикам были сказаны и заместителем мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте. Она напомнила о том, как общими усилиями политики и представители школьного общества отстаивали право на новый, более высокий статус.- Ваша гимназия заслужила это имя, - сказала Э.Тамошюнайте. – Уверена, что на карте нашего города она будет настоящим очагом просвещения и образцом для всех остальных школ.Депутат же Вильнюсского городского совета Ромуальда Пошевецкая обратила внимание на то, что история обретения школой статуса гимназии должна стать прекрасным примером того, что, если во что-то очень сильно верить, то это обязательно произойдёт, обязательно найдутся люди, которые поддержат вас, помогут исполниться вашей мечте.- Четыре года назад мы очень радовались, когда добились присвоения школе статуса гимназии. И каким же было наше разочарование, когда для кого-то чаяния школьного сообщества оказались совершенно безразличны и уже принятое решение было отменено. И все эти годы мы шли от надежды к разочарованию и от разочарования к радости. Поэтому верьте в то, что вам всё по силам! – сказала Р.Пошевецкая.Всего в Вильнюсе новый учебный год начался в 125 школах. Школьный порог нынче переступили 65 тысяч школьников, 6500 из них – первоклассники. Инф. «Обзора» Категории: образование Ключевые слова: гимназия, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija, Елена Журовска География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 149 раз Комментарии