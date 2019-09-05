Загрузка... Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез 🔊 Воспроизвести © Страница Masih Alinejad в Twitter



Видео со свадьбы, на которой маленькую девочку выдают замуж за взрослого мужчину, довело до слез иранскую журналистку Масих Алинежад. Роликом она поделилась в



Инцидент произошел в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране. На опубликованных кадрах запечатлено семейное торжество, на котором собрались взрослые и дети. Они хлопают в ладоши, поют песни и танцуют. Посреди комнаты на диване сидят жених с невестой — бородатый мужчина и маленькая девочка, которой, по словам Алинежад, нет и 13 лет. В какой-то момент видно, что девочка вытирает глаза, как будто у нее текут слезы. Видео со свадьбы, на которой маленькую девочку выдают замуж за взрослого мужчину, довело до слез иранскую журналистку Масих Алинежад. Роликом она поделилась в твиттере , сообщает РИА Новости Инцидент произошел в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед в Иране. На опубликованных кадрах запечатлено семейное торжество, на котором собрались взрослые и дети. Они хлопают в ладоши, поют песни и танцуют. Посреди комнаты на диване сидят жених с невестой — бородатый мужчина и маленькая девочка, которой, по словам Алинежад, нет и 13 лет. В какой-то момент видно, что девочка вытирает глаза, как будто у нее текут слезы. Как написала журналистка, она расплакалась, когда ей прислали это видео.



"По исламским законам, 13-летняя девочка может выйти замуж, но не может самостоятельно выбрать свой наряд", — говорится в посте.



Ролик просмотрели почти 275 тысяч раз, им поделились более 3,8 тысячи человек.



Многие пользователи поддержали Алинежад, назвав подобную свадьбу преступлением.



"Это насилие над ребенком, мое сердце разрывается", — говорится в комментарии Nicky Larkin.



"Это омерзительно. При этом на видео никто не выглядит грустным. Они считают это нормальным. Но это не так. Этот мужчина — педофил, а родители совершают насилие над ребенком. Что эти девочки-невесты знают о том, что с ними будет дальше? Изнасилование, побои и так далее", — высказалась Anna.



"С ними явно что-то не так. Это неправильно", — считает Stephanie Kimbrell.



"Судя по всему, женщины на видео тоже прошли через этот путь. Однако они позволяют собственным дочерям пережить то же самое вместо того, чтобы объединиться и остановить это. Чудовищный замкнутый круг", — написала valerie camilleri.



Как сообщил в твиттере журналист Бабак Тагвей, девочке на видео всего девять лет.



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Судья иранской провинции Бойер-Ахмад вызвал родителей малолетней девочки и священнослужителя в суд, чтобы прояснить ситуацию с замужеством ребенка. Об этом сообщает издание Rokna.



Отмечается, что родители предъявили копию свидетельства о рождении ребенка, согласно которому возраст девочки составляет 11 лет. Кроме того, сообщается, что ее супругу 22 года, а не 28, как сообщалось ранее. По словам обеих сторон, это был временный брак, который заключили, чтобы познакомить пару и избежать при этом религиозных ограничений.



Судья постановил, что, учитывая возраст девочки, такой брак нежелателен. Было решено расторгнуть его и подождать два года — до момента, когда пара сможет вступить в брак с разрешения суда. Обе стороны согласились с таким решением. Кроме того, суд пообещал взять на контроль подобные ситуации и защищать права детей.



Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом. Ранее журналисты сообщали, что ребенку 9 лет, а ее мужу — 28. Решение было принято под давлением общественности, после того как кадры со свадьбы пары опубликовали в СМИ и социальных сетях.



В Иране по закону девушка может вступать в брак с 13 лет, мужчина — с 15 лет. До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками. Исламское духовенство поощряет ранние браки, так как это, по их мнению, предотвращает внебрачные связи, за которые в стране предусмотрены тяжкие наказания. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: законы, Иран, свадьба, девочка — статья прочитана 168 раз Комментарии