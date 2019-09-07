Загрузка... Raseef22 Ливан : секс в раю - секс в обычном понимании или «духовное наслаждение» без гениталий? 🔊 Воспроизвести



В египетском обществе развернулась широкая дискуссия о том, есть ли секс в раю. Член Верховного совета по исламским делам Халед аль-Джунди заявил, что секса в раю нет, но есть иные удовольствия. Руководитель Института стратегических исследований Ближнего Востока с ним согласен. А вот многие теологи с возмущением ссылаются на Коран, в котором каждому мужчине в раю обещаны гурии.



В египетском обществе развернулась широкая дискуссия, после того как член Верховного совета по исламским делам Халед аль-Джунди отверг идею о полноценном сексе в раю в выпуске своей программы «Может быть, они понимают».



Аль-Джунди сказал: «Секс скоро исчезнет, размножения больше не будет, а репродуктивные органы станут не нужны, потому что их функция компенсируется другими вещами. В раю нет сексуальных отношений в нашем обычном понимании. Мы довольны тем, что у нас есть на земле — временем, сном, питьем, едой и усталостью. Мы приняли все это, но мы еще не знаем, что человеческие удовольствия станут другими. Аллах сделает так, что мы будем получать удовольствие от того, что увидим или услышим, от прикосновения рук или воздуха, проходящего сквозь наши тела. Не ждите сексуальных отношений в загробной жизни, потому что одно удовольствие отличается от другого. В загробной жизни не будет никаких эмоций, о чем свидетельствуют слова Всевышнего Аллаха: „В тот день человек бросит своего отца"». В египетском обществе развернулась широкая дискуссия, после того как член Верховного совета по исламским делам Халед аль-Джунди отверг идею о полноценном сексе в раю в выпуске своей программы «Может быть, они понимают».Аль-Джунди сказал: «Секс скоро исчезнет, размножения больше не будет, а репродуктивные органы станут не нужны, потому что их функция компенсируется другими вещами. В раю нет сексуальных отношений в нашем обычном понимании. Мы довольны тем, что у нас есть на земле — временем, сном, питьем, едой и усталостью. Мы приняли все это, но мы еще не знаем, что человеческие удовольствия станут другими. Аллах сделает так, что мы будем получать удовольствие от того, что увидим или услышим, от прикосновения рук или воздуха, проходящего сквозь наши тела. Не ждите сексуальных отношений в загробной жизни, потому что одно удовольствие отличается от другого. В загробной жизни не будет никаких эмоций, о чем свидетельствуют слова Всевышнего Аллаха: „В тот день человек бросит своего отца"». Салафиты: «Убедительные доказательства»



Египетские салафиты отвергают заявление Халеда аль-Джунди. Первым человеком, который обвинил аль-Джунди в отрицании того, что сказано в Коране и Сунне Пророка, стал салафит Самех Абд аль-Хамид Хамуда.



Он представил Raseef 22 доказательства существования секса в раю: «В раю есть много видов блаженства и удовольствий, включая удовольствия от сексуальных отношений. Посланника Аллаха (мир ему и благословение) спросили: „Будем ли мы совокупляться в Раю?" Он ответил: „Да, и клянусь Тем, в чьей руке моя душа, это произойдёт толчками, а когда он отойдёт от неё, она снова очистится и станет девственной"».



Хамуда процитировал шейха Ибн-Усеймина, который сослался на слова Всевышнего: «У них там будут очищенные супруги». Он говорит: «Этот аят содержит доказательство существования супружества в загробной жизни, что сделает ее полной счастья и благополучия. В раю есть половые отношения, но без вреда для женщин, как в мирской жизни. В раю нет мужского и женского семени, существующих в этом мире для появления потомства, когда это семя становится веществом, из которого состоит эмбрион. Итак, с помощью Всевышнего Аллаха на свет появляется ребенок, но в загробной жизни люди не будут нуждаться в этом, потому что там нет необходимости производить потомство. И во веки веков никто не погибнет в раю».



Египетский салафит считает, что есть убедительные доказательства существования секса в раю. Сославшись на Коран, он обвиняет аль-Джунди во лжи из-за его слов о том, что в раю нет секса в общепринятом смысле: «"О посланник Аллаха, достигнем ли мы наших жен в Раю? "» Он ответил: "В день мужчина (будет способен) обойти сотню девственниц". Ибн Аббас передал слова Всевышнего Аллаха: „Воистину, обитатели Рая сегодня будут заняты тем, что будут наслаждаться", то есть будет секс с девственницами. Ибн аль-Кайима передал слова о браке и сексе людей в раю: „Посланника Аллаха (мир ему и благословение) спросили о сношении с гуриями в вечной жизни, на что он ответил: „Да. А закар (мужской половой орган) не утомится, половая страсть не прекратиться. (Совокупление) будет интенсивным"».



Хамуда также отрицает идею, что в раю нет гурий, подчеркивая, что они являются «райским блаженством, и каждый мусульманин будет владеть ими согласно своим деяниям». Он ссылается на слова Пророка: «Первая группа входящих в рай будет подобна луне в ночь полнолуния, а потом (войдут) те, которые последуют за ними, и будут они подобны самой яркой планете на небе. Жёнами их будут большеокие гурии, и обликом они будут как один человек, (ибо) по образу (своему они будут подобны) отцу их Адаму. У каждого из них будет по две жены, и костный мозг (каждой из них) будет виден сквозь плоть их ног из-за (их) красоты».



Это также подтверждается хадисами: «Самый последний из тех, кто войдет в Рай, получит 80 тысяч слуг и 72 гурий. У него будет дворец с куполом из жемчуга, изумруда и яхонта. Он будет огромных размеров — как расстояние между Джабией (разрушенный город на территории Шама) и Саной (столица современного Йемена)».



Абд ар-Рахман аль-Мубаракфури в своем сборнике «Тухфат аль-ахвази би-шарх джами' ат-Тирмизи» говорит: «Каждый мужчина в Раю будет посещать 72 созданий Аллаха (гурии) и двух женщин из рода человека, и эти две женщины выше этих созданий (гурий) своим поклонением (праведными деяниями), которые они совершали в этом мире».



«Ему будет дарована сила ста [мужчин]»



Египетский салафитский проповедник Хусейн Мутави согласен с Халидом аль-Джунди. В интервью Raseef 22 он объяснил, что Аллах приготовил для праведных мусульман райских гурий, подтвердив это цитатами из Корана: «Вот так! Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями» и «Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд, и мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями». Райские гурии — прекрасные создания. Каждый правоверный мусульманин получит двух гурий в раю.



В суре «Ар-Рахман» говорится: «Там есть девы хорошие, прекрасные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они — черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? С ними прежде не имели близости ни человек, ни джинн. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они будут лежать, прислонившись, на зеленых подушках и прекрасных матрацах».



А в суре «Аль-Вакиа» гурии описываются как «подобные сокрытым жемчужинами».



Рассуждая о доказательствах сексуальных отношений в раю, Хусейн Мутави указывает, что все продумано Аллахом. Мужчина в раю будет наслаждаться обществом своих мирских жен и райских гурий. Ему будет дарована сила ста мужчин в еде, питье, желании и совокуплении. В качестве доказательства он приводит слова пророка Мухаммеда Зейду ибн Аркаму: «Воистину мужчине из обитателей Рая будет дана сила сотни человек для питья, еды, утоления своих желаний и для совокупления». Тогда один иудей сказал: «Но ведь если человек ест и пьёт, то у него возникает потребность». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Эта потребность будет выходить с потом, через кожу, после чего желудок снова опустеет».



Коранисты о райских гуриях как «символе невинности»



Коранисты под предводительством египетского ученого Ахмеда Собхи Мансура поддерживают мнение Халида аль-Джунди. В 2015 году они опубликовали на своем официальном сайте статью, в которой рассказали о своих взглядах. В статье говорится: «Аллах обещал верующим, что в раю их будут сопровождать девственницы, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джинн! Но он не обещал, что они лишат их девственности, ведь они являются символом невинности, целомудрия и чистоты. Никто не сможет их тронуть, как никто не трогал Марию, мать Пророка Исы (мир ему и благословение Аллаха), даже вопреки обещанию Аллаха, что они смогут жениться на райских гуриях! Этот брак будет похож на брак Адама и Евы».



Автор статьи пишет: «Несмотря на то, что Адам и Ева были супругами, они не знали о своих срамных местах, пока не съели плоды с дерева, которые Аллах запретил им есть. Это означает, что брак с гуриями возможен не в физическом смысле слова, а в духовном! В раю нет секса, но в нем жила стерильная пара, у которой появилось два сына! Адам и его жена наслаждались бы абсолютным счастьем, если бы они не ослушались Аллаха! Существует ли высшее духовное счастье?»



«Духовное наслаждение»



В 2010 году разгорелась широкая дискуссия о сексе в раю на фоне деятельности террористических движений, которые вербуют молодых людей, соблазняя их прекрасными гуриями. Руководитель Института стратегических исследований Ближнего Востока доктор Анвар Маджид Ашки пришел к выводу, что «райское наслаждение с гуриями — это не сексуальное, а духовное наслаждение, которое недоступно мирским умам».



В своей статье он написал: «В раю нет секса. Следовательно, гениталии в загробной жизни у людей исчезнут, потому что Всевышний Аллах назвал их постыдной частью тела». Доктор Анвар Маджид Ашки ссылается на суру «Аль-Араф»: «Когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья». Аллах прогнал Адама и его жену с небес на землю не из-за греха, который они совершили, а из-за обнажения их срамных мест после того, как они съели плод с дерева. Аллах принял их раскаяние, но отказал им в праве оставаться на небесах и низверг их на землю.



Руководитель Института стратегических исследований Ближнего Востока добавил: «В раю нет секса, потому что репродуктивные органы человека исчезают. Человек не нуждается в них в раю, и ему не нужны инстинкты, которыми Аллах снабдил человека на земле ради праведной жизни».



«Известно только Аллаху»



С другой стороны, преподаватель «Аль-Азхара» и специалист в области исламского права Мохаммед Абдель Салям Дахруг в интервью Raseef 22 подчеркнул, что секс в раю есть, вопреки словам Халеда аль-Джунди. Однако в раю он не такой, каким мы его знаем, что «известно только Аллаху».



По мнению Дахруга, аллах создал этот мир и загробную жизнь, но каждый мир имеет свои особенности. В этом мире аллах запрещает вино, но оно не запрещено в загробной жизни. То же самое может быть с сексом, едой и другими удовольствиями.



Автор: Ахмад аль-Джади (أحمد الجدي) для Raseef22, Ливан, перевод Египетские салафиты отвергают заявление Халеда аль-Джунди. Первым человеком, который обвинил аль-Джунди в отрицании того, что сказано в Коране и Сунне Пророка, стал салафит Самех Абд аль-Хамид Хамуда.Он представил Raseef 22 доказательства существования секса в раю: «В раю есть много видов блаженства и удовольствий, включая удовольствия от сексуальных отношений. Посланника Аллаха (мир ему и благословение) спросили: „Будем ли мы совокупляться в Раю?" Он ответил: „Да, и клянусь Тем, в чьей руке моя душа, это произойдёт толчками, а когда он отойдёт от неё, она снова очистится и станет девственной"».Хамуда процитировал шейха Ибн-Усеймина, который сослался на слова Всевышнего: «У них там будут очищенные супруги». Он говорит: «Этот аят содержит доказательство существования супружества в загробной жизни, что сделает ее полной счастья и благополучия. В раю есть половые отношения, но без вреда для женщин, как в мирской жизни. В раю нет мужского и женского семени, существующих в этом мире для появления потомства, когда это семя становится веществом, из которого состоит эмбрион. Итак, с помощью Всевышнего Аллаха на свет появляется ребенок, но в загробной жизни люди не будут нуждаться в этом, потому что там нет необходимости производить потомство. И во веки веков никто не погибнет в раю».Египетский салафит считает, что есть убедительные доказательства существования секса в раю. Сославшись на Коран, он обвиняет аль-Джунди во лжи из-за его слов о том, что в раю нет секса в общепринятом смысле: «"О посланник Аллаха, достигнем ли мы наших жен в Раю? "» Он ответил: "В день мужчина (будет способен) обойти сотню девственниц". Ибн Аббас передал слова Всевышнего Аллаха: „Воистину, обитатели Рая сегодня будут заняты тем, что будут наслаждаться", то есть будет секс с девственницами. Ибн аль-Кайима передал слова о браке и сексе людей в раю: „Посланника Аллаха (мир ему и благословение) спросили о сношении с гуриями в вечной жизни, на что он ответил: „Да. А закар (мужской половой орган) не утомится, половая страсть не прекратиться. (Совокупление) будет интенсивным"».Хамуда также отрицает идею, что в раю нет гурий, подчеркивая, что они являются «райским блаженством, и каждый мусульманин будет владеть ими согласно своим деяниям». Он ссылается на слова Пророка: «Первая группа входящих в рай будет подобна луне в ночь полнолуния, а потом (войдут) те, которые последуют за ними, и будут они подобны самой яркой планете на небе. Жёнами их будут большеокие гурии, и обликом они будут как один человек, (ибо) по образу (своему они будут подобны) отцу их Адаму. У каждого из них будет по две жены, и костный мозг (каждой из них) будет виден сквозь плоть их ног из-за (их) красоты».Это также подтверждается хадисами: «Самый последний из тех, кто войдет в Рай, получит 80 тысяч слуг и 72 гурий. У него будет дворец с куполом из жемчуга, изумруда и яхонта. Он будет огромных размеров — как расстояние между Джабией (разрушенный город на территории Шама) и Саной (столица современного Йемена)».Абд ар-Рахман аль-Мубаракфури в своем сборнике «Тухфат аль-ахвази би-шарх джами' ат-Тирмизи» говорит: «Каждый мужчина в Раю будет посещать 72 созданий Аллаха (гурии) и двух женщин из рода человека, и эти две женщины выше этих созданий (гурий) своим поклонением (праведными деяниями), которые они совершали в этом мире».Египетский салафитский проповедник Хусейн Мутави согласен с Халидом аль-Джунди. В интервью Raseef 22 он объяснил, что Аллах приготовил для праведных мусульман райских гурий, подтвердив это цитатами из Корана: «Вот так! Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями» и «Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд, и мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями». Райские гурии — прекрасные создания. Каждый правоверный мусульманин получит двух гурий в раю.В суре «Ар-Рахман» говорится: «Там есть девы хорошие, прекрасные. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они — черноокие и большеглазые, удерживаемые в шатрах. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? С ними прежде не имели близости ни человек, ни джинн. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они будут лежать, прислонившись, на зеленых подушках и прекрасных матрацах».А в суре «Аль-Вакиа» гурии описываются как «подобные сокрытым жемчужинами».Рассуждая о доказательствах сексуальных отношений в раю, Хусейн Мутави указывает, что все продумано Аллахом. Мужчина в раю будет наслаждаться обществом своих мирских жен и райских гурий. Ему будет дарована сила ста мужчин в еде, питье, желании и совокуплении. В качестве доказательства он приводит слова пророка Мухаммеда Зейду ибн Аркаму: «Воистину мужчине из обитателей Рая будет дана сила сотни человек для питья, еды, утоления своих желаний и для совокупления». Тогда один иудей сказал: «Но ведь если человек ест и пьёт, то у него возникает потребность». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Эта потребность будет выходить с потом, через кожу, после чего желудок снова опустеет».Коранисты под предводительством египетского ученого Ахмеда Собхи Мансура поддерживают мнение Халида аль-Джунди. В 2015 году они опубликовали на своем официальном сайте статью, в которой рассказали о своих взглядах. В статье говорится: «Аллах обещал верующим, что в раю их будут сопровождать девственницы, с которыми прежде не имели близости ни человек, ни джинн! Но он не обещал, что они лишат их девственности, ведь они являются символом невинности, целомудрия и чистоты. Никто не сможет их тронуть, как никто не трогал Марию, мать Пророка Исы (мир ему и благословение Аллаха), даже вопреки обещанию Аллаха, что они смогут жениться на райских гуриях! Этот брак будет похож на брак Адама и Евы».Автор статьи пишет: «Несмотря на то, что Адам и Ева были супругами, они не знали о своих срамных местах, пока не съели плоды с дерева, которые Аллах запретил им есть. Это означает, что брак с гуриями возможен не в физическом смысле слова, а в духовном! В раю нет секса, но в нем жила стерильная пара, у которой появилось два сына! Адам и его жена наслаждались бы абсолютным счастьем, если бы они не ослушались Аллаха! Существует ли высшее духовное счастье?»В 2010 году разгорелась широкая дискуссия о сексе в раю на фоне деятельности террористических движений, которые вербуют молодых людей, соблазняя их прекрасными гуриями. Руководитель Института стратегических исследований Ближнего Востока доктор Анвар Маджид Ашки пришел к выводу, что «райское наслаждение с гуриями — это не сексуальное, а духовное наслаждение, которое недоступно мирским умам».В своей статье он написал: «В раю нет секса. Следовательно, гениталии в загробной жизни у людей исчезнут, потому что Всевышний Аллах назвал их постыдной частью тела». Доктор Анвар Маджид Ашки ссылается на суру «Аль-Араф»: «Когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья». Аллах прогнал Адама и его жену с небес на землю не из-за греха, который они совершили, а из-за обнажения их срамных мест после того, как они съели плод с дерева. Аллах принял их раскаяние, но отказал им в праве оставаться на небесах и низверг их на землю.Руководитель Института стратегических исследований Ближнего Востока добавил: «В раю нет секса, потому что репродуктивные органы человека исчезают. Человек не нуждается в них в раю, и ему не нужны инстинкты, которыми Аллах снабдил человека на земле ради праведной жизни».С другой стороны, преподаватель «Аль-Азхара» и специалист в области исламского права Мохаммед Абдель Салям Дахруг в интервью Raseef 22 подчеркнул, что секс в раю есть, вопреки словам Халеда аль-Джунди. Однако в раю он не такой, каким мы его знаем, что «известно только Аллаху».По мнению Дахруга, аллах создал этот мир и загробную жизнь, но каждый мир имеет свои особенности. В этом мире аллах запрещает вино, но оно не запрещено в загробной жизни. То же самое может быть с сексом, едой и другими удовольствиями.Автор: Ахмад аль-Джади (أحمد الجدي) для Raseef22, Ливан, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, культура, история Ключевые слова: ислам, Секс, Египет, рай, дискуссии — статья прочитана 161 раз Комментарии