ABC Испания : полномасштабная война между США и Россией приведет к ядерной зиме на планете 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Phasma



Научные сотрудники Рутгерского университета использовали современную климатическую модель для того, чтобы спрогнозировать последствия ядерного конфликта между двумя ядерными сверхдержавами. Исследования показали, что человечество может умереть от голода, а летняя температура воздуха в Европе может опуститься ниже нулевой отметки. Во избежание катастрофы все ядерное оружие должно быть уничтожено.



Согласно результатам исследования, проведенного научными сотрудниками Рутгерского университета в Нью-Брунсвике, в случае полномасштабной войны между США и Россией вся планета подвергнется страшному опустошению. На планету опустится ядерная зима, и даже в значительной части северного полушария летом температура опустится ниже нулевой отметки. В результате почти все население Земли (7,7 миллиарда человек) может умереть от голода. Согласно результатам исследования, проведенного научными сотрудниками Рутгерского университета в Нью-Брунсвике, в случае полномасштабной войны между США и Россией вся планета подвергнется страшному опустошению. На планету опустится ядерная зима, и даже в значительной части северного полушария летом температура опустится ниже нулевой отметки. В результате почти все население Земли (7,7 миллиарда человек) может умереть от голода.



Научные сотрудники во главе с аспирантом Рутгерского университета Джошуа Купом (Joshua Coupe) использовали современную климатическую модель для того, чтобы спрогнозировать последствия ядерного конфликта между двумя ядерными сверхдержавами.



В результате обмена ударами в верхние и нижние слои атмосферы поднимутся 150 миллионов тонн черного дыма, идущего от пожаров в городах и промышленных зонах. Дым в воздухе сможет держаться в течение нескольких месяцев или лет, не пропуская на Землю солнечные лучи.



Научные сотрудники использовали новую климатическую модель Национального центра атмосферных исследований с улучшенным разрешением и прорисовкой ситуаций по сравнению моделью, разработанной НАСА и использованной два года назад научной группой, которую возглавлял соавтор нового исследования Алан Робок (Alan Robock), преподаватель экологических наук в Рутгерском университете.



Ненадежный мировой лидер



Новая модель дает изображения гораздо большего количества мест на Земле и представляет прогнозные изображения частиц дыма и разрушения озонового слоя в результате перегрева атмосферы. Но даже при этих условиях климатические изменения, представленные в новой модели, почти совпадают с теми, что были представлены в модели НАСА. «Это означает, что в случае крупномасштабной ядерной войны вероятность изменения климата весьма высока. Действительно наступит ядерная зима с катастрофическими последствиями», — подчеркнул Куп.



Как в новых, так и в старых моделях ядерная зима наступает, когда дым (сажа) в верхних слоях атмосферы препятствует проникновению солнечного света, в результате чего температура на поверхности Земли опускается в среднем на 10ºC.



В связи с тем, что крупномасштабная ядерная война может вспыхнуть в результате аварии или вследствие хакерской атаки, компьютерного сбоя или действий ненадежного мирового лидера (что вполне возможно), то единственным правильным решением со стороны человечества будет уничтожение всего ядерного оружия, — считает Робок. Вопрос лишь в том, кто сделает первый шаг.



Редакционная статья ABC.es, Испания, перевод Исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research-Atmospheres, выдвигает аргументы в пользу Договора о запрещении ядерного оружия, принятого ООН два года тому назад. В общей сложности этот документ ратифицировали на данный момент 25 стран. США не входят в их число. Он вступит в силу, когда количество подписавших его государств достигнет 50. Вопрос более чем актуальный: несколько дней тому назад Администрация Дональда Трампа испытала крылатую ракету наземного базирования дальностью свыше 500 км после того, как ДРСМД, запрещавший двум сверхдержавам разработку и использование этих вооружений, прекратил свое действие.Научные сотрудники во главе с аспирантом Рутгерского университета Джошуа Купом (Joshua Coupe) использовали современную климатическую модель для того, чтобы спрогнозировать последствия ядерного конфликта между двумя ядерными сверхдержавами.В результате обмена ударами в верхние и нижние слои атмосферы поднимутся 150 миллионов тонн черного дыма, идущего от пожаров в городах и промышленных зонах. Дым в воздухе сможет держаться в течение нескольких месяцев или лет, не пропуская на Землю солнечные лучи.Научные сотрудники использовали новую климатическую модель Национального центра атмосферных исследований с улучшенным разрешением и прорисовкой ситуаций по сравнению моделью, разработанной НАСА и использованной два года назад научной группой, которую возглавлял соавтор нового исследования Алан Робок (Alan Robock), преподаватель экологических наук в Рутгерском университете.Новая модель дает изображения гораздо большего количества мест на Земле и представляет прогнозные изображения частиц дыма и разрушения озонового слоя в результате перегрева атмосферы. Но даже при этих условиях климатические изменения, представленные в новой модели, почти совпадают с теми, что были представлены в модели НАСА. «Это означает, что в случае крупномасштабной ядерной войны вероятность изменения климата весьма высока. Действительно наступит ядерная зима с катастрофическими последствиями», — подчеркнул Куп.Как в новых, так и в старых моделях ядерная зима наступает, когда дым (сажа) в верхних слоях атмосферы препятствует проникновению солнечного света, в результате чего температура на поверхности Земли опускается в среднем на 10ºC.В связи с тем, что крупномасштабная ядерная война может вспыхнуть в результате аварии или вследствие хакерской атаки, компьютерного сбоя или действий ненадежного мирового лидера (что вполне возможно), то единственным правильным решением со стороны человечества будет уничтожение всего ядерного оружия, — считает Робок. Вопрос лишь в том, кто сделает первый шаг.Редакционная статья ABC.es, Испания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, аналитика, армия, подготовка — статья прочитана 152 раза Комментарии