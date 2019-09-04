Первые в мире швейцарские криптобанки в корне меняют правила игры 🔊 Воспроизвести Превращение криптовалют в нормальный финансоввый инструмент стало еще на шаг ближе к реальности. (© Keystone / Christian Beutler)



Крипто-банк Sygnum получил швейцарскую банковскую лицензию. С точки зрения его основателей этот факт стал переломным моментом в процессе превращения криптовалют и других цифровых активов в устойчивый и востребованный инструмент для финансовой индустрии, сообщает Крипто-банк Sygnum получил швейцарскую банковскую лицензию. С точки зрения его основателей этот факт стал переломным моментом в процессе превращения криптовалют и других цифровых активов в устойчивый и востребованный инструмент для финансовой индустрии, сообщает SWI В конце августа швейцарский финансовый регулятор Finma выдал временные лицензии на осуществление банковской деятельности и операций с ценными бумагами компаниям Sygnum и SEBA. Полноценными банками обе компании станут сразу после того, как выполнят некоторые окончательные нормативные требования.



«Такие лицензии на ведение деятельности в мировом масштабе выдаются впервые, поэтому Швейцария играет здесь передовую, новаторскую роль», — сказал порталу swissinfo.ch генеральный директор группы Sygnum Switzerland Мануэль Кригер (Manuel Krieger). Он также считает, что пример первопроходцев послужит другим стимулом и наукой. «Поэтому мы несем особую ответственность и мы хотим помочь другим банкам и финансовым игрокам сделать решительный шаг в мир цифровых активов».



«Это будет иметь положительные последствия как для Швейцарии, так и для технологии распределенного реестра на международном уровне», — добавил Матиас Имбах (Mathias Imbach), руководящий деятельностью группы в Сингапуре. «Криптовалюты, наконец, выйдут из тени, но для этого работа с этими активами должна будет осуществляться со стопроцентным соблюдением всех нормативных требований. И это качественно изменит правила игры», — добавил он.



Плюс токенизация всей отрасли…



Швейцария является одним из ведущих игроков в глобальном внедрении цифровых активов и технологии распределенного реестра. В частности, страна находится в процессе обновления своего финансового законодательства с целью учёта этой новой технологии.



Как раз это и стало одной из причин, по которой Facebook решил разместить свой криптовалютный проект Libra в Женеве, и именно поэтому такие известные игроки, такие как Швейцарская фондовая биржа и государственный телекоммуникационный гигант Swisscom вступают в эту криптовалютную игру, стараясь не отставать от растущего числа финтех-стартапов в Швейцарии.



До сих пор сектору криптоактивов не удавалось полностью убедитьВнешняя ссылка швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками (FINMA) в том, что он может безопасно и надежно интегрировать крипто-сферу в мир традиционных финансов. Группы Sygnum и SEBA, однако, доказали, что это возможно. Банк Sygnum даже создал свой собственный цифровой платежный токен с опорой на швейцарский франк, который можно использовать для совершения сделок на его платформе.



Считается, что преимущества токенизации всех типов финансовых активов в чисто цифровом формате и торговли ими в распределенном реестре DLТ, весьма многочисленны. Обход посредников должен ускорить и удешевить выпуск акций и торговлю ими как для трейдинговых компаний, так и для эмитентов. Мгновенные расчёты также устранят риск того, что со сделкой пойдет что-то не так в процессе правового урегулирования и финансовых расчетов, занимающих порой нескольких дней.



Оставаться на одном уровне



«У технологии распределенного реестра есть потенциал и шанс сделать всю финансовую инфраструктуру более стабильной и надежной», — утверждает М. Кригер. Разумеется, слышны и голоса скептиков, сомневающихся в том, насколько реально полезными могут оказаться новые технологии, не опробованные ещё достаточно большим количеством пользователей. Криптовалюты, такие как биткойн, были ведь даже запрещены в некоторых странах в качестве потенциальных инструментов отмывания и легализации преступных капиталов.



Швейцарский регулятор FINMA со своей стороны уже дал понять, что он ожидает выполнения обоими криптобанками всех самых строгих требований в сфере противодействия отмыванию денег. Сейчас большая часть критических голосов, направленных в адрес проекта Facebook «Libra», принадлежит действующим лицам из Соединенных Штатов, где всерьёз опасаются, что этот проект «перехватит» у них контроль над всей монетарной системой.



Свою обеспокоенность по поводу наступления криптовалют высказывают и такие учреждения, как Банк международных расчетов (Bank for International Settlements — BIS) со штаб-квартирой в Базеле. С их точки зрения цифровая система бухгалтерского учета, которая «магическим образом» устраняет необходимость наличия собственно бухгалтеров и банков — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. По крайней мере, говорят оппоненты, такая система сразу рухнула бы под тяжестью астрономического количества финансовых транзакций, проводимых по всему миру каждый день.



Несмотря на все сомнения Швейцария, похоже, все-таки полна решимости идти путем интеграции криптовалютных инструментов в традиционную финансовую систему. Как объясняет М. Имбах, одна из причин такого курса кроется в опасении отстать от международных конкурентов. «Другие страны, такие как Лихтенштейн и Люксембург, уже предприняли шаги для внедрения технологий DLT, хотя и они пока еще и не лицензировали официально специальный криптобанк. Для Швейцарии крайне важно, по крайней мере, оставаться на одном уровне с ними». swissinfo.ch Категории: экономика, в мире, технологии Ключевые слова: курс, Швейцария, биткоин, банки, криптовалюта — статья прочитана 172 раза Комментарии