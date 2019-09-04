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ERR: в Латвии стартуют крупнейшие учения базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО
Силы обороны Эстонии просят водителей проявлять повышенную бдительность, поскольку по дорогам передвигаются колонны с военнослужащими и боевой тяжёлой техникой, направляющиеся в соседнюю Латвию на учения НАТО «Яростный ястреб». Речь идёт о самых крупных учениях боевой группы союзных сил Североатлантического альянса, базирующейся в Эстонии. Их кульминацией станут тактические манёвры и боевые стрельбы, которые пройдут на следующей неделе, сообщает ERR.
В Латвии на полигоне Адажи во вторник начнутся учения Furious Hawk («Яростный ястреб») базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. В манёврах, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции, передают радионовости ERR.
Речь идёт о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии. Кульминацией учений станут тактические манёвры и боевые стрельбы, которые пройдут на будущей неделе.
Силы обороны предупредили, что во вторник по маршруту Тапа — Пайде — Пярну — Икла будут передвигаться колонны с военнослужащими и боевой тяжёлой техникой, и попросили у водителей автотранспорта проявлять большую бдительность на дороге.
Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
География: Латвия
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