ERR: в Латвии стартуют крупнейшие учения базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО 🔊 Воспроизвести



Силы обороны Эстонии просят водителей проявлять повышенную бдительность, поскольку по дорогам передвигаются колонны с военнослужащими и боевой тяжёлой техникой, направляющиеся в соседнюю Латвию на учения НАТО «Яростный ястреб». Речь идёт о самых крупных учениях боевой группы союзных сил Североатлантического альянса, базирующейся в Эстонии. Их кульминацией станут тактические манёвры и боевые стрельбы, которые пройдут на следующей неделе, сообщает ERR.



В Латвии на полигоне Адажи во вторник начнутся учения Furious Hawk («Яростный ястреб») базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. В манёврах, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции, передают радионовости ERR.



Речь идёт о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии. Кульминацией учений станут тактические манёвры и боевые стрельбы, которые пройдут на будущей неделе.



Силы обороны предупредили, что во вторник по маршруту Тапа — Пайде — Пярну — Икла будут передвигаться колонны с военнослужащими и боевой тяжёлой техникой, и попросили у водителей автотранспорта проявлять большую бдительность на дороге.



Оригинал новости ИноТВ В Латвии на полигоне Адажи во вторник начнутся учения Furious Hawk («Яростный ястреб») базирующейся в Эстонии боевой группы НАТО. В манёврах, которые продлятся две недели, примут участие около 700 военнослужащих Великобритании и Франции, передают радионовости ERR.Речь идёт о самых крупных учениях боевой группы союзников, базирующейся в Эстонии. Кульминацией учений станут тактические манёвры и боевые стрельбы, которые пройдут на будущей неделе.Силы обороны предупредили, что во вторник по маршруту Тапа — Пайде — Пярну — Икла будут передвигаться колонны с военнослужащими и боевой тяжёлой техникой, и попросили у водителей автотранспорта проявлять большую бдительность на дороге. russian.rt.com Категории: в Европе, политика Ключевые слова: нато, Европа, Балтика, учения, базы География: Латвия — статья прочитана 176 раз Комментарии