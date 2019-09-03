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Добрая память людей





Имя Клавдии Николаевны Конторщиковой, доктора биологических наук, профессора, заведующей кафедрой клинической лабораторной диагностики Приволжского Исследовательского медицинского университета города Нижнего Новгорода, известно не только в России, но и далеко за её пределами.

Знают этого прекрасного специалиста и в Литве, куда она недавно приезжала.

Но в этот раз цель приезда в нашу страну К.Конторщиковой (в девичестве - Зимнякова) была сугубо личная – посетить город Кибартай, где на мемориальном кладбище советских воинов, погибших в время Второй мировой войне, похоронен её дядя - Юрий Андреевич Зимняков.

Он был младшим лейтенантом, танкистом, погиб в январе 1945 года. Ему было тогда всего лишь 21 года.

Это случилось в ходе наступлении советских войск в Восточной Пруссии. За свой последний бой он был награждён орденом Отечественной войны.
Клавдия Николаевна и ранее посещала могилу своего дяди. Сейчас же она приехала вместе с внуком Михаилом, который только на год младше своего двоюродного деда, чтобы передать ему эстафету памяти семьи.

Мемориал в Кибартай был обновлён посольством России в Литве, содержится он в хорошем состоянии, на новых мраморных плитах имена воинов располагаются в алфавитном порядке, что позволяет близким без труда найти родное имя, положить цветы и помянуть.

Добраться до Кибартая несложно: от Каунаса сюда, в Кибартай, к литовско-российской границе, ходит автобус. Мемориал находится напротив автобусной остановки, около католического собора. Рядом с остановкой располагается старый православный собор святого Александра Невского.

В целом посещение Литвы произвело на Клавдию Николаевну и Михаила благоприятное впечатление. Они с большим интересом познакомились с достопримечательностями Вильнюса, Каунаса, Друскининкай, Тракай, прошлись по улицам старых городов, восхитились новой архитектурой.

В Вильнюсе осмотрели город с высоты птичьего полёта - с телебашни - и с популярных в городе смотровых площадок. В Каунасе посетили музей Чюрлёниса.

Большим подарком для них явилось посещение в Вильнюсе дома-музея сына Пушкина – Григория Александровича. Что может быть для русских дороже Пушкина?

Особо наши гости отметили доброжелательное отношение и общение с местными жителями в отелях, музеях, ресторанах, магазинах: на русском языке (старшее поколение), на английском (младшее поколение).

Порадовала также и встреча с коллегами в вильнюсских медицинских клиниках «Неозон» и «Медозонас», которые успешно применяют озон в лечении пациентов.

Валентин ЖУРБЕНКО,

доктор технических наук,

член Евразийской Ассоциации озонотерапии,

первооткрыватель лечения озона в Литве

специально для «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: Кибартай, Клавдия Николаевна Конторщикова, Юрий Андреевич Зимняков
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добавлена сегодня, 3 сентября, 17:40

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