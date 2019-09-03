Добрая память людей 🔊 Воспроизвести







Имя Клавдии Николаевны Конторщиковой, доктора биологических наук, профессора, заведующей кафедрой клинической лабораторной диагностики Приволжского Исследовательского медицинского университета города Нижнего Новгорода, известно не только в России, но и далеко за её пределами.



Знают этого прекрасного специалиста и в Литве, куда она недавно приезжала.



Но в этот раз цель приезда в нашу страну К.Конторщиковой (в девичестве - Зимнякова) была сугубо личная – посетить город Кибартай, где на мемориальном кладбище советских воинов, погибших в время Второй мировой войне, похоронен её дядя - Юрий Андреевич Зимняков.



Он был младшим лейтенантом, танкистом, погиб в январе 1945 года. Ему было тогда всего лишь 21 года.



Это случилось в ходе наступлении советских войск в Восточной Пруссии. За свой последний бой он был награждён орденом Отечественной войны. Знают этого прекрасного специалиста и в Литве, куда она недавно приезжала.Но в этот раз цель приезда в нашу страну К.Конторщиковой (в девичестве - Зимнякова) была сугубо личная – посетить город Кибартай, где на мемориальном кладбище советских воинов, погибших в время Второй мировой войне, похоронен её дядя - Юрий Андреевич Зимняков.Он был младшим лейтенантом, танкистом, погиб в январе 1945 года. Ему было тогда всего лишь 21 года.Это случилось в ходе наступлении советских войск в Восточной Пруссии. За свой последний бой он был награждён орденом Отечественной войны.







Добраться до Кибартая несложно: от Каунаса сюда, в Кибартай, к литовско-российской границе, ходит автобус. Мемориал находится напротив автобусной остановки, около католического собора. Рядом с остановкой располагается старый православный собор святого Александра Невского.



В целом посещение Литвы произвело на Клавдию Николаевну и Михаила благоприятное впечатление. Они с большим интересом познакомились с достопримечательностями Вильнюса, Каунаса, Друскининкай, Тракай, прошлись по улицам старых городов, восхитились новой архитектурой.



В Вильнюсе осмотрели город с высоты птичьего полёта - с телебашни - и с популярных в городе смотровых площадок. В Каунасе посетили музей Чюрлёниса.



Большим подарком для них явилось посещение в Вильнюсе дома-музея сына Пушкина – Григория Александровича. Что может быть для русских дороже Пушкина?



Особо наши гости отметили доброжелательное отношение и общение с местными жителями в отелях, музеях, ресторанах, магазинах: на русском языке (старшее поколение), на английском (младшее поколение).



Порадовала также и встреча с коллегами в вильнюсских медицинских клиниках «Неозон» и «Медозонас», которые успешно применяют озон в лечении пациентов.



Валентин ЖУРБЕНКО,



доктор технических наук,



член Евразийской Ассоциации озонотерапии,



первооткрыватель лечения озона в Литве



Клавдия Николаевна и ранее посещала могилу своего дяди. Сейчас же она приехала вместе с внуком Михаилом, который только на год младше своего двоюродного деда, чтобы передать ему эстафету памяти семьи.Мемориал в Кибартай был обновлён посольством России в Литве, содержится он в хорошем состоянии, на новых мраморных плитах имена воинов располагаются в алфавитном порядке, что позволяет близким без труда найти родное имя, положить цветы и помянуть.Добраться до Кибартая несложно: от Каунаса сюда, в Кибартай, к литовско-российской границе, ходит автобус. Мемориал находится напротив автобусной остановки, около католического собора. Рядом с остановкой располагается старый православный собор святого Александра Невского.В целом посещение Литвы произвело на Клавдию Николаевну и Михаила благоприятное впечатление. Они с большим интересом познакомились с достопримечательностями Вильнюса, Каунаса, Друскининкай, Тракай, прошлись по улицам старых городов, восхитились новой архитектурой.В Вильнюсе осмотрели город с высоты птичьего полёта - с телебашни - и с популярных в городе смотровых площадок. В Каунасе посетили музей Чюрлёниса.Большим подарком для них явилось посещение в Вильнюсе дома-музея сына Пушкина – Григория Александровича. Что может быть для русских дороже Пушкина?Особо наши гости отметили доброжелательное отношение и общение с местными жителями в отелях, музеях, ресторанах, магазинах: на русском языке (старшее поколение), на английском (младшее поколение).Порадовала также и встреча с коллегами в вильнюсских медицинских клиниках «Неозон» и «Медозонас», которые успешно применяют озон в лечении пациентов. специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: Кибартай, Клавдия Николаевна Конторщикова, Юрий Андреевич Зимняков — статья прочитана 163 раза Комментарии