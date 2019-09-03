К урокам истории – без предвзятости

Организатором дискуссии выступил Республиканский комитет Организации проживающих в Литве участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.В дискуссии приняли участие и выступили с докладами историки, руководители организаций российских соотечественников, общественные деятели, журналисты, российские дипломаты.В своём докладе посол России в Литве Александр Удальцов, в частности, отметил: «Псевдоисторики и политики называют советско-германский договор о ненападении 23 августа 1939 года первопричиной войны, давшей «зелёный свет» агрессии Гитлера против Польши, опуская период до и после Мюнхенского сговора 29 сентября 1938 года, который даёт наглядное представление об истинных виновниках войны, занимавшихся «политикой умиротворения» агрессора».

Глава российского дипломатического представительства в Литве также выразил серьёзную обеспокоенность по поводу непрекращающегося сегодня искажения исторической правды о событиях тех лет в ряде стран, в том числе и в Литве.«История Второй мировой войны является сегодня предметом больших споров, различных оценок, попыток переложить ответственность с тех, кто был подлинным источником и реальным инициатором этой трагедии на тех, кто в итоге победил, поставить знак равенства между фашизмом и освободителями от коричневой чумы, принизить вклад Советского Союза в Победу», – цитирует слова А.Удальцова пресс-служба российского посольства.Участники мероприятия имели возможность ознакомиться с архивной выставкой, подготовленной Российским военно-историческим обществом, на которой были представлены рассекреченные документы советского внешнеполитического ведомства, касающиеся начала Второй мировой войны, в том числе советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией 23 августа 1939 года, включая секретный протокол к нему.