Парламентарии Литвы и Польши обсудят историческую память и международные отношения 🔊 Воспроизвести



Члены парламента Литвы встретятся на этой неделе с польскими парламентариями для обсуждения вопросов исторической памяти и международных отношений.



Председатель парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас сказал, что на Межпарламентской ассамблее в Литве с польскими политиками будет обсуждаться возможность более широкого исследования истории межвоенного периода.



"Бог даст, политики действительно не будут вмешиваться в процесс изучения истории, но мы, как представители власти, будем стремиться стимулировать эти исследования, вести более активный диалог, чтобы такие белые пятна в нашей истории не использовались недружественными нам третьими силами", - сказал BNS депутат.



По его словам, литовцы и поляки до сих пор никак не могут договориться по таким вопросам, как оккупация Вильнюсского края или деятельность Армии Крайова. Члены парламента Литвы встретятся на этой неделе с польскими парламентариями для обсуждения вопросов исторической памяти и международных отношений.Председатель парламентской Комиссии исторической памяти и борьбы за свободу Арунас Гумуляускас сказал, что на Межпарламентской ассамблее в Литве с польскими политиками будет обсуждаться возможность более широкого исследования истории межвоенного периода."Бог даст, политики действительно не будут вмешиваться в процесс изучения истории, но мы, как представители власти, будем стремиться стимулировать эти исследования, вести более активный диалог, чтобы такие белые пятна в нашей истории не использовались недружественными нам третьими силами", - сказал BNS депутат.По его словам, литовцы и поляки до сих пор никак не могут договориться по таким вопросам, как оккупация Вильнюсского края или деятельность Армии Крайова. "Как в польских, так и литовских историографиях нет единого или даже близкого мнения по многим вопросам", - сказал А.Гумуляускас.



"Сегодня, когда литовско-польские отношения хороши, третьи силы пытаются столкнуть нас лбами сквозь призму исторической памяти", - сказал он.



В воскресенье и понедельник на Межпарламентской ассамблее будут также обсуждены позиции Литвы и Польши в международных организациях, таких как НАТО, Европейский союз или Совет Европы.



Это уже вторая ассамблея литовских и польских парламентариев после возобновления её работы в феврале этого года.



До этого момента последнее заседание ассамблеи состоялось в мае 2009 года.



В эти выходные Литву посетит председатель Сената Польши Станислав Карчевски. BNS Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: Литва, польша, контакты, ассамблея, парламенты — статья прочитана 185 раз Комментарии